Đón đợt không khí lạnh, miền Bắc trời mưa và chuyển lạnh

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GĐXH - Miền Bắc đón đợt không khí lạnh có cường độ trung bình gây mưa, trời có khả năng chuyển lạnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến khoảng ngày 1-2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Sang tháng 11/2026, không khí lạnh duy trì hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có khả năng phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng 11, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ. Không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết 31/10/2026: Tin không khí lạnh mới nhất - Ảnh 1.

Không khí lạnh ở Bắc Bộ gây mưa, trời chuyển lạnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31/10 phạm vi cả nước như sau:

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. 

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh sắp 'đổ bộ', miền Bắc có mưa và chuyển lạnh - Ảnh 2.Dự báo thời điểm miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 1 - 2/11, khu vực miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ trung bình nên trời có mưa dông, nhiệt độ có xu hướng giảm.

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