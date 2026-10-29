Hà Nội: Làm rõ vụ người đàn ông nằm trên vỉa hè, bất hợp tác với CSGT ở Đan Phượng

Theo đó, vào khoảng 22h10 ngày 28/10, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông đang nằm trên vỉa hè trong trạng thái không tỉnh táo tại khu vực ngã tư Thương binh (thuộc địa bàn Đan Phượng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 9 đã lập tức cử tổ công tác xuống hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an xã Đan Phượng để tiến hành kiểm tra, xác minh và đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường, không kiểm soát được hành vi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường về mặt tâm lý và sức khỏe, hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Trước tình huống trên tổ công tác đã chủ động liên hệ tổng đài cấp cứu, đề nghị lực lượng y tế chuyên trách mang phương tiện đến hiện trường để hỗ trợ đưa người này đi kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, quá trình tiếp cận và sơ cứu gặp rất nhiều trở ngại do người đàn ông kiên quyết không hợp tác, có những phản ứng gây khó khăn cho tổ công tác và đội ngũ nhân viên y tế.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành rà soát và xác định được danh tính của người đàn ông là N.V.M. (sinh năm 1972, quê quán tại tỉnh Phú Thọ). Được biết, ông M. hiện đang làm công việc bảo vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã nhanh chóng liên hệ với gia đình của ông M. để thông báo tình hình, yêu cầu người thân đến phối hợp tiếp nhận, chăm sóc và giải quyết vụ việc. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất thường của người đàn ông này.

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