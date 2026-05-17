'Thị Tú' Quỳnh Châu 'Cách em 1 milimet' và vai diễn đầy bất ngờ trong phim sắp lên sóng VTV3

Chủ nhật, 16:46 17/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong phim "Cách em 1 milimet" đã có sự trở lại trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Sau khi gặt hái nhiều thành công với vai "Thị Tú" trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu tiếp tục trở lại màn ảnh với một vai chính hoàn toàn đối lập ở "Dưới ô cửa sáng đèn". Nếu ở phim trước, Tú là cô gái trẻ trung, hồn nhiên và được sống trong sự yêu thương của gia đình và anh trai thì Diệu trong phim mới lại mang hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, đã bước vào hôn nhân và phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống.

Diễn viên Quỳnh Châu trong phim "Cách em 1 milimet".

Theo Thời báo VTV, Quỳnh Châu cho biết mỗi vai diễn đều có “một linh hồn riêng”, vì vậy, sau khi kết thúc một dự án, cô luôn dành cho bản thân khoảng thời gian nhất định để thoát vai. Nữ diễn viên cũng cảm thấy may mắn khi có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào Dưới ô cửa sáng đèn.

“Khi nhận lời mời từ đạo diễn Trịnh Lê Phong, Châu thấy rất vui vì đây là một vai diễn hoàn toàn khác so với những gì mình từng làm trước đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Tạo hình mới của Quỳnh Châu trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh VTV

Theo Quỳnh Châu, thử thách lớn nhất lần này không nằm ở thoại hay diễn xuất mà là việc thể hiện tâm lý của một người phụ nữ đã có gia đình. Với cô, tình yêu khi bước vào hôn nhân không còn chỉ là cảm xúc giữa hai người mà còn đi kèm trách nhiệm, sự hy sinh và áp lực vun vén cho gia đình.

Nữ diễn viên cũng nhận ra khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ không chỉ giữ gìn tình yêu mà còn phải cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân, gia đình và trách nhiệm với những người xung quanh. Chính điều đó khiến cô cảm thấy nhân vật Diệu có chiều sâu hơn rất nhiều so với những gì cô từng nghĩ ban đầu. Chính sự tin tưởng của đạo diễn đã tiếp thêm cho cô động lực để cô có thể bước vào vai diễn một cách tự tin nhất.

Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" lên sóng VTV3 ngay sau khi "Bước chân vào đời" kết thúc. Ảnh VTV

Quỳnh Châu sinh năm 1998, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương Bạc Liên tại hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Trước khi được chú ý với vai "Thị Tú" trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Lối về miền hoa", "Biệt dược đen", "Người một nhà", "Những chặng đường bụi bặm"…

Ngoài đời, Quỳnh Châu là người phong cách thời trang quyến rũ, cá tính và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Với sắc vóc nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp, Quỳnh Châu thường xuyên chia sẻ những bộ hình đẹp trên trang cá nhân, nhận được nhiều lời khen ngợi.

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy mới đây khiến mạng xã hội thích thú khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc quây quần bên gia đình chồng tương lai. Không chỉ gây chú ý bởi không khí gần gũi, vui vẻ, nữ ca sĩ còn lần đầu tiết lộ gia đình bạn đời là người dân tộc Sán Dìu.

GĐXH - Bà Nguyễn Thị Hương - mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh là nguồn cảm hứng lớn nhất về sự tự tin và bản lĩnh đối với con gái. Bà dạy con gái sự chín chắn, tinh thần trách nhiệm để có cuộc sống tốt đẹp và rực rỡ hơn.

GĐXH - Nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 89 diện áo dài truyền thống mang đến vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng đậm chất Việt trên thảm đỏ LHP Cannes 2026.

GĐXH - Ái nữ lém lỉnh nhà chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được chính nàng hậu nhận xét "không giống mẹ".

GĐXH - "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" xác nhận có sự tham gia của 5 nghệ sĩ thành danh với các nhóm nhạc nổi tiếng.

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy vừa tiết lộ thêm điều thú vị về chồng quân nhân Thăng Văn Cương, trong khi đó siêu mẫu Hoàng Thùy chia sẻ lý do bỏ không casting Victoria's Secret.

GĐXH - Miu Lê từng nhiều lần khiến khán giả chú ý không chỉ bởi sự nghiệp nghệ thuật kéo dài gần hai thập niên, mà còn bởi những chia sẻ khá thẳng thắn về chuyện học hành, tuổi thơ thiếu thốn và cảm giác tiếc nuối vì dang dở con đường đại học.

GĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, cùng hai người bạn vừa bị tạm giam, khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau thời gian công an củng cố chứng cứ.

Cùng với "Tây du ký 1986", "Hoàn Châu cách cách" cũng được xem là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

"Nữ hoàng ảnh lịch" đình đám thập niên 1990 từng gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng chưởng môn phái Vịnh Xuân, có con gái là diễn viên phim "Lật mặt".

GĐXH - Lâm có nhiều lời nói, hành động cho thấy quan tâm đến Thương, trong khi Quân bất ngờ trở về sau thời gian đi du học.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

