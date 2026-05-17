'Thị Tú' Quỳnh Châu 'Cách em 1 milimet' và vai diễn đầy bất ngờ trong phim sắp lên sóng VTV3

Sau khi gặt hái nhiều thành công với vai "Thị Tú" trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu tiếp tục trở lại màn ảnh với một vai chính hoàn toàn đối lập ở "Dưới ô cửa sáng đèn". Nếu ở phim trước, Tú là cô gái trẻ trung, hồn nhiên và được sống trong sự yêu thương của gia đình và anh trai thì Diệu trong phim mới lại mang hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, đã bước vào hôn nhân và phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống.

Diễn viên Quỳnh Châu trong phim "Cách em 1 milimet".

Theo Thời báo VTV, Quỳnh Châu cho biết mỗi vai diễn đều có “một linh hồn riêng”, vì vậy, sau khi kết thúc một dự án, cô luôn dành cho bản thân khoảng thời gian nhất định để thoát vai. Nữ diễn viên cũng cảm thấy may mắn khi có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào Dưới ô cửa sáng đèn.

“Khi nhận lời mời từ đạo diễn Trịnh Lê Phong, Châu thấy rất vui vì đây là một vai diễn hoàn toàn khác so với những gì mình từng làm trước đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Tạo hình mới của Quỳnh Châu trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh VTV

Theo Quỳnh Châu, thử thách lớn nhất lần này không nằm ở thoại hay diễn xuất mà là việc thể hiện tâm lý của một người phụ nữ đã có gia đình. Với cô, tình yêu khi bước vào hôn nhân không còn chỉ là cảm xúc giữa hai người mà còn đi kèm trách nhiệm, sự hy sinh và áp lực vun vén cho gia đình.

Nữ diễn viên cũng nhận ra khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ không chỉ giữ gìn tình yêu mà còn phải cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân, gia đình và trách nhiệm với những người xung quanh. Chính điều đó khiến cô cảm thấy nhân vật Diệu có chiều sâu hơn rất nhiều so với những gì cô từng nghĩ ban đầu. Chính sự tin tưởng của đạo diễn đã tiếp thêm cho cô động lực để cô có thể bước vào vai diễn một cách tự tin nhất.

Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" lên sóng VTV3 ngay sau khi "Bước chân vào đời" kết thúc. Ảnh VTV

Quỳnh Châu sinh năm 1998, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương Bạc Liên tại hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Trước khi được chú ý với vai "Thị Tú" trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Lối về miền hoa", "Biệt dược đen", "Người một nhà", "Những chặng đường bụi bặm"…

Ngoài đời, Quỳnh Châu là người phong cách thời trang quyến rũ, cá tính và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Với sắc vóc nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp, Quỳnh Châu thường xuyên chia sẻ những bộ hình đẹp trên trang cá nhân, nhận được nhiều lời khen ngợi.

