Đời thường em gái Đặng Văn Lâm 19 tuổi cao 1m77: Nét đẹp lai Việt - Nga, vừa bị loại casting người mẫu

Thứ năm, 15:52 28/05/2026 | Đẹp
GĐXH - Tiếc nuối dừng chân sớm casting người mẫu, Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm vẫn khiến fan trầm trồ nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng nổi bật.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước hình ảnh hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện tại buổi casting của Vietnam International Fashion Week. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77 cùng nhan sắc xinh đẹp, dòng máu lai Việt - Nga nhưng Thanh Giang không nhận được tấm biển "Yes" nào từ các giám khảo.

"Bạn không đứng yên và đó mới thực sự quan trọng", Thanh Giang chia sẻ sau khi dừng chân vòng casting.

Ngay sau khi thông tin bị loại khỏi show diễn thời trang lớn gây tiếc nuối cho người hâm mộ, Đặng Thanh Giang đã có động thái mới như một lời ngầm khẳng định tinh thần của bản thân vẫn vô cùng thoải mái.

"Tôi nghĩ trong ngành người mẫu, việc học cách bình tĩnh đón nhận sự từ chối là rất quan trọng. Đôi khi vấn đề không nằm ở mình, mà dự án đó cần một hình ảnh hoặc màu sắc khác phù hợp hơn", Thanh Giang nói.

Người mẫu 19 tuổi cho biết cô xem thử thách lần này là kinh nghiệm thay vì nghi ngờ bản thân, từ đó biến thành động lực để cô tiếp tục cố gắng và hoàn thiện mình.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, lớn lên tại Nga cùng bố - nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn và mẹ - diễn viên mua người Nga Olga Zhukova. Từ nhỏ, Thanh Giang đã sở hữu visual xinh như thiên thần, càng lớn càng nhuận sắc và ngày một cá tính.

Đặng Thanh Giang lần đầu debut làm người mẫu hồi tháng 4, khi cô tham gia trình diễn thời trang cho một thương hiệu. Hình ảnh của cô gây chú ý trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt thích. Khán giả khen cô có gương mặt đẹp, khác lạ trong làng mốt.

Trên trang cá nhân của cô hiện có khoảng 30 nghìn người theo dõi.

Những hình ảnh đời thường của Đặng Thanh Giang vẫn nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Sắc vóc mảnh mai, duyên dáng ở tuổi 19 của em gái Đặng Văn Lâm.

Dù diện trang phục đơn giản, em gái Lâm Tây ở tuổi 19 gây sốt với nhan sắc ngọt ngào, nóng bỏng.

Đặng Thanh Giang tuổi 19.

 

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

