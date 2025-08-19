Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở
GĐXH - Bị nhắc nhở đỗ xe gây cản trở giao thông, một nhóm đối tượng trên chiếc xe hiệu Mercedes đã lao vào nhà đánh người. Sự việc xảy ra tại phường Bạch Mai (TP Hà Nội) khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người phải nhập viện điều trị.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người đi xe sang có hành vi côn đồ, hành hung người khác tại phố Thanh Nhàn (phường Bạch Mai, TP Hà Nội), khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 27/7, một chiếc ô tô màu trắng hiệu Mercedes đã dừng đỗ ngay trước cửa quán cà phê số 108 Thanh Nhàn.
Khi thấy chiếc xe sang đỗ chắn lối đi, gây cản trở giao thông, một người đàn ông trong quán đã ra nhắc nhở tài xế, lập tức người này bị một người đàn ông trong nhóm đi ô tô lao tới tấn công. Nhóm người liên tục chửi bới, truy đuổi nạn nhân vào tận phía trong quán.
Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm người đi xe Mercedes lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở.
Không những vậy, khi có người tới can ngăn, nhóm người còn sử dụng cốc, chén trên bàn và ghế gỗ để tấn công, đánh người. Sau ít phút gây "náo loạn", nhóm người đã nhanh chóng lên xe rời đi.
Sự việc diễn ra chỉ trong ít phút ngay giữa ban ngày đã khiến hàng chục khách hàng đang ngồi uống cà phê và người dân xung quanh không khỏi hoảng sợ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, người bị đánh là ông N.V.H. (SN 1974, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội). Theo ông H., sau khi nhắc nhở chủ xe Mercedes BKS 37K-333.xx không đỗ xe trước cửa nhà, gây ùn tắc, ông đã bị nhóm người lao vào tấn công.
Thấy bố bị đánh, anh N.V. L. (con trai ông H.) chạy ra can ngăn thì bị một đối tượng trong nhóm dùng ghế gỗ đánh vào đầu và người. Anh L. sau đó đã phải nhập viện điều trị với chấn thương ở vùng đầu, cánh và cẳng tay trái, cùng cổ tay trái.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông H. đã làm đơn trình báo gửi Công an phường Bạch Mai. Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Bạch Mai (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định.
'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hànhĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên, kết nối di sản với hiện đại, mở lối phát triển kinh tế đêm và sản phẩm văn hóa mang dấu ấn thủ đô.
Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, TuấtĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.
4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi phương Đông, khung giờ sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh, tính cách mà còn phản chiếu cả phúc khí của gia đình.
Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn mang trong mình sự lo lắng, ngập ngừng và thiếu quyết đoán.
4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', đón nhận nhiều cát khí và thành công, hứa hẹn một tuần nhiều niềm vui.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thôngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn hoặc người thân thuộc vào 4 tháng sinh Âm lịch dưới đây, xin chúc mừng, bởi cuộc sống của họ có nhiều cơ hội thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần.
Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất tại các tỉnh, thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây. Theo đó, chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.
Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhàĐời sống - 2 ngày trước
Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự.
Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồngĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Việc hiểu rõ các quy định liên quan đến sổ đỏ là rất quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng và buộc phải khắc phục hậu quả.
Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặtĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.
Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, TuấtĐời sống
GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.