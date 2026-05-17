Đỗ Mỹ Linh hé lộ con gái 3 tuổi 'không giống mẹ'
GĐXH - Ái nữ lém lỉnh nhà chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được chính nàng hậu nhận xét "không giống mẹ".
“Mẹ trầm tính mà con ngộ lắm…”, dòng chia sẻ hài hước mới đây của Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng khiến mạng xã hội thích thú. Đi kèm là khoảnh khắc cô con gái nhỏ Titi tự tin cười đùa, tạo dáng trên sân khấu với biểu cảm vô cùng lém lỉnh.
Nhiều khán giả nhận xét, điều khiến mọi người bật cười chính là sự đối lập đáng yêu giữa một Đỗ Mỹ Linh vốn nổi tiếng nhẹ nhàng, kín tiếng với cô con gái nhỏ lại vô cùng hoạt bát, dạn dĩ.
Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng “gây sốt”
Bé Titi tên thật là Đỗ Tuệ An, sinh tháng 7/2023, là con gái đầu lòng của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang.
Cô bé cũng là cháu nội của ông Đỗ Quang Hiển — một trong những doanh nhân nổi tiếng trong giới bóng đá và tài chính Việt Nam.
Ngay từ khi chào đời, bé Titi đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi xuất thân trong gia đình hào môn nổi tiếng. Tuy nhiên, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh vẫn lựa chọn cách chia sẻ hình ảnh con khá tự nhiên, chủ yếu là những khoảnh khắc đời thường gần gũi.
Càng lớn, cô bé càng được khen sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu với đôi mắt to tròn, làn da trắng và nhiều đường nét giống bố. Không ít cư dân mạng nhận xét Titi còn có nhiều nét hao hao bà nội.
Mới nhỏ đã cực dạn dĩ trước đám đông
Điều khiến khán giả thích thú hơn cả lại nằm ở tính cách của cô bé.
Trong khi mẹ Đỗ Mỹ Linh nổi tiếng là người nhẹ nhàng, ít nói và khá hướng nội, thì bé Titi lại vô cùng hoạt ngôn, tinh nghịch và tự tin trước ống kính.
Nàng hậu từng tiết lộ con gái rất thích được chụp ảnh. Mỗi lần đứng trước camera, cô bé liên tục thay đổi biểu cảm, khi chu môi đáng yêu, lúc lại làm mặt xấu hài hước khiến cả gia đình bật cười.
Đặc biệt, trong các dịp tụ họp gia đình hoặc tiệc sinh nhật, bé Titi thường trở thành “cây hài” nhí khi tự tin bước lên sân khấu, cầm micro nhún nhảy và hát trước đông người mà không hề rụt rè.
Nhiều người cho rằng sự lanh lợi, tự nhiên của cô bé chính là “spotlight” đặc biệt trong gia đình nhà bầu Hiển.
Cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn của Đỗ Mỹ Linh sau kết hôn
Kể từ khi kết hôn với Đỗ Vinh Quang vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí.
Khác với nhiều hoa hậu vẫn duy trì lịch trình showbiz dày đặc sau khi lập gia đình, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ.
Trên mạng xã hội, nàng hậu chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con gái. Hình ảnh gia đình trẻ quây quần, giản dị nhưng ấm áp nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.
Nhiều người nhận xét sau khi làm mẹ, Đỗ Mỹ Linh ngày càng đằm thắm và hạnh phúc hơn. Trong khi đó, cô con gái nhỏ Titi lại được dự đoán sẽ là “cây năng lượng” đặc biệt của gia đình bởi sự hoạt bát và lém lỉnh từ bé.
