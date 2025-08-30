Mới nhất
Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già'

Thứ bảy, 09:28 30/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Hậu trường tổng duyệt A80 của khối văn hóa - thể thao khiến khán giả thích thú với nhiều khoảnh khắc đep.

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.

Buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng sớm 30/8, với quy mô tương đương lễ chính thức. Khối văn hóa - thể thao với hàng trăm nghệ sĩ, vận động viên có mặt ở điểm tập kết từ 3h sáng, cùng người dân hòa vào bầu không khí "80 năm mới có một lần".

Có mặt từ sớm tại điểm tập kết, diễn viên Bảo Thanh may mắn được chụp ảnh cùng các bác cựu chiến binh khiến cô cảm thấy có thể "sĩ đến cuối đời". 

"Đi bộ vào điểm tập kết thế nào cháu lại vinh hạnh được gặp ngay "khối đẹp nhất" trong tất cả các khối. Có thể là sĩ đến già luôn ạ!", diễn viên "Về nhà đi con" bày tỏ.

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già' - Ảnh 1.

Nói thêm về bức ảnh đặc biệt, Bảo Thanh cho biết thêm: "Vì lúc này đang di chuyển vào địa điểm tập kết nên tất cả mọi thứ đều rất vội vàng không được chỉn chu. Thanh cũng không kịp gửi ảnh cho các bác cựu chiến binh, nếu ai là người thân của các bác thì mọi người lưu ảnh về rồi gửi cho các bác hộ em với nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều!".

Ca sĩ Phương Thanh đăng tải hình ảnh cùng Cục trưởng Xuân Bắc và vui vẻ chia sẻ: "Em đang chạy xuyên Việt... Cục trưởng bắt em vào diễu hành Lễ 2/9". 

Thực tế, trước đó Phương Thanh chia sẻ đã đăng ký để được tham gia diễu hành sự kiện A80. Dù lịch trình khá dày đặc nhưng nữ ca sĩ vẫn chủ động thu xếp công việc bay đi bay về giữa Hà Nội và TP.HCM để đảm bảo những buổi tập luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cùng cả đoàn. 

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già' - Ảnh 2.

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già' - Ảnh 4.

Quốc Thiên, Tăng Duy Tân, MONO, Phan Mạnh Quỳnh, Hải Long (chồng Salim), Nhật Hoàng cho biết đây là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời họ.

Dàn diễn viên VFC: Ngọc Quỳnh, Chí Nhân, Đức Hùng.

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già' - Ảnh 6.

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già' - Ảnh 7.

Ca sĩ Mono.

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu có mặt từ sớm.

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già' - Ảnh 5.

Ca sĩ Trang Pháp.

 

An Khánh
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Giải trí

GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Giải trí
Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xem - nghe - đọc
Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng

Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng

Giải trí
Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Giải trí

Top