Hà Nội: Kịp thời giải cứu 2 người nước ngoài khỏi đám cháy nhà dân trên phố Tràng Tiền

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Ngày 30/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 13 giờ 55 phút ngày 29/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 20 phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhận định khu vực xảy cháy nằm tại tuyến phố trung tâm đông đúc, Trung tâm đã lập tức điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 7 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 2 xe máy chữa cháy cơ động, 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đến hiện trường.

Đám cháy xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà trên phố Tràng Tiền. Ảnh: CAHN

Qua công tác trinh sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định điểm xuất phát cháy nằm tại một gian phòng trên tầng 2 của ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum. Gian phòng có diện tích khoảng 15 m², do ông Lê Hoài Nam (sinh năm 1986) sử dụng. Rất may mắn, tại thời điểm ngọn lửa bùng phát, bên trong gian phòng này không có người.

Với địa hình nhà ống liền kề, khói độc từ đám cháy đã nhanh chóng lan sang các không gian xung quanh, đe dọa trực tiếp đến khả năng quan sát và hô hấp của người dân khu vực kề cận.

Lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn 02 người nước ngoài ra ngoài an toàn. Ảnh: CAHN

Ngay khi tiếp cận hiện trường, Cảnh sát PCCC&CNCH đã song song triển khai hai mũi nhọn, một mặt nhanh chóng triển khai đội hình lăng vòi dập tắt hoàn toàn đám cháy và tổ chức thoát khói; mặt khác khẩn trương hướng dẫn người dân ở các khu vực xung quanh sơ tán.

Đặc biệt, lực lượng cứu hộ đã kịp thời tiếp cận và đưa 2 người nước ngoài đang lưu trú tại tòa nhà kề bên (bị ảnh hưởng bởi khói) thoát ra khu vực an toàn.

Vụ cháy sau đó đã nhanh chóng được khống chế, không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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