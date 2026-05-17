Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tuyệt sắc giai nhân Việt tuổi U90 diện áo dài gây chú ý thảm đỏ LHP Cannes 2026 là ai?

Chủ nhật, 16:44 17/05/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 89 diện áo dài truyền thống mang đến vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng đậm chất Việt trên thảm đỏ LHP Cannes 2026.

Những ngày gần đây, thông tin xoay quanh LHP Cannes 2026 đang là chủ đề được những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới quan tâm. Mới đây, nữ diễn viên điện ảnh của Việt Nam - Kiều Chinh ở tuổi 89 mặc bộ áo dài truyền thống sang trọng quý phái cùng nhà sản xuất Daniel K. Winn xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 79 thu hút sự chú ý của truyền thông. 

Nhà sản xuất Daniel K. Winn chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh "mỹ nhân Sài Gòn" Kiều Chinh trên thảm đỏ Cannes kèm trạng thái: "Our amazing Chrysalis movie star Kieu Chinh at 2026 Cannes Film Festival on the Palais red carpet… Bà Nội… how far you have come! See the movie Chrysalis to understand!" (Tạm dịch: Ngôi sao điện ảnh tuyệt vời của phim "Chrysalis" Kiều Chinh trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026… Bà Nội, bà đã tiến xa đến thế nào! Hãy xem phim "Chrysalis" để hiểu rõ hơn). 

Kiều Chinh tuổi 89 diện áo dài trên thảm đỏ LHP Cannes 2026 gây chú ý - Ảnh 1.
Kiều Chinh tuổi 89 diện áo dài trên thảm đỏ LHP Cannes 2026 gây chú ý - Ảnh 2.

Diễn viên Kiều Chinh và nhà sản xuất kiêm nam chính Daniel K. Winn có mặt tại Cannes 2026.

Kiều Chinh tuổi 89 diện áo dài trên thảm đỏ LHP Cannes 2026 gây chú ý - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Kiều Chinh mặc áo dài trên thảm đỏ Cannes 2026.

Kiều Chinh tuổi 89 diện áo dài trên thảm đỏ LHP Cannes 2026 gây chú ý - Ảnh 4.

Ngôi sao gạo cội Kiều Chinh mặc bộ áo dài truyền thống sang trọng quý phái và còn có màn chào hỏi đáng yêu với Barbara Palvin - người mẫu kiêm nữ diễn viên người Hungary. Barbara Palvin là một trong những nữ thần của Victoria's Secret và từng góp mặt ở các bộ phim: The Chaos Bruv Club!, Serpentine, The Making of SI Swimsuit 2018, Tyger Tyger và Hercules: The Thracian Wars, Hercules: The Thracian Wars,...

Kiều Chinh và diễn viên Daniel K. Winn tham gia LHP Cannes 2026 để giới thiệu tác phẩm Chrysalis - Chiếc Kén, một bộ phim điện ảnh kể về hành trình của một chàng trai Mỹ trên đất Việt. Daniel K. Winn vừa đảm nhiệm vai nam chính và là nhà sản xuất của phim. Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội của anh. Đây là phim đánh dấu sự trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm của nghệ sĩ Kiều Chinh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 60 năm của nữ nghệ sĩ.

Chrysalis là dự án phim mang đậm yếu tố nghệ thuật, quy tụ dàn diễn viên danh tiếng trong và ngoài nước, trong đó có huyền thoại màn ảnh Kiều Chinh, Trương Ngọc Ánh, Tiến Phạm, diễn viên nhí Uy Nhân và Trần Thanh Tùng, Samuel An, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền, Trịnh Tú Trung, Hải Anh, Bảo Khương, Lê Anh Huy và nhiều tên tuổi khác. Trước đó, tác phẩm đã xuất hiện trên Tạp chí Cultured Focus tại Liên hoan Phim Cannes.

Kiều Chinh tuổi 89 diện áo dài trên thảm đỏ LHP Cannes 2026 gây chú ý - Ảnh 5.

Kiều Chinh là diễn viên Việt Nam hiếm hoi vươn tầm thế giới.

Trong làng điện ảnh Việt Nam thập niên 60, khi nhắc đến những tuyệt sắc giai nhân làm say đắm lòng người, Kiều Chinh luôn là cái tên đứng đầu. Không chỉ là "tượng đài nhan sắc" của Sài Gòn hoa lệ, bà còn là biểu tượng hiếm hoi đưa điện ảnh Việt chạm ngõ Hollywood, để lại dấu ấn sâu đậm trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Sinh năm 1937 tại Hà Nội, Kiều Chinh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Bà bước chân vào nghiệp diễn khi mới 15 tuổi sau khi chuyển vào miền Nam sinh sống, và nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Như Ngọc trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ (1957). Từ đây, cái tên Kiều Chinh bắt đầu tỏa sáng, trở thành một trong "Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn" bên cạnh Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương và Thanh Nga.

Kiều Chinh sở hữu vẻ đẹp lai Tây độc lạ, hiếm thấy trong showbiz thời bấy giờ. Nữ diễn viên luôn toát lên nét sang trọng, dịu dàng mà không ai có thể rời mắt.

Kiều Chinh tuổi 89 diện áo dài trên thảm đỏ LHP Cannes 2026 gây chú ý - Ảnh 6.

Năm 2021, ở tuổi 84, diễn viên điện ảnh Kiều Chinh nhận giải giải thưởng Thành tựu trọn đời do BTC Liên hoan phim Thế giới Châu Á (AWFF) trao tặng.

Không chỉ chinh phục khán giả Việt, Kiều Chinh còn là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên tạo dựng được tên tuổi tại Hollywood. Với vốn tiếng Anh lưu loát và phong thái chuyên nghiệp, bà góp mặt trong nhiều bộ phim Mỹ như A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A. (1965), Destination Vietnam (1968)… Đặc biệt, vai diễn trong The Joy Luck Club (1993) đã đưa tên tuổi bà vào danh sách "50 diễn viên khiến khán giả rơi lệ nhiều nhất thế giới" do Entertainment Weekly bình chọn – và bà là nghệ sĩ gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách danh giá này.

Suốt những năm qua, nghệ sĩ Kiều Chinh định cư tại Mỹ và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Bà từng tham gia các phim như The Children of An Lac (1980), Hamburger Hill (1987), Welcome Home (1989), Face (2001)... Bằng chính tài năng và sự bền bỉ, bà dần trở thành biểu tượng văn hóa gốc Á trong điện ảnh Mỹ. Năm 1996, phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home về cuộc đời bà giành giải Emmy danh giá.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh: '68 năm qua nghệ thuật nuôi sống tôi'

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh: '68 năm qua nghệ thuật nuôi sống tôi'

Huyền thoại màn ảnh Kiều Chinh phía sau ống kính

Huyền thoại màn ảnh Kiều Chinh phía sau ống kính

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh và Trương Ngọc Ánh hội ngộ màn ảnh rộng

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh và Trương Ngọc Ánh hội ngộ màn ảnh rộng

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh U90 gây ngỡ ngàng khi chung khung hình với Trương Ngọc Ánh

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh U90 gây ngỡ ngàng khi chung khung hình với Trương Ngọc Ánh

'Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh: Nữ minh tinh Việt duy nhất được vinh danh tại Hollywood giờ ra sao nơi xứ người

'Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh: Nữ minh tinh Việt duy nhất được vinh danh tại Hollywood giờ ra sao nơi xứ người

Cùng chuyên mục

Hòa Minzy hé lộ 'thân phận thật' của gia đình nhà chồng tương lai, khiến người xem thích thú

Hòa Minzy hé lộ 'thân phận thật' của gia đình nhà chồng tương lai, khiến người xem thích thú

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy mới đây khiến mạng xã hội thích thú khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc quây quần bên gia đình chồng tương lai. Không chỉ gây chú ý bởi không khí gần gũi, vui vẻ, nữ ca sĩ còn lần đầu tiết lộ gia đình bạn đời là người dân tộc Sán Dìu.

Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn là nguồn cảm hứng về sự tự tin và bản lĩnh cho con gái

Mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn là nguồn cảm hứng về sự tự tin và bản lĩnh cho con gái

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bà Nguyễn Thị Hương - mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh là nguồn cảm hứng lớn nhất về sự tự tin và bản lĩnh đối với con gái. Bà dạy con gái sự chín chắn, tinh thần trách nhiệm để có cuộc sống tốt đẹp và rực rỡ hơn.

'Thị Tú' Quỳnh Châu 'Cách em 1 milimet' và vai diễn đầy bất ngờ trong phim sắp lên sóng VTV3

'Thị Tú' Quỳnh Châu 'Cách em 1 milimet' và vai diễn đầy bất ngờ trong phim sắp lên sóng VTV3

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong phim "Cách em 1 milimet" đã có sự trở lại trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Đỗ Mỹ Linh hé lộ con gái 3 tuổi 'không giống mẹ'

Đỗ Mỹ Linh hé lộ con gái 3 tuổi 'không giống mẹ'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ái nữ lém lỉnh nhà chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được chính nàng hậu nhận xét "không giống mẹ".

Thêm 5 'anh tài' từ các nhóm nhạc tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Thêm 5 'anh tài' từ các nhóm nhạc tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" xác nhận có sự tham gia của 5 nghệ sĩ thành danh với các nhóm nhạc nổi tiếng.

Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ

Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy vừa tiết lộ thêm điều thú vị về chồng quân nhân Thăng Văn Cương, trong khi đó siêu mẫu Hoàng Thùy chia sẻ lý do bỏ không casting Victoria's Secret.

Miu Lê từng thừa nhận hối tiếc một điều

Miu Lê từng thừa nhận hối tiếc một điều

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Miu Lê từng nhiều lần khiến khán giả chú ý không chỉ bởi sự nghiệp nghệ thuật kéo dài gần hai thập niên, mà còn bởi những chia sẻ khá thẳng thắn về chuyện học hành, tuổi thơ thiếu thốn và cảm giác tiếc nuối vì dang dở con đường đại học.

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố với cáo buộc tổ chức sử dụng ma túy

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố với cáo buộc tổ chức sử dụng ma túy

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, cùng hai người bạn vừa bị tạm giam, khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau thời gian công an củng cố chứng cứ.

Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'

Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Cùng với "Tây du ký 1986", "Hoàn Châu cách cách" cũng được xem là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời từng lấy chưởng môn phái Vịnh Xuân giờ ra sao?

'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời từng lấy chưởng môn phái Vịnh Xuân giờ ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

“Nữ hoàng ảnh lịch” đình đám thập niên 1990 từng gây chú ý với cuộc hôn nhân cùng chưởng môn phái Vịnh Xuân, có con gái là diễn viên phim "Lật mặt".

Xem nhiều

'Bước chân vào đời' tập cuối: Quân bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của Thương

'Bước chân vào đời' tập cuối: Quân bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng của Thương

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Lâm có nhiều lời nói, hành động cho thấy quan tâm đến Thương, trong khi Quân bất ngờ trở về sau thời gian đi du học.

Hoa hậu Vi Minh từ chối tình cảm của thiếu gia Tập đoàn Hải Minh

Hoa hậu Vi Minh từ chối tình cảm của thiếu gia Tập đoàn Hải Minh

Xem - nghe - đọc
Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ

Tin sao ngày 17/5: Hòa Minzy tiết lộ thân phận chồng quân nhân, Hoàng Thùy không đủ điều kện casting thương hiệu nội y Victoria's Secret của Mỹ

Giải trí
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời

Giải trí
Hòa Minzy hé lộ 'thân phận thật' của gia đình nhà chồng tương lai, khiến người xem thích thú

Hòa Minzy hé lộ 'thân phận thật' của gia đình nhà chồng tương lai, khiến người xem thích thú

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top