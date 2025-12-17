Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách
GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
"Chân cứng đá mềm" nằm trong album MADE IN VIETNAM ra mắt hồi tháng 8 của DTAP. Ca khúc được thể hiện bởi hai giọng ca nội lực Hoàng Bách và Phương Thanh, lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam và cổ vũ sức mạnh đoàn kết quốc gia trong dịp SEA Games 33.
Theo Thịnh Kainz - thành viên DTAP chia sẻ: "Vừa qua, DTAP đã có cơ hội tham gia 'Hành trình đỏ', giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc và được gặp gỡ nhiều đại biểu trong lĩnh vực thể thao. Khi nghe họ chia sẻ về hành trình luyện tập, mình mới nhận ra rằng đằng sau mỗi chiến thắng là rất nhiều khó khăn, những giờ tập luyện dốc sức và đôi khi là những ước mơ phải tạm dừng vì chấn thương.
Có rất nhiều nỗ lực thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Chính cảm hứng từ tinh thần kiên cường ấy đã thôi thúc DTAP thực hiện dự án 'Chân cứng đá mềm' lần này, như một lời động viên gửi đến đội tuyển Việt Nam trước những thử thách sắp tới".
Sau thành công của album “MADE IN VIETNAM”, nhóm sản xuất âm nhạc DTAP tiếp tục ra mắt dự án mới hợp tác cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Hoàng Bách, Phương Thanh.
"Chân cứng đá mềm" bao gồm musicumentary và MV, truyền tải những thước phim sống động, phản ánh câu chuyện đời thường của các vận động viên. Đồng hành cùng dự án là những nhân vật như: Cầu thủ Đoàn Văn Hậu, VĐV Lê Văn Công, cùng hai HLV Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân.
Chia sẻ trong "Chân cứng đá mềm", HLV Trần Thị Vui nói: "Kết thúc sự nghiệp vận động viên để chuyển sang làm huấn luyện viên là một hành trình với rất nhiều thăng trầm. Đỉnh điểm là SEA Games năm 2022, khi đội tuyển cầu mây Việt Nam không giành được huy chương vàng nào ngay trên sân nhà. Khi đó, gần như là một cảm giác tuyệt vọng".
Chia sẻ chân thật của cầu thủ Đoàn Văn Hậu trong giai đoạn chấn thương, DTAP có cơ hội được hiểu thêm về những gì một cầu thủ phải đi qua khi buộc phải chậm lại và đối diện với thử thách.
Với Đoàn Văn Hậu, "Chân cứng đá mềm" mở ra một lát nhìn khác về sự nghiệp của những chân sút nổi tiếng - nơi những áp lực, chấn thương và khoảng thời gian buộc phải chậm lại trở thành phép thử cho đam mê và ý chí theo đuổi bóng đá đỉnh cao.
Nhìn lại giai đoạn chấn thương kéo dài, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Hậu cũng bị chớm đau rất lâu rồi, nhưng với niềm đam mê của mình với bóng đá, Hậu không muốn bỏ lỡ một giây phút tập luyện hay cơ hội thi đấu nào. Hậu luôn cố gắng, uống thuốc giảm đau để tiếp tục luyện tập…"
Musicumentary "Chân cứng đá mềm" còn mang đến câu chuyện của Lê Văn Công như một hành trình vượt lên khiếm khuyết bằng nghị lực, niềm tin và đam mê không bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Niềm đam mê với cử tạ đến với Lê Văn Công một cách tự nhiên, bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng của mình - anh Chu Văn Phi Quốc. Anh chia sẻ: "Anh Quốc tập luyện được thì nếu có cơ hội, Công cũng sẽ tập luyện được".
Rời sân đấu để bước vào công tác huấn luyện, Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân đối diện với một giai đoạn nhiều thử thách.
Lê Văn Công như một hành trình vượt lên khiếm khuyết bằng nghị lực, niềm tin và đam mê không bị giới hạn bởi hoàn cảnh.
Phương tiện di chuyển của Lê Văn Công chỉ là chiếc xe lăn với bánh gỗ thô sơ, phải vượt quãng đường gần 40km. Đã có thời điểm, anh sống khép kín, mang trong mình nhiều rào cản cả về thể chất lẫn tâm lý.
Có những buổi tập, anh lăn xe hơn 20km giữa trời mưa, mệt mỏi nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Chính những khoảnh khắc ấy đã tôi luyện nghị lực và niềm tin của anh. Với Công, đam mê không phân biệt hoàn cảnh và châm ngôn anh luôn mang theo rất giản dị: "Người bình thường làm được, người khuyết tật cũng làm được".
Bên cạnh bộ phim tài liệu thể thao ghi lại những câu chuyện chân thực về hành trình vượt khó và cống hiến của các nhân vật, dự án còn mang đến music video nhằm lan tỏa tinh thần cổ động và tiếp lửa cho các vận động viên Việt Nam. Ca khúc mang nhịp điệu mạnh mẽ, giàu cảm xúc, tái hiện khí thế thi đấu và niềm hân hoan trong những khoảnh khắc chiến thắng với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Phương Thanh.
Không dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc hay phim tài liệu đơn lẻ, "Chân cứng đá mềm" còn là cổ động tinh thần, góp phần lan tỏa không khí thi đấu, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong các sự kiện thể thao lớn, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật và thể thao thông qua một hình thức thể hiện gần gũi và hiện đại.
CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM - DTAP X PHƯƠNG THANH X HOÀNG BÁCH - OFFICIAL MV
