Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã

Thứ bảy, 07:21 10/01/2026 | Xu hướng

Những mặt hàng trang trí Tết mang hình tượng con ngựa được bày bán phong phú, sáng tạo trên phố Hàng Mã (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 1.

Ngay từ đầu phố Hàng Mã, màu đỏ - biểu tượng của may mắn, tài lộc và hy vọng đang chiếm lĩnh hầu hết không gian con phố nhỏ.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 2.

Các cửa hàng trên phố Hàng Mã "mạnh tay" đầu tư trang trí những mô hình, không gian chụp ảnh theo chủ đề năm con Ngựa.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 3.

Mô hình ngựa một sừng với đôi cánh dang rộng (kỳ lân) được trang trí bắt mắt, xuất hiện bên cạnh các mô hình quen thuộc như ông Thần Tài, lồng đèn…

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 4.

Không khí mua sắm nhộn nhịp trên phố Hàng Mã.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 5.

Đa dạng các sản phẩm đồ trang trí, lì xì Tết theo chủ đề năm con Ngựa được bày bán trên phố Hàng Mã.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 6.

Các sản phẩm đồ trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã có giá từ vài chục nghìn đến cả triệu đồng.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 7.

Mô hình trang trí ông Thần Tài cưỡi ngựa với thông điệp "Mã đáo thành công" trong năm mới được nhiều khách hàng lựa chọn.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 8.

Các sản phẩm đồ trang trí hình ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, thành công và vận hội mới trong năm Bính Ngọ 2026.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 9.

Các bạn trẻ tìm đến phố Hàng Mã để mua đồ trang trí Tết vì nét đẹp hợp xu hướng nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 10.

Các loại đèn lồng đủ kích cỡ, dây treo hình ngựa... được thiết kế bắt mắt, dễ trang trí từ chung cư đến nhà phố.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 11.

Các sản phẩm đồ trang trí Tết truyền thống như câu đối đỏ, pháo dây, đèn lồng... là lựa chọn hàng đầu của khách hàng để trang hoàng nhà cửa, cửa hàng hoặc cơ quan đón năm mới.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 12.

Những câu chúc mừng năm mới quen thuộc như: An khang thịnh vượng, Vạn sự như ý... mang ý nghĩa tinh thần quan trọng.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 13.

Khách quốc tế tham quan, mua sắm đồ trang trí Tết truyền thống của Việt Nam trên phố Hàng Mã.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 14.

Du khách bày tỏ ấn tượng với không gian rực rỡ và không khí nhộn nhịp dịp Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã - Ảnh 15.

Phố Hàng Mã mùa Tết không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian văn hoá thu hút đông đảo người dân và du khách ở Hà Nội.

