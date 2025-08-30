Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già'

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.

Buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng sớm 30/8, với quy mô tương đương lễ chính thức. Khối văn hóa - thể thao với hàng trăm nghệ sĩ, vận động viên có mặt ở điểm tập kết từ 3h sáng, cùng người dân hòa vào bầu không khí "80 năm mới có một lần".

Có mặt từ sớm tại điểm tập kết, diễn viên Bảo Thanh may mắn được chụp ảnh cùng các bác cựu chiến binh khiến cô cảm thấy có thể "sĩ đến cuối đời".

"Đi bộ vào điểm tập kết thế nào cháu lại vinh hạnh được gặp ngay "khối đẹp nhất" trong tất cả các khối. Có thể là sĩ đến già luôn ạ!", diễn viên "Về nhà đi con" bày tỏ.

Nói thêm về bức ảnh đặc biệt, Bảo Thanh cho biết thêm: "Vì lúc này đang di chuyển vào địa điểm tập kết nên tất cả mọi thứ đều rất vội vàng không được chỉn chu. Thanh cũng không kịp gửi ảnh cho các bác cựu chiến binh, nếu ai là người thân của các bác thì mọi người lưu ảnh về rồi gửi cho các bác hộ em với nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều!".

Ca sĩ Phương Thanh đăng tải hình ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc và vui vẻ chia sẻ: "Em đang chạy xuyên Việt... Cục trưởng bắt em vào diễu hành Lễ 2/9".

Thực tế, trước đó Phương Thanh chia sẻ đã đăng ký để được tham gia diễu hành sự kiện A80. Dù lịch trình khá dày đặc nhưng nữ ca sĩ vẫn chủ động thu xếp công việc bay đi bay về giữa Hà Nội và TP.HCM để đảm bảo những buổi tập luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cùng cả đoàn.

Quốc Thiên, Tăng Duy Tân, MONO, Phan Mạnh Quỳnh, Hải Long (chồng Salim), Nhật Hoàng cho biết đây là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời họ.

Dàn diễn viên VFC: Ngọc Quỳnh, Chí Nhân, Đức Hùng.

Ca sĩ Mono.

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu có mặt từ sớm.