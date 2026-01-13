Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính
GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường đất nền một số địa phương ở Nghệ An bất ngờ “nóng” lên theo các thông tin quy hoạch, đề xuất đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính. Tuy nhiên, sau những ngày sôi động, giao dịch đã trầm lắng.
Sốt nhanh theo tin quy hoạch, hạ nhiệt chỉ sau vài ngày
Tại xã Đại Huệ, ngay sau khi xuất hiện thông tin Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh xin khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư Khu công nghiệp VSIP 4, khu vực này lập tức trở thành "điểm nóng". Mỗi ngày có hàng trăm người đổ về tìm hiểu, mua bán đất nền, giá đất được ghi nhận tăng từ 15-20% chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, không khí sôi động nhanh chóng hạ nhiệt. Ghi nhận những ngày gần đây, nhiều khu vực đất nền, đất phân lô tại xã Đại Huệ thưa vắng người, các điểm tụ tập môi giới gần như biến mất, trái ngược hoàn toàn với cảnh nhộn nhịp trước đó.
Theo chị Nguyễn Thị Nga, một môi giới bất động sản hoạt động tại khu vực Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, thời điểm đầu tháng 1, mỗi ngày có hàng chục lượt khách đến xem đất và giao dịch. "Nhưng vài ngày gần đây, lượng người hỏi mua giảm mạnh, chủ yếu chỉ còn môi giới giữ hàng, nhiều lô đất đang được gửi bán nhưng chưa có người chốt", chị Nga nói.
Không chỉ tại Đại Huệ, trước đó, khi UBND tỉnh Nghệ An thông báo chủ trương xây dựng trung tâm hành chính mới trên địa bàn phường Vinh Lộc, thị trường đất đai các khu vực lân cận cũng lập tức "dậy sóng". Giá đất vốn đã tăng sau khi tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m hoàn thành, nay tiếp tục bị đẩy lên cao. Nhiều thửa đất trước đó có giá 10-12 triệu đồng/m² được rao bán ở mức 20-25 triệu đồng/m² chỉ trong thời gian ngắn, giao dịch diễn ra cả ngoài thực địa lẫn trên mạng xã hội.
Theo ông Phùng Bá Minh, chuyên viên Phòng Kinh tế - Đô thị hạ tầng phường Vinh Lộc, quỹ đất tại các xã Nghi Phong, Nghi Xuân (cũ) hiện vẫn còn khá nhiều, song hạ tầng và tốc độ đô thị hóa chưa tương xứng. "Việc giá đất bị đẩy lên quá cao trong thời gian ngắn là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những người đầu tư lướt sóng", ông Minh nhận định.
Rủi ro lướt sóng và cảnh báo từ cơ quan chức năng
Theo ghi nhận, mỗi khi xuất hiện thông tin về quy hoạch, hạ tầng, khu công nghiệp hay khu đô thị mới, các môi giới từ nhiều nơi nhanh chóng đổ về, tận dụng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư để tạo ra các "cơn sóng ảo".
Không ít môi giới đưa ra bản đồ quy hoạch tự dựng, vẽ nên viễn cảnh hạ tầng hoành tráng, liên tục thúc giục người mua "xuống tiền sớm". Tại xã Nghi Phong (cũ), chị N. từng đặt cọc một lô đất được quảng cáo là "vị trí đẹp", nhưng khi đi xem thực tế mới phát hiện lô đất nằm sát khu nghĩa địa, khác xa thông tin ban đầu.
Đáng lo ngại hơn, thời gian gần đây tại một số địa phương ở Nghệ An xuất hiện tình trạng "lướt cọc", một thửa đất được sang tay cho nhiều người khi chưa đủ điều kiện pháp lý, kéo theo nguy cơ tranh chấp, thiệt hại cho người mua.
Theo một nhà đầu tư bất động sản tại Nghệ An, trong bối cảnh quỹ đất còn lớn nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện, những người thiếu kinh nghiệm rất dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông. "Đánh giá tiềm năng không thể chỉ dựa vào tin đồn. Xuống tiền vội vàng khi chưa kiểm chứng đầy đủ pháp lý và thực tế hạ tầng sẽ phải đối mặt rủi ro lớn khi thị trường hạ nhiệt", người này cảnh báo.
Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An, nguyên nhân cốt lõi khiến môi giới dễ thổi giá là do thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương chưa được công khai, minh bạch. "Cần minh bạch hóa thông tin quy hoạch để người dân, nhà đầu tư có cơ sở kiểm chứng, tránh bị dẫn dắt bởi tin đồn", ông Khánh nhấn mạnh.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, không chạy theo tâm lý đám đông, đặc biệt tránh vay mượn để "lướt sóng" trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Khi "sóng ảo" qua đi, thanh khoản giảm sâu, người mua rất dễ rơi vào cảnh chôn vốn, thậm chí phải cắt lỗ để thoát hàng.
Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng MãXu hướng - 5 ngày trước
Những mặt hàng trang trí Tết mang hình tượng con ngựa được bày bán phong phú, sáng tạo trên phố Hàng Mã (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.
Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút kháchXu hướng - 3 tuần trước
Nhiều loại quả có tạo hình và màu sắc độc lạ được người tiêu dùng săn đón để trưng bày và làm quà biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán.
Giá chung cư quá cao, nhà đầu tư quay lại đất nền ven đôXu hướng - 1 tháng trước
Giá chung cư quá cao và có dấu hiệu chững lại, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường đất nền ven đô.
Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinhXu hướng - 1 tháng trước
Thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch có giá rất cao, từ hàng chục đến trăm triệu đồng nhưng vẫn hút khách nhà giàu trong mùa Giáng sinh 2025.
Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷXu hướng - 1 tháng trước
Loại vỏ cây khô của đồng bào miền núi đang được nhiều nước săn mua, giúp xuất khẩu quế của Việt Nam thu về khoảng 6.500 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.
Cựu kỹ sư IT bỏ phố về quê, biến lá thông thành nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng/nămXu hướng - 1 tháng trước
Chỉ từ những chiếc lá thông rụng, một cựu kỹ sư IT đã xây dựng mô hình kinh tế xanh khép kín, tạo thu nhập ổn định, việc làm cho dân làng và quảng bá lối sống thuận tự nhiên.
Có nên đổ tiền vào bất động sản cuối năm nay?Xu hướng - 1 tháng trước
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều cơ hội, tuy nhiên nhà đầu tư cần tỉnh táo và thận trọng khi xuống tiền.
Loại sầu riêng bán 700.000 đồng/kg nhưng vẫn "cháy hàng"Xu hướng - 1 tháng trước
Một giống sầu riêng mới xuất hiện ở Vĩnh Long có giá "đắt xắt ra miếng" nhưng nhiều thương lái vẫn tìm mua.
Quán cà phê đóng cửa sau 1 năm vì điều không ai ngờ tớiXu hướng - 1 tháng trước
Tưởng rằng vị trí yên tĩnh trong ngõ sẽ giúp quán cà phê khác biệt, nhưng chỉ sau vài cơn mưa, giấc mơ khởi nghiệp đã nhanh chóng khép lại.
Phụ huynh đổ xô tìm mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô trước quy định mớiSản phẩm - Dịch vụ - 1 tháng trước
Từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi ô tô phải dùng thiết bị an toàn, thị trường ghế trẻ em trên ô tô trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ loại phổ thông đến cao cấp.
Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cốXu hướng
GĐXH - Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.