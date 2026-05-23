Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh và OSAD góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'
GĐXH - Những "Anh tài" mới được công bố là Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh, OSAD và Hồ Đông Quan.
Là Á quân Giọng hát Việt 2015, Hoàng Dũng đã có hành trình âm nhạc bền bỉ với hàng loạt dự án được đầu tư chỉn chu như album và concert 25 (2020), EP và concert Yên (2022), gần đây nhất là album cùng concert Xoay Tròn.
Sau một khoảng lặng khá dài dành riêng cho các dự án cá nhân, "chàng thơ" làng nhạc Việt thừa nhận bản thân đang cảm thấy vừa háo hức, vừa hồi hộp khi sắp sửa được gặp gỡ và thách thức giới hạn của chính mình cùng các Anh tài khác tại chương trình.
Dù đã xây dựng được màu sắc cá nhân rõ nét, Hoàng Dũng vẫn muốn khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân sau hơn 11 năm làm nghề.
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh là thành viên trụ cột của nhóm nhạc nam M4U gắn liền với thanh xuân của hàng triệu khán giả thế hệ 8X, 9X thông qua loạt bản hit "quốc dân" như: "Xe đạp", "Mưa", "Tan biến". Với tư duy của một ca sĩ kiêm nhạc sĩ thực lực, anh từng xuất sắc nhận giải Triển vọng Sao Mai Điểm Hẹn 2010 và giải Bài hát của năm tại Bài hát Việt 2012.
Đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", Đinh Mạnh Ninh được kỳ vọng sẽ thổi bùng ngọn lửa thanh xuân và cống hiến những bản phối mang tính biểu tượng.
Sở hữu bản hit 100 triệu view "Người âm phủ", OSAD (Mai Quang Nam) nhanh chóng chứng minh sức hút không hề nhỏ trong làng Rap/Hip-hop Việt. Xuyên suốt 8 năm hoạt động, anh liên tục biến hóa và khẳng định cá tính âm nhạc qua các EP "Rung động", "Kid Soul in Man Body".
Đây là lần đầu tiên OSAD tham gia một chương trình thực tế quy mô lớn. Để chuẩn bị tốt nhất cho màn tái xuất, nam rapper đã dành nhiều tháng liền để luyện giọng, tập vũ đạo và rèn luyện thể hình khắc nghiệt. OSAD cũng tiết lộ sẽ mang một sáng tác hoàn toàn mới đến sân khấu trình diễn solo.
Trong khi đó, Hồ Đông Quan là gương mặt trẻ hoạt động đa năng khi đồng thời theo đuổi diễn xuất, người mẫu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Bên cạnh ngoại hình sáng sân khấu, Hồ Đông Quan còn gây chú ý nhờ nền tảng vũ đạo nổi bật cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng.
Hồ Đông Quan từng chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả trẻ qua chương trình "Tân binh toàn năng" trước khi đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".
