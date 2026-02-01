Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết

Chia sẻ về phong tục tạ mộ, Đại đức Thích Trí Thịnh – Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, đây là nét đẹp văn hóa đã có từ lâu đời của người Việt. Mỗi dịp Tết đến xuân về, con cháu lại trở về nơi an nghỉ của tổ tiên để dọn dẹp, tu sửa mộ phần, thể hiện lòng hiếu kính và tri ân.

"Không chỉ là việc chăm sóc mộ phần, tạ mộ còn là dịp để gia đình sum họp, cùng nhau thực hiện nghi lễ mời tổ tiên về đón Tết với con cháu. Đây là một phong tục giàu giá trị nhân văn, góp phần gìn giữ truyền thống và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ", Đại đức Thích Trí Thịnh cho hay.