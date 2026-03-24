Quán cà phê đặc biệt - nơi người tự kỷ kể câu chuyện của mình
GĐXH - Một quán cà phê với đội ngũ nhân viên là các bạn trong phổ tự kỷ đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, đây còn là không gian lan tỏa sự thấu hiểu và cơ hội hòa nhập.
Tại quán cà phê này, mỗi nhân viên đều có những cách giao tiếp và làm việc riêng, nhưng cùng chung sự tỉ mỉ, tập trung và chân thành trong từng thao tác phục vụ. Mô hình không chỉ tạo việc làm ổn định cho các bạn trong phổ tự kỷ mà còn giúp khách hàng có thêm góc nhìn gần gũi, tích cực hơn về rối loạn phổ tự kỷ. Qua những trải nghiệm giản dị như gọi một ly nước hay trò chuyện ngắn, khoảng cách giữa cộng đồng và người tự kỷ dần được thu hẹp theo cách nhẹ nhàng nhưng bền vững.
