Tranh thủ cuối tuần, người dân tất bật sắm cành đào, chậu cúc đưa lên nghĩa trang tảo mộ, mời tổ tiên về đón Tết
GĐXH - Những ngày cuối tháng Chạp, khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa khắp phố phường, nhiều gia đình lại tranh thủ ngày cuối tuần để sắm đào, quất, lễ, về các nghĩa trang để tạ mộ, tưởng nhớ người đã khuất và mời tổ tiên về sum vầy cùng con cháu trong dịp năm mới.
Ngày 1/1, ghi nhận của phóng viên cho thấy, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình đã tranh thủ ngày cuối tuần, chuẩn bị lễ vật chu đáo, mang theo bánh chưng, hoa quả, vàng mã và đặc biệt là những chậu quất tươi, cành đào đang rộ để dâng lên phần mộ tổ tiên.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Chia sẻ về phong tục tạ mộ, Đại đức Thích Trí Thịnh – Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, đây là nét đẹp văn hóa đã có từ lâu đời của người Việt. Mỗi dịp Tết đến xuân về, con cháu lại trở về nơi an nghỉ của tổ tiên để dọn dẹp, tu sửa mộ phần, thể hiện lòng hiếu kính và tri ân.
"Không chỉ là việc chăm sóc mộ phần, tạ mộ còn là dịp để gia đình sum họp, cùng nhau thực hiện nghi lễ mời tổ tiên về đón Tết với con cháu. Đây là một phong tục giàu giá trị nhân văn, góp phần gìn giữ truyền thống và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ", Đại đức Thích Trí Thịnh cho hay.
