Đinh Mạnh Ninh bùng nổ trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Mở đầu hành trình âm nhạc tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Đinh Mạnh Ninh cùng 33 anh tài hòa giọng trong Hỏa Tâm, góp phần tạo nên không khí đầy hứng khởi của đại gia đình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong nhiều tiết mục xuyên suốt 2 đêm nhạc kết hợp cùng các Nhà như ngầu đét, Em tôi (cùng Nhà liên minh kỳ tích), Quá khứ còn lại gì (cùng Nhà củi lửa), Những năm tháng ấy (với Nhà hợp lực), Lỗi tại mưa (cùng Nhà hào môn) và Tan biến với (Nhà hiển nhiên).

Đinh Mạnh Ninh trong phần góp giọng ca khúc Hỏa Tâm concert Day 1.

Sự đa dạng trong các màn kết hợp mang đến những màu sắc khác nhau, từ những giai điệu giàu cảm xúc, gợi nhắc kỷ niệm đến các tiết mục có tiết tấu sôi động. Giọng ca Mùa Yêu Đầu cho thấy khả năng vũ đạo, trình diễn và sự hòa nhập ăn ý với tinh thần riêng của từng Nhà mà vẫn giữ trọn màu sắc âm nhạc và cá tính biểu diễn cá nhân.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là màn trình diễn Tan biến trong đêm concert thứ 2 của Nhà Hiển Nhiên, với sự góp mặt của Chiến tướng - anh tài Đinh Mạnh Ninh cùng các anh tài Will, Toki Thành Thỏ và Duy Khánh. Hình ảnh nhóm anh tài bay từ sân khấu chính ra sân khấu phụ trong khi tiếp tục trình diễn đã đẩy hiệu ứng thị giác lên cao, mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả.

Đinh Mạnh Ninh bay khi trình diễn ca khúc Tan Biến trong concert Day 2.

Cũng trong đêm concert thứ 2, tâm điểm của nghệ sĩ sinh năm 1989 này nằm ở sân khấu solo Giã từ dĩ vãng. Nếu tại Công diễn 2 trước đây, nam ca sĩ từng gây chú ý bằng tạo hình gai góc với tông màu đen đậm chất Rock thì ở concert lần này, anh lựa chọn trang phục trắng, mang đến hình ảnh một người đàn ông trưởng thành và ngọt ngào. Sự đối lập về màu sắc, tạo hình mang tới một diện mạo khác biệt nhưng vẫn không làm giảm đi sự máu lửa vốn có của dòng nhạc Rock và tinh thần quyết liệt trong ca khúc Giã từ dĩ vãng mà chiến tướng này thể hiện.

Trước khi bắt đầu tiết mục, câu nói "Chiến tướng đến đây!" của Đinh Mạnh Ninh lập tức đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm, khiến khán giả bùng nổ trong tiếng reo hò. Nam ca sĩ giữ trọn năng lượng mạnh mẽ, thậm chí có phần máu lửa hơn, "chiến" hơn so với màn trình diễn tại Công diễn 2 từng lên sóng trước đó.

Sức nóng của màn trình diễn không chỉ dừng lại trên sân khấu. Ngay sau tiết mục, những hình ảnh và video Đinh Mạnh Ninh thể hiện Giã từ dĩ vãng nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ. Trên Threads, video màn trình diễn này liên tục xuất hiện trong mục Thịnh hành, góp phần đưa hình ảnh "chiến tướng Đinh Mạnh Ninh" tiếp tục trở thành một trong số chủ đề được chú ý nhiều nhất sau đêm concert.

Màn trình diễn của Đinh Mạnh Ninh vào top Thịnh hành trên nền tảng MXH ngay sau đêm diễn.

Từ những màn hòa giọng cùng 33 anh tài, các tiết mục kết hợp với nhiều Nhà đến sân khấu solo đầy khí thế, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục khẳng định sự linh hoạt trong cách thể hiện và khả năng làm chủ sân khấu. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 1 và Day 2 được xem là cơ hội để nam ca sĩ tái ngộ khán giả trong không gian biểu diễn quy mô lớn, đồng thời tiếp tục làm nổi bật hình ảnh một anh tài giàu nội lực, luôn sẵn sàng cháy hết mình khi âm nhạc cất lên. Điều này đúng như tinh thần ngay từ đầu Đinh Mạnh Ninh từng khẳng định trước khi bước vào chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026: "Đưa cho tôi bất kỳ bài hát nào, tôi sẽ khiến nó bùng nổ".

Thành công của hai đêm concert không thể không kể đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đơn vị tổ chức - YeaH1, cùng sự chu đáo, tận tâm trong công tác chăm sóc nghệ sĩ xuyên suốt sự kiện. Sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ ban tổ chức đã góp phần tạo điều kiện để Đinh Mạnh Ninh và ê-kíp của mình yên tâm cống hiến, mang đến những màn trình diễn trọn vẹn và giàu cảm xúc cho khán giả.