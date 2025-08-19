Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người đi xe sang có hành vi côn đồ, hành hung người khác tại phố Thanh Nhàn (phường Bạch Mai, TP Hà Nội), khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 27/7, một chiếc ô tô màu trắng hiệu Mercedes đã dừng đỗ ngay trước cửa quán cà phê số 108 Thanh Nhàn.

Khi thấy chiếc xe sang đỗ chắn lối đi, gây cản trở giao thông, một người đàn ông trong quán đã ra nhắc nhở tài xế, lập tức người này bị một người đàn ông trong nhóm đi ô tô lao tới tấn công. Nhóm người liên tục chửi bới, truy đuổi nạn nhân vào tận phía trong quán.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm người đi xe Mercedes lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở.

Không những vậy, khi có người tới can ngăn, nhóm người còn sử dụng cốc, chén trên bàn và ghế gỗ để tấn công, đánh người. Sau ít phút gây "náo loạn", nhóm người đã nhanh chóng lên xe rời đi.

Sự việc diễn ra chỉ trong ít phút ngay giữa ban ngày đã khiến hàng chục khách hàng đang ngồi uống cà phê và người dân xung quanh không khỏi hoảng sợ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người bị đánh là ông N.V.H. (SN 1974, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội). Theo ông H., sau khi nhắc nhở chủ xe Mercedes BKS 37K-333.xx không đỗ xe trước cửa nhà, gây ùn tắc, ông đã bị nhóm người lao vào tấn công.

Thấy bố bị đánh, anh N.V. L. (con trai ông H.) chạy ra can ngăn thì bị một đối tượng trong nhóm dùng ghế gỗ đánh vào đầu và người. Anh L. sau đó đã phải nhập viện điều trị với chấn thương ở vùng đầu, cánh và cẳng tay trái, cùng cổ tay trái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông H. đã làm đơn trình báo gửi Công an phường Bạch Mai. Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Bạch Mai (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định.