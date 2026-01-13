Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính

Sốt nhanh theo tin quy hoạch, hạ nhiệt chỉ sau vài ngày

Tại xã Đại Huệ, ngay sau khi xuất hiện thông tin Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh xin khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư Khu công nghiệp VSIP 4, khu vực này lập tức trở thành "điểm nóng". Mỗi ngày có hàng trăm người đổ về tìm hiểu, mua bán đất nền, giá đất được ghi nhận tăng từ 15-20% chỉ trong thời gian ngắn.

Môi giới và khách mua đất đổ về từ khắp nơi ở xã Đại Huệ những ngày đầu tháng 1/2026.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, không khí sôi động nhanh chóng hạ nhiệt. Ghi nhận những ngày gần đây, nhiều khu vực đất nền, đất phân lô tại xã Đại Huệ thưa vắng người, các điểm tụ tập môi giới gần như biến mất, trái ngược hoàn toàn với cảnh nhộn nhịp trước đó.

Theo chị Nguyễn Thị Nga, một môi giới bất động sản hoạt động tại khu vực Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, thời điểm đầu tháng 1, mỗi ngày có hàng chục lượt khách đến xem đất và giao dịch. "Nhưng vài ngày gần đây, lượng người hỏi mua giảm mạnh, chủ yếu chỉ còn môi giới giữ hàng, nhiều lô đất đang được gửi bán nhưng chưa có người chốt", chị Nga nói.

Không chỉ tại Đại Huệ, trước đó, khi UBND tỉnh Nghệ An thông báo chủ trương xây dựng trung tâm hành chính mới trên địa bàn phường Vinh Lộc, thị trường đất đai các khu vực lân cận cũng lập tức "dậy sóng". Giá đất vốn đã tăng sau khi tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 72m hoàn thành, nay tiếp tục bị đẩy lên cao. Nhiều thửa đất trước đó có giá 10-12 triệu đồng/m² được rao bán ở mức 20-25 triệu đồng/m² chỉ trong thời gian ngắn, giao dịch diễn ra cả ngoài thực địa lẫn trên mạng xã hội.

Ô tô đậu kín các tuyến đường vào khu đấu giá đất Rú Cụp cách đây gần 1 tuần.

Theo ông Phùng Bá Minh, chuyên viên Phòng Kinh tế - Đô thị hạ tầng phường Vinh Lộc, quỹ đất tại các xã Nghi Phong, Nghi Xuân (cũ) hiện vẫn còn khá nhiều, song hạ tầng và tốc độ đô thị hóa chưa tương xứng. "Việc giá đất bị đẩy lên quá cao trong thời gian ngắn là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho những người đầu tư lướt sóng", ông Minh nhận định.

Rủi ro lướt sóng và cảnh báo từ cơ quan chức năng

Theo ghi nhận, mỗi khi xuất hiện thông tin về quy hoạch, hạ tầng, khu công nghiệp hay khu đô thị mới, các môi giới từ nhiều nơi nhanh chóng đổ về, tận dụng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư để tạo ra các "cơn sóng ảo".

Không ít môi giới đưa ra bản đồ quy hoạch tự dựng, vẽ nên viễn cảnh hạ tầng hoành tráng, liên tục thúc giục người mua "xuống tiền sớm". Tại xã Nghi Phong (cũ), chị N. từng đặt cọc một lô đất được quảng cáo là "vị trí đẹp", nhưng khi đi xem thực tế mới phát hiện lô đất nằm sát khu nghĩa địa, khác xa thông tin ban đầu.

Một thửa đất tại Nghi Phong, phường Vinh Lộc được xây bờ bao sau cơn sốt đất.

Đáng lo ngại hơn, thời gian gần đây tại một số địa phương ở Nghệ An xuất hiện tình trạng "lướt cọc", một thửa đất được sang tay cho nhiều người khi chưa đủ điều kiện pháp lý, kéo theo nguy cơ tranh chấp, thiệt hại cho người mua.



Theo một nhà đầu tư bất động sản tại Nghệ An, trong bối cảnh quỹ đất còn lớn nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện, những người thiếu kinh nghiệm rất dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông. "Đánh giá tiềm năng không thể chỉ dựa vào tin đồn. Xuống tiền vội vàng khi chưa kiểm chứng đầy đủ pháp lý và thực tế hạ tầng sẽ phải đối mặt rủi ro lớn khi thị trường hạ nhiệt", người này cảnh báo.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An, nguyên nhân cốt lõi khiến môi giới dễ thổi giá là do thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương chưa được công khai, minh bạch. "Cần minh bạch hóa thông tin quy hoạch để người dân, nhà đầu tư có cơ sở kiểm chứng, tránh bị dẫn dắt bởi tin đồn", ông Khánh nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, không chạy theo tâm lý đám đông, đặc biệt tránh vay mượn để "lướt sóng" trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Khi "sóng ảo" qua đi, thanh khoản giảm sâu, người mua rất dễ rơi vào cảnh chôn vốn, thậm chí phải cắt lỗ để thoát hàng.