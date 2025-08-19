Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Thứ ba, 13:37 19/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bị nhắc nhở đỗ xe gây cản trở giao thông, một nhóm đối tượng trên chiếc xe hiệu Mercedes đã lao vào nhà đánh người. Sự việc xảy ra tại phường Bạch Mai (TP Hà Nội) khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người phải nhập viện điều trị.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người đi xe sang có hành vi côn đồ, hành hung người khác tại phố Thanh Nhàn (phường Bạch Mai, TP Hà Nội), khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 27/7, một chiếc ô tô màu trắng hiệu Mercedes đã dừng đỗ ngay trước cửa quán cà phê số 108 Thanh Nhàn.

Khi thấy chiếc xe sang đỗ chắn lối đi, gây cản trở giao thông, một người đàn ông trong quán đã ra nhắc nhở tài xế, lập tức người này bị một người đàn ông trong nhóm đi ô tô lao tới tấn công. Nhóm người liên tục chửi bới, truy đuổi nạn nhân vào tận phía trong quán.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm người đi xe Mercedes lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở.

Không những vậy, khi có người tới can ngăn, nhóm người còn sử dụng cốc, chén trên bàn và ghế gỗ để tấn công, đánh người. Sau ít phút gây "náo loạn", nhóm người đã nhanh chóng lên xe rời đi.

Sự việc diễn ra chỉ trong ít phút ngay giữa ban ngày đã khiến hàng chục khách hàng đang ngồi uống cà phê và người dân xung quanh không khỏi hoảng sợ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người bị đánh là ông N.V.H. (SN 1974, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội). Theo ông H., sau khi nhắc nhở chủ xe Mercedes BKS 37K-333.xx không đỗ xe trước cửa nhà, gây ùn tắc, ông đã bị nhóm người lao vào tấn công.

Thấy bố bị đánh, anh N.V. L. (con trai ông H.) chạy ra can ngăn thì bị một đối tượng trong nhóm dùng ghế gỗ đánh vào đầu và người. Anh L. sau đó đã phải nhập viện điều trị với chấn thương ở vùng đầu, cánh và cẳng tay trái, cùng cổ tay trái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông H. đã làm đơn trình báo gửi Công an phường Bạch Mai. Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Bạch Mai (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà NộiTạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tích

10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tích

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Tin sáng 11/8: Miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào; tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tin sáng 11/8: Miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào; tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Cùng chuyên mục

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên, kết nối di sản với hiện đại, mở lối phát triển kinh tế đêm và sản phẩm văn hóa mang dấu ấn thủ đô.

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi phương Đông, khung giờ sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh, tính cách mà còn phản chiếu cả phúc khí của gia đình.

Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương

Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn mang trong mình sự lo lắng, ngập ngừng và thiếu quyết đoán.

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', đón nhận nhiều cát khí và thành công, hứa hẹn một tuần nhiều niềm vui.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn hoặc người thân thuộc vào 4 tháng sinh Âm lịch dưới đây, xin chúc mừng, bởi cuộc sống của họ có nhiều cơ hội thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần.

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất tại các tỉnh, thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây. Theo đó, chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Đời sống - 2 ngày trước

Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự.

Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Việc hiểu rõ các quy định liên quan đến sổ đỏ là rất quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.

Xem nhiều

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

Đời sống
4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

Đời sống
Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Đời sống
Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top