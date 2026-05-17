Tuyệt sắc giai nhân Việt tuổi U90 diện áo dài gây chú ý thảm đỏ LHP Cannes 2026 là ai?
GĐXH - Nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 89 diện áo dài truyền thống mang đến vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng đậm chất Việt trên thảm đỏ LHP Cannes 2026.
Những ngày gần đây, thông tin xoay quanh LHP Cannes 2026 đang là chủ đề được những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới quan tâm. Mới đây, nữ diễn viên điện ảnh của Việt Nam - Kiều Chinh ở tuổi 89 mặc bộ áo dài truyền thống sang trọng quý phái cùng nhà sản xuất Daniel K. Winn xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 79 thu hút sự chú ý của truyền thông.
Nhà sản xuất Daniel K. Winn chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh "mỹ nhân Sài Gòn" Kiều Chinh trên thảm đỏ Cannes kèm trạng thái: "Our amazing Chrysalis movie star Kieu Chinh at 2026 Cannes Film Festival on the Palais red carpet… Bà Nội… how far you have come! See the movie Chrysalis to understand!" (Tạm dịch: Ngôi sao điện ảnh tuyệt vời của phim "Chrysalis" Kiều Chinh trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026… Bà Nội, bà đã tiến xa đến thế nào! Hãy xem phim "Chrysalis" để hiểu rõ hơn).
Diễn viên Kiều Chinh và nhà sản xuất kiêm nam chính Daniel K. Winn có mặt tại Cannes 2026.
Kiều Chinh và diễn viên Daniel K. Winn tham gia LHP Cannes 2026 để giới thiệu tác phẩm Chrysalis - Chiếc Kén, một bộ phim điện ảnh kể về hành trình của một chàng trai Mỹ trên đất Việt. Daniel K. Winn vừa đảm nhiệm vai nam chính và là nhà sản xuất của phim. Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội của anh. Đây là phim đánh dấu sự trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm của nghệ sĩ Kiều Chinh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 60 năm của nữ nghệ sĩ.
Chrysalis là dự án phim mang đậm yếu tố nghệ thuật, quy tụ dàn diễn viên danh tiếng trong và ngoài nước, trong đó có huyền thoại màn ảnh Kiều Chinh, Trương Ngọc Ánh, Tiến Phạm, diễn viên nhí Uy Nhân và Trần Thanh Tùng, Samuel An, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền, Trịnh Tú Trung, Hải Anh, Bảo Khương, Lê Anh Huy và nhiều tên tuổi khác. Trước đó, tác phẩm đã xuất hiện trên Tạp chí Cultured Focus tại Liên hoan Phim Cannes.
Trong làng điện ảnh Việt Nam thập niên 60, khi nhắc đến những tuyệt sắc giai nhân làm say đắm lòng người, Kiều Chinh luôn là cái tên đứng đầu. Không chỉ là "tượng đài nhan sắc" của Sài Gòn hoa lệ, bà còn là biểu tượng hiếm hoi đưa điện ảnh Việt chạm ngõ Hollywood, để lại dấu ấn sâu đậm trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Sinh năm 1937 tại Hà Nội, Kiều Chinh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Bà bước chân vào nghiệp diễn khi mới 15 tuổi sau khi chuyển vào miền Nam sinh sống, và nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Như Ngọc trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ (1957). Từ đây, cái tên Kiều Chinh bắt đầu tỏa sáng, trở thành một trong "Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn" bên cạnh Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương và Thanh Nga.
Kiều Chinh sở hữu vẻ đẹp lai Tây độc lạ, hiếm thấy trong showbiz thời bấy giờ. Nữ diễn viên luôn toát lên nét sang trọng, dịu dàng mà không ai có thể rời mắt.
Không chỉ chinh phục khán giả Việt, Kiều Chinh còn là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên tạo dựng được tên tuổi tại Hollywood. Với vốn tiếng Anh lưu loát và phong thái chuyên nghiệp, bà góp mặt trong nhiều bộ phim Mỹ như A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A. (1965), Destination Vietnam (1968)… Đặc biệt, vai diễn trong The Joy Luck Club (1993) đã đưa tên tuổi bà vào danh sách "50 diễn viên khiến khán giả rơi lệ nhiều nhất thế giới" do Entertainment Weekly bình chọn – và bà là nghệ sĩ gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách danh giá này.
Suốt những năm qua, nghệ sĩ Kiều Chinh định cư tại Mỹ và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Bà từng tham gia các phim như The Children of An Lac (1980), Hamburger Hill (1987), Welcome Home (1989), Face (2001)... Bằng chính tài năng và sự bền bỉ, bà dần trở thành biểu tượng văn hóa gốc Á trong điện ảnh Mỹ. Năm 1996, phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home về cuộc đời bà giành giải Emmy danh giá.
