3 lòng tham cần buông bỏ để sống an nhàn sau tuổi 50
GĐXH - Bước sang tuổi 50, con người thường mong một cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, thực tế nhiều người vẫn không thoát khỏi cám dỗ, để lòng tham chi phối và rồi rơi vào phiền phức.
Lòng tham giống như ngọn lửa: nếu kiểm soát được, nó có thể trở thành động lực; nhưng nếu buông thả, nó sẽ thiêu rụi cả những gì ta dày công xây dựng. Người khôn ngoan trên 50 tuổi hiểu rằng có ba điều tuyệt đối không nên tham, bởi càng tham thì càng dễ chuốc khổ.
1. Tham đỏ đen, cá cược: Con đường ngắn nhất đến bại sản
Nhiều người tin rằng may mắn có thể thay đổi vận mệnh, nên thử vận vào những trò đỏ đen. Họ nghĩ chỉ cần thắng một lần là có thể xoay chuyển cả cuộc đời.
Nhưng thực tế, trò chơi cá cược vốn dĩ chỉ mang lại lợi ích cho số ít người, trong khi phần đông rơi vào cảnh "mất cả chì lẫn chài".
Thắng thì ham chơi tiếp, thua lại cay cú muốn gỡ. Cái vòng xoáy đó chẳng khác nào con đường một chiều dẫn đến nợ nần, thậm chí phá sản.
Nếu số tiền ấy được dùng để chăm lo sức khỏe, đầu tư học hỏi hay giúp đỡ gia đình, giá trị sẽ lâu bền và thiết thực hơn nhiều.
2. Tham tiền bạc vay mượn: Đánh mất chữ tín cả đời
Trong lúc khó khăn, việc vay mượn là bình thường. Nhưng điều đáng sợ chính là tâm lý tham lam, vay xong lại nảy sinh ý nghĩ "không cần trả".
Tiền bạc gắn liền với danh dự. Ông cha ta có câu: "Một lần bất tín, vạn lần bất tin". Khi mất đi chữ tín, con người cũng mất đi nền tảng quan trọng nhất để tồn tại và phát triển.
Người tham lam tiền vay của người khác có thể được lợi trước mắt, nhưng lâu dài sẽ bị xa lánh, mất đi sự tin tưởng, và cuối cùng không còn chỗ đứng trong xã hội.
Giữ chữ tín mới là cách bảo vệ giá trị bản thân vững bền nhất.
3. Tham cuộc sống không thuộc về mình: Cái bẫy của sự bất mãn
Con người thường hay so sánh. Nhìn thấy người khác giàu có, hưởng thụ, không ít người nảy sinh tâm lý ganh tỵ, muốn sở hữu cuộc sống giống họ.
Nhưng sự thật là, nếu năng lực không đủ, lòng tham ấy chỉ khiến ta thêm mệt mỏi và bất mãn.
Benjamin Franklin từng nói: "Người bất mãn thì chẳng có chiếc ghế nào đủ thoải mái để ngồi". Quả đúng như vậy: nếu không biết bằng lòng với những gì mình có, thì dù sống trong nhung lụa vẫn thấy thiếu thốn.
Người trưởng thành nên hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc bắt chước hay chiếm hữu những gì thuộc về người khác, mà ở khả năng tận hưởng và trân trọng cuộc sống của chính mình.
Lòng tham: Sai lầm lớn nhất của nhiều người
Ở tuổi 50, tài sản quý giá nhất không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là sức khỏe, sự thanh thản trong tâm hồn và uy tín trong các mối quan hệ.
Người biết tiết chế lòng tham mới thật sự sống thảnh thơi, hạnh phúc và giàu có theo đúng nghĩa.
