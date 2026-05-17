Thêm 5 'anh tài' từ các nhóm nhạc tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Đồng hành cùng nhóm nhạc Da LAB suốt chặng đường 20 năm, ca sĩ Thỏ là gương mặt đứng sau loạt "hit quốc dân" đạt cột mốc trên 100 triệu lượt xem như: "Một nhà", "Thanh xuân", "Gác lại âu lo"...



Đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", nam nghệ sĩ mong muốn mang tới một hình ảnh độc lập, tách rời khỏi quỹ đạo quen thuộc của nhóm nhạc để thể hiện rõ những cá tính riêng. Với sự đa tài, Thỏ có thể đảm nhận nhiều vai trò từ sáng tác, thể hiện đến định hình phong cách để mang đến những màn trình diễn đậm chất cá nhân trên sân khấu lớn.

"Anh tài" Thỏ đến từ nhóm nhạc Da LAB.

Trong khi đó mảnh ghép khác của Da LAB - Thơm lại là một trong những người đặt nền móng đầu tiên trong việc đưa dòng nhạc Reggae tiếp cận gần hơn với công chúng Việt Nam. Với 19 năm gắn bó cùng âm nhạc, anh cùng Da LAB đã kiến tạo nên chuỗi liveshow Tử Tế duy trì thành công qua 7 mùa.

Từng giành giải Bài hát yêu thích tại chương trình Bài hát Việt 2011, Thơm sở hữu chất giọng tự sự đặc trưng và tư duy sáng tác giàu cảm xúc. "Anh trai vượt ngàn chông gai" là chương trình thực tế đầu tiên mà nam nghệ sĩ nhận lời tham gia sau gần hai thập kỷ làm nghề, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều ẩn số thú vị cho khán giả.

"Anh tài" Thơm.

Trong khi đó, với 11 năm hoạt động nghệ thuật, K.O được biết đến là một trong những thành viên đời đầu nổi bật của nhóm nhạc Uni5. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2016, anh đã thu hút truyền thông nhờ ngoại hình sáng sân khấu, góp phần mang về cho nhóm hàng loạt giải thưởng danh giá như giải Mai Vàng hay vị trí Á quân tại The Heroes.



Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn sau một thập kỷ bền bỉ, K.O hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng trưởng thành và cá tính tại “niên khóa 26”.

"Anh tài" K.O - thành viên nổi bật của nhóm nhạc Uni5.



Toki Thành Thỏ là cựu trưởng nhóm của Uni5. Sau gần 8 năm tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật, quyết định tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" được xem là một trong những bước ngoặt lớn trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ.



Sự trở lại này không đơn thuần là một màn tái xuất mà còn là cơ hội để nam nghệ sĩ viết tiếp hành trình âm nhạc còn dang dở bằng một phiên bản mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Toki Thành Thỏ.

Trở lại sau một thời gian dài tập trung cho các dự án cá nhân, Will mang đến chương trình bảo chứng của một nghệ sĩ có 16 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Xuất phát điểm từ 365daband - một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất lịch sử V-Pop, Will sở hữu nền tảng vững chắc về tư duy trình diễn đội nhóm, khả năng kết nối và làm chủ sân khấu.



"Anh tài" Will.

