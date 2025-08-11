Đừng làm điều này nếu không muốn cảm hứng lụi tàn dần

Ban đầu, cô nghĩ mình đang làm điều tốt cho mối quan hệ. Nhưng rồi, mỗi lần giả vờ, một khoảng cách vô hình lại lớn thêm. Và đến khi cô nhận ra, cô không còn cảm thấy hứng thú khi ở bên anh ấy nữa.

Tiến sĩ tình dục học Gloria Brame từng nói: “Mọi người đều có sở thích cá nhân. Giao tiếp rất quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của mối quan hệ, kể cả tình dục.” Giả vờ lên đỉnh đồng nghĩa với việc chặn đứng sự giao tiếp ấy. Thay vì cho đối phương cơ hội để hiểu và điều chỉnh, ta để họ tin rằng mọi thứ đang “ổn”, trong khi bên trong thì không.

Ảnh minh họa

Ham muốn và khoái cảm không chỉ là phản ứng sinh lý, mà còn là sợi dây kết nối cảm xúc. Khi bạn giả vờ, đối phương sẽ không nhận được phản hồi thật để cải thiện. Lâu dần, chuyện gối chăn trở thành một “màn diễn” – không còn là cuộc khám phá lẫn nhau, mà chỉ là kịch bản lặp lại.

Về mặt tâm lý, giả vờ lên đỉnh cũng tạo áp lực cho chính bạn. Bạn phải “diễn” đúng lúc, đúng cách, thậm chí giả tạo cả những âm thanh, cử chỉ vốn dĩ nên tự nhiên. Điều này khiến não bộ liên kết tình dục với… sự mệt mỏi tinh thần, thay vì khoái cảm.

Sự trung thực trong phòng ngủ không phải là “bài kiểm tra” làm đối phương lo lắng, mà là lời mời cùng nhau khám phá. Khi hai người tin nhau đủ để nói thật, mọi giới hạn khoái cảm đều có thể mở rộng.

Nếu bạn lo sợ thẳng thắn sẽ khiến đối phương tổn thương, hãy nhớ: điều làm hỏng mối quan hệ không phải là sự thật, mà là sự giả dối lặp lại. Một lời góp ý nhẹ nhàng, chân thành, thường có sức mạnh kéo cả hai lại gần nhau hơn bất kỳ kỹ thuật nào.

