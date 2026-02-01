Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết

Chủ nhật, 10:00 01/02/2026 | Xu hướng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa khắp phố phường, nhiều gia đình lại tranh thủ ngày cuối tuần để sắm đào, quất, lễ, về các nghĩa trang để tạ mộ, tưởng nhớ người đã khuất và mời tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong dịp năm mới.

Ngày 1/1, ghi nhận của phóng viên cho thấy, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình đã tranh thủ ngày cuối tuần, chuẩn bị lễ vật chu đáo, mang theo bánh chưng, hoa quả, vàng mã và đặc biệt là những chậu quất tươi, cành đào đang rộ để dâng lên phần mộ tổ tiên.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều gia đình đã tranh thủ chuẩn bị lễ vật chu đáo, mang theo bánh chưng, hoa quả, vàng mã để dâng lên phần mộ tổ tiên.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Để có mặt ở công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) lúc 8h sáng, gia đình ông Lê Đức Kỳ (68 tuổi, phường Hồng Hà, Hà Nội) đã mua sắm lễ từ chiều ngày 31/1 để sáng sớm nay, ông Kỳ có nhiều thời gian hơn để cùng con cháu vượt quãng đường gần 100km lên nghĩa trang thực hành lễ tạ mộ cuối năm.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Tại mộ phần, gia đình ông Kỳ mỗi người một tay, người quét dọn, lau bia mộ, người sắp xếp lễ, thắp hương.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Hai cây quất được đặt ngay lối vào, điểm thêm sắc xuân giữa không gian tĩnh lặng, tạo nên cảm giác ấm áp, trang nghiêm. Với gia đình ông Kỳ, đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là dịp để các thế hệ cùng nhau hướng về cội nguồn, nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Theo ông Kỳ, việc tạ mộ cuối năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình ông. Trước thềm năm mới, con cháu dâng hương, báo cáo với tổ tiên những việc đã làm được trong năm qua, đồng thời cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho gia đình.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Ông Kỳ chia sẻ: “Mỗi lần lên đây, chúng tôi cũng tự nhìn lại mình, soi vào những lời dạy của ông bà, cha mẹ để biết điều gì làm được, điều gì còn thiếu sót, từ đó cố gắng hơn trong năm mới". Theo ông, trong bối cảnh xã hội không ngừng vận động và đổi thay, nền tảng gia đình vẫn là gốc rễ quan trọng nhất. Khi mỗi gia đình bền vững, các thế hệ gắn kết, thì mỗi cá nhân mới có điểm tựa để phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Cách đó không xa, ông Hà Tiến Lương (75 tuổi ở Mai Động, Hà Nội) cũng tất bật cùng con, cháu bày biện lễ trên mộ phần hai thân sinh đã khuất nhiều năm.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Bên phần mộ chồng, bà Nguyễn Thị Minh Thi (phường Ba Đình, Hà Nội) cũng lặng lẽ bày biện lễ Tết. Hơn ba năm kể từ ngày chồng đột ngột qua đời, mỗi lần lên đây với bà Thi vẫn là những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Đứng trước mộ, bà Thi thủ thỉ kể cho chồng nghe chuyện con cháu, những dự định của gia đình trong năm mới. Có lúc bà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài khi nhìn vào di ảnh người đã khuất. Nỗi day dứt lớn nhất với bà là khi chồng còn sống chưa kịp gặp con rể và cháu ngoại. Trong làn khói hương, bà thành tâm cầu mong chồng phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, bình an.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Cận cảnh những cành đào, chậu cúc bung nở bên trong khuôn viên mộ phần.

Chia sẻ về phong tục tạ mộ, Đại đức Thích Trí Thịnh – Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, đây là nét đẹp văn hóa đã có từ lâu đời của người Việt. Mỗi dịp Tết đến xuân về, con cháu lại trở về nơi an nghỉ của tổ tiên để dọn dẹp, tu sửa mộ phần, thể hiện lòng hiếu kính và tri ân.

"Không chỉ là việc chăm sóc mộ phần, tạ mộ còn là dịp để gia đình sum họp, cùng nhau thực hiện nghi lễ mời tổ tiên về đón Tết với con cháu. Đây là một phong tục giàu giá trị nhân văn, góp phần gìn giữ truyền thống và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ", Đại đức Thích Trí Thịnh cho hay.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.Hình ảnh mới nhất Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trước giờ khai mạc

GĐXH - Đến chiều 31/1, công tác thi công Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành khoảng trên 80% khối lượng công việc, đảm bảo đúng tiến độ và sẵn sàng hoàn thiện toàn bộ hạng mục trước ngày khai mạc 2/2.

Người dân sắm quất đào đưa lên nghĩa trang tảo mộ ngày Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 quy mô như thế nào?

GĐXH - Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 87/TB-VP ngày 30/01/2026, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác tổ chức Lễ hội, Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ

Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính

Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã

Cùng chuyên mục

Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ

Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ

Xu hướng - 1 tuần trước

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, làng cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) trở nên sôi động với sự xuất hiện của những chậu quất cảnh tạo hình ngựa độc đáo. Dù có giá lên tới hàng chục triệu đồng mỗi chậu, các tác phẩm này vẫn nhanh chóng được khách đặt mua, nhiều nhà vườn rơi vào tình trạng “cháy hàng” từ rất sớm.

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Đào phủ rêu năm nay bỗng nhiên nổi trend, nhiều lái buôn bận rộn, vội vã mua rêu về phủ đào cổ, đào thế để phục vụ thú chơi lạ của “thượng đế”.

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Xu hướng - 2 tuần trước

GĐXH - Loại quýt này có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, giá cả phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính

Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính

Xu hướng - 2 tuần trước

GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường đất nền một số địa phương ở Nghệ An bất ngờ “nóng” lên theo các thông tin quy hoạch, đề xuất đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính. Tuy nhiên, sau những ngày sôi động, giao dịch đã trầm lắng.

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã

Độc đáo sản phẩm trang trí Tết Bính Ngọ trên phố Hàng Mã

Xu hướng - 3 tuần trước

Những mặt hàng trang trí Tết mang hình tượng con ngựa được bày bán phong phú, sáng tạo trên phố Hàng Mã (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.

Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách

Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách

Xu hướng - 1 tháng trước

Nhiều loại quả có tạo hình và màu sắc độc lạ được người tiêu dùng săn đón để trưng bày và làm quà biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán.

Giá chung cư quá cao, nhà đầu tư quay lại đất nền ven đô

Giá chung cư quá cao, nhà đầu tư quay lại đất nền ven đô

Xu hướng - 1 tháng trước

Giá chung cư quá cao và có dấu hiệu chững lại, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường đất nền ven đô.

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh

Xu hướng - 1 tháng trước

Thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch có giá rất cao, từ hàng chục đến trăm triệu đồng nhưng vẫn hút khách nhà giàu trong mùa Giáng sinh 2025.

Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷ

Thứ vỏ cây khô của đồng bào miền núi được các nước thích mê, đem về 6.500 tỷ

Xu hướng - 1 tháng trước

Loại vỏ cây khô của đồng bào miền núi đang được nhiều nước săn mua, giúp xuất khẩu quế của Việt Nam thu về khoảng 6.500 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.

Cựu kỹ sư IT bỏ phố về quê, biến lá thông thành nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng/năm

Cựu kỹ sư IT bỏ phố về quê, biến lá thông thành nguồn thu hơn 1,8 tỷ đồng/năm

Xu hướng - 1 tháng trước

Chỉ từ những chiếc lá thông rụng, một cựu kỹ sư IT đã xây dựng mô hình kinh tế xanh khép kín, tạo thu nhập ổn định, việc làm cho dân làng và quảng bá lối sống thuận tự nhiên.

Xem nhiều

Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cố

Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cố

Xu hướng

GĐXH - Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Xu hướng
Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính

Thận trọng mua đất nền Nghệ An trong cơn sóng ảo quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp, trung tâm hành chính

Xu hướng
Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Xu hướng
Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách

Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top