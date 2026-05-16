Con gái 18 tuổi của Lê Phương lại gây chú ý
GĐXH - Khán giả yêu mến Lê Phương bất ngờ khi mới đây nữ diễn viên có thêm 'con gái' 18 tuổi. Nhan sắc xinh đẹp của "con gái" Lê Phương được ví như hoa hậu tương lai.
Mới đây, diễn viên Bảo Ngọc gây chú ý khi xúc động kể lại mối quan hệ đặc biệt với Lê Phương sau khi cả hai từng đóng chung trong phim "Bóng ma hạnh phúc".
"Trong phim, bé Tú là con gái ruột mẹ Mai. Ngoài đời Bảo Ngọc được mẹ Lê Phương nhận làm con luôn ạ. Trong lúc quay phim, mẹ Mai và bà nội thường xuyên mua đồ ăn cho con, cũng như tận tình chỉ dạy cho Ngọc diễn những phân đoạn khó. Con sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn tấm lòng mẹ Lê Phương và bà nội Hoài An dành cho con", Bảo Ngọc bất ngờ tiết lộ.
Đáp lại dòng tâm sự tình cảm của "con gái", Lê Phương động viên: "Con gái diễn xuất tự nhiên, hát hay, nhảy đẹp. Cả nhà mình ai cũng thương con. Chúc con tương lai toả sáng rực rỡ nhé!". Ngay lập tức, Bảo Ngọc cũng bày tỏ: "Con yêu mẹ!".
Màn tương tác giản dị nhưng đầy tình cảm nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước mối quan hệ thân thiết của hai cô trò sau phim. Không ít người dành lời khen cho Bảo Ngọc khi sở hữu gương mặt sáng, đường nét thanh tú cùng thần thái ngọt ngào nhưng cũng góp ý diễn xuất cho cô diễn viên nhí.
"Lê Phương đúng chuẩn người mẹ tâm lý", "Nhìn hai mẹ con ngoài đời đáng yêu quá", "Bảo Ngọc càng lớn càng xinh", "Bé Ngọc diễn hay các vai hung dữ, còn lúc hiền thì giọng chưa có cảm xúc lắm. Cần cố gắng trau dồi diễn xuất hơn nữa nhé con gái"; "Không thể diễn vai trẻ con hoài được đâu, vai diễn này chưa có gì đột phá, cố gắng nhiều hơn con gái nhé";... là một số bình luận của khán giả.
Trong "Bóng ma hạnh phúc", Bảo Ngọc gây chú ý khi đảm nhận vai Tú, là con gái của Mai (Lê Phương đóng) và Dũng (Lương Thế Thành thủ vai). Nhân vật Tú có tính cách hồn nhiên, đôi khi vô tâm nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Trước đó, Bảo Ngọc từng gây ấn tượng với vai Lan Chi trong sitcom Việt hóa từ bản Hàn - "Gia đình là số một" (2022). Lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng của Bảo Ngọc được đánh giá phù hợp với không khí hài hước của phim. Đến năm 2025, Bảo Ngọc góp mặt trong dự án điện ảnh "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải.
Về phía Lê Phương, nữ diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ cùng hai người con, gồm một trai và một gái. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc tổ ấm và giữ hình ảnh gần gũi với công chúng. Chính sự chân thành, ấm áp ngoài đời đã giúp Lê Phương ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả suốt nhiều năm qua.
