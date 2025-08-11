Đừng làm điều này nếu không muốn cảm hứng lụi tàn dần
GĐXH - Tôi từng trò chuyện với một người bạn thân, và cô ấy thừa nhận rằng suốt nhiều năm đã “giả vờ” lên đỉnh để người yêu cảm thấy tự tin.
Ban đầu, cô nghĩ mình đang làm điều tốt cho mối quan hệ. Nhưng rồi, mỗi lần giả vờ, một khoảng cách vô hình lại lớn thêm. Và đến khi cô nhận ra, cô không còn cảm thấy hứng thú khi ở bên anh ấy nữa.
Tiến sĩ tình dục học Gloria Brame từng nói: “Mọi người đều có sở thích cá nhân. Giao tiếp rất quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của mối quan hệ, kể cả tình dục.” Giả vờ lên đỉnh đồng nghĩa với việc chặn đứng sự giao tiếp ấy. Thay vì cho đối phương cơ hội để hiểu và điều chỉnh, ta để họ tin rằng mọi thứ đang “ổn”, trong khi bên trong thì không.
Ham muốn và khoái cảm không chỉ là phản ứng sinh lý, mà còn là sợi dây kết nối cảm xúc. Khi bạn giả vờ, đối phương sẽ không nhận được phản hồi thật để cải thiện. Lâu dần, chuyện gối chăn trở thành một “màn diễn” – không còn là cuộc khám phá lẫn nhau, mà chỉ là kịch bản lặp lại.
Về mặt tâm lý, giả vờ lên đỉnh cũng tạo áp lực cho chính bạn. Bạn phải “diễn” đúng lúc, đúng cách, thậm chí giả tạo cả những âm thanh, cử chỉ vốn dĩ nên tự nhiên. Điều này khiến não bộ liên kết tình dục với… sự mệt mỏi tinh thần, thay vì khoái cảm.
Sự trung thực trong phòng ngủ không phải là “bài kiểm tra” làm đối phương lo lắng, mà là lời mời cùng nhau khám phá. Khi hai người tin nhau đủ để nói thật, mọi giới hạn khoái cảm đều có thể mở rộng.
Nếu bạn lo sợ thẳng thắn sẽ khiến đối phương tổn thương, hãy nhớ: điều làm hỏng mối quan hệ không phải là sự thật, mà là sự giả dối lặp lại. Một lời góp ý nhẹ nhàng, chân thành, thường có sức mạnh kéo cả hai lại gần nhau hơn bất kỳ kỹ thuật nào.
GĐXH - Khoái cảm của phụ nữ không đến từ kỹ thuật đơn thuần, mà từ cảm giác được tôn trọng, yêu thương và kết nối. Khi nam giới đặt mình vào trải nghiệm của đối phương, "chuyện ấy" sẽ không chỉ dừng ở ham muốn thể xác — mà trở thành một cuộc phiêu lưu cả về cảm xúc lẫn thể chất.
GĐXH - Không ít phụ nữ vẫn yêu chồng và có ham muốn nhưng vẫn không thể đẩy cảm xúc đến cao trào.
GĐXH - Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời, người chồng vô tình phát hiện... chiếc hộp bí mật của vợ: một món đồ chơi tình dục. Nhiều người đàn ông cảm thấy bất mãn hoặc trở nên hoài nghi vào chính mình. Nhưng đằng sau hành vi ấy có thể phản ánh nhu cầu khám phá, làm mới chính mình – kể cả trong tình dục. Hôm nay, chúng ta cùng BS Nguyễn Thế Lương giải mã sự thật đằng sau những chiếc sex toy.
GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.
GĐXH - Trong tình yêu – đặc biệt là đời sống tình dục – không phải kỹ năng, tư thế hay thời gian bên nhau mới là điều quan trọng nhất, mà chính là sự thẳng thắn và chia sẻ.
GĐXH - Lời thì thầm bên tai luôn có giá trị không nhỏ trong chăn gối.
GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…
Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.
Nhiều cặp vợ chồng, nhất là trường hợp phụ nữ sinh mổ muốn biết thời điểm nào sau sinh em bé có thể quan hệ tình dục an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe?
Khi nam giới bị suy giảm testosterone sẽ làm chất lượng tình dục suy giảm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, giảm lượng cơ, mật độ xương, sức mạnh và khối lượng cơ bắp nhưng lại tăng lượng mỡ trong cơ thể.
