Từ 1/3/2027, quy định mới liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

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GĐXH - Từ 1/3/2027, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được bổ sung, sửa đổi theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Quy định mới về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 1/3/2027 

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ 1/3/2027, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:

- Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không phải là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội.

- Đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian này.

Đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bao gồm:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

+ Cán bộ, công chức, viên chức.

Từ 1/3/2027, quy định mới liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có gì thay đổi? - Ảnh 1.

Theo quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh minh họa: AI

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, trong đó người tham gia được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để được hưởng lương hưu và các chế độ an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện khác nhau như thế nào?

Một số tiêu chí phân biệt 2 loại bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Tiêu chí

BHXH bắt buộc

BHXH tự nguyện

Đối tượng tham gia

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

– Cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân;

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Các chế độ

– Ốm đau;

– Thai sản;

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Hưu trí;

– Tử tuất

– Hưu trí

– Tử tuất

Trách nhiệm đóng

Khi tham gia BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động và người lao động cùng có trách nhiệm đóng BHXH.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia tự đăng ký tham gia tại cơ quan BHXH.

Mức đóng hàng tháng

– Người lao động đóng 9% mức lương đóng BHXH vào Quỹ BHXH và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

– Người sử dụng lao động đóng 18,5% mức lương đóng BHXH vào Quỹ BHXH và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

– Người lao động đóng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn, tối đa không quá 20% mức lương cơ sở.

Phương thức đóng

Đóng theo một trong các phương thức sau:

– 3 tháng

– 6 tháng

– 12 tháng

– Đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đóng theo một trong các phương thức sau:

– Hàng tháng

– 3 tháng

– 6 tháng

– 12 tháng

– Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng.
Từ 1/3/2027, quy định mới liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có gì thay đổi? - Ảnh 2.Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hàng triệu người tham gia nên biết để hưởng chế độ lương hưu

GĐXH - Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia được hưởng các quyền lợi khi về già như lương hưu hoặc chế độ tử tuất khi qua đời.

Từ 1/3/2027, quy định mới liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có gì thay đổi? - Ảnh 3.Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất áp dụng từ 1/7/2025, hàng triệu người tham gia nên cập nhật

GĐXH - Chế độ BHXH tự nguyện giúp người tham gia có quyền lợi về hưu trí và tử tuất khi không còn khả năng lao động. Từ 1/7/2025, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định thế nào?

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