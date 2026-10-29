Ninh Bình: Bến bãi, trạm trộn bê tông tại xã Xuân Giang vẫn bụi mịt mù

Ninh Bình: Bụi mù mịt trên đê, dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng ở Xuân Giang GĐXH - Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đê hữu Hồng, đoạn qua xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông hoạt động, kéo theo nhiều xe tải chở vật liệu qua lại. Tình trạng bụi bặm ảnh hưởng đến khu vực dân cư, trong khi hoạt động bơm cát và dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng đặt ra những vấn đề cần được kiểm tra, làm rõ.

Tỉnh Ninh Bình liên tục ra văn bản

Để siết chặt công tác quản lý các bến bãi, trạm trộn bê tông, xưởng đóng tàu, thuyền có dấu hiệu lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến tài sản công, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý các điểm nóng. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế, trong đó có xã Xuân Giang.

Cụ thể, ngày 29/1/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký Văn bản số 613/UBND-VP3, chỉ đạo các sở, ngành như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tập kết, kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh loạt bến bãi, trạm trộn bê tông ở xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình - (ảnh Nhật Tân).

Theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, hoạt động của các bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản (cát, sỏi, đá, đất san lấp...) và trạm trộn bê tông đã được các cấp quan tâm quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều bến bãi hoạt động không đúng quy hoạch, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, vi phạm quy định về đất đai, môi trường, hành lang an toàn giao thông và đê điều.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại cấp cơ sở chưa kịp thời, để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và trật tự, an toàn xã hội.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì tham mưu về quy hoạch xây dựng và điều kiện hoạt động của các bến bãi. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong công tác kiểm soát trật tự xây dựng, bảo đảm mặt bằng bến bãi được sử dụng đúng mục đích; tham mưu đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động đối với các bến bãi vi phạm nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường đối với các khu vực đã được giao đất hoặc cho thuê đất; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động khoáng sản.

Trạm trộn bê tông ngay sát sông Hồng, có màu nước lạ chảy ra - (ảnh Nhật Tân).

Công an tỉnh Ninh Bình được giao chủ trì nắm tình hình, đấu tranh, truy xuất nguồn gốc khoáng sản trái phép; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy tại các khu vực tập kết vật liệu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong các đợt kiểm tra liên ngành.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm trực tiếp trong công tác quản lý địa bàn, bao gồm cả các bến bãi chưa được giao đất chính thức. Các địa phương phải rà soát, thống kê đầy đủ số lượng bến bãi, chủ động kiểm tra thường xuyên và lập hồ sơ xử lý vi phạm. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, giải quyết.

"Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, để vi phạm phát sinh mới hoặc tái diễn kéo dài mà không kịp thời xử lý", văn bản nhấn mạnh.

Trước tình trạng nhiều bến, bãi tập kết, bốc xếp vật liệu xây dựng trái phép tồn tại ven các tuyến sông trên địa bàn, ngày 1/7, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

Xe tải hoạt động khói bụi mù mịt, ảnh hưởng đến môi trường - (ảnh Nhật Tân).

Động thái này cho thấy tỉnh Ninh Bình đang tăng cường quản lý, chấn chỉnh tình trạng bến, bãi không phép, lấn chiếm đất đai, ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đê điều, thủy lợi, môi trường và trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Theo quyết định, Tổ công tác liên ngành do ông Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, làm Tổ trưởng.

Các Tổ phó gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Tư pháp. Thành viên Tổ công tác còn có đại diện Thanh tra tỉnh, Chi cục Thủy lợi, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế, An ninh kinh tế cùng các đơn vị chuyên môn về đất đai, khoáng sản, môi trường và đo đạc bản đồ.

Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ chuyên môn tại các địa phương có bến, bãi vi phạm cũng sẽ được triệu tập tham gia theo từng địa bàn.

Tiếp đó, ngày 9/7/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 4739/UBND-VP3 về việc bảo vệ hành lang thoát lũ trên các tuyến sông, bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước trong mùa lũ năm 2026.

Theo văn bản, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường rà soát, đánh giá hiện trạng; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, tập trung vào hoạt động xây dựng, san lấp, lấn chiếm lòng sông, bãi sông, cửa sông, hành lang thoát lũ; khai thác tài nguyên lòng sông và các hoạt động khác có khả năng làm thu hẹp không gian chứa lũ, cản trở thoát lũ.

Nhiều cát được hút lên từ sà lan sau đó nước thải chảy ngược lại sông - (ảnh Nhật Tân).

Tỉnh cũng yêu cầu giải tỏa các bến bãi tập kết vật liệu, công trình và hoạt động xây dựng vi phạm hành lang thoát lũ, gây cản trở dòng chảy, bảo đảm tuân thủ quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh giao phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra các tuyến đê; kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm bãi sông, lòng sông, phạm vi bảo vệ đê điều. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm pháp luật về bảo vệ hành lang đê điều còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 28/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành Văn bản số 6907/UBND-VP3, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường, về việc tăng cường quản lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi.

Theo văn bản, ngày 25/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình nhận được Văn bản số 13043/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trong tháng 9/2026 trên địa bàn tỉnh.

Trước những vi phạm được báo cáo, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Để siết chặt công tác quản lý các bến bãi, trạm trộn bê tông, xưởng đóng tàu, thuyền có dấu hiệu lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến tài sản công, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý các điểm nóng - (ảnh Nhật Tân).

Tỉnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép lưu thông trên đê; hoạt động san lấp, sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình và tập kết vật liệu trái phép tại khu vực bãi sông, lòng sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ.

"Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đê điều không tự giải tỏa vật liệu, công trình trên bãi sông phải thực hiện cưỡng chế theo quy định; tổ chức, cá nhân nào tái vi phạm thì chuyển cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định.

Các xã, phường không thực hiện hoặc chưa thực hiện xử lý vi phạm đê điều hoặc chưa xử lý dứt điểm tại báo cáo 13043/BC-SNNMT ngày 25/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng, các vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều, khả năng thoát lũ của tuyến sông", văn bản nhấn mạnh.

Điều gì đang xảy ra ở Xuân Giang

Sau hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, trong đó có xã Giao Thủy.

Theo ghi nhận của phóng viên trong các ngày 23 và 24/10, dọc tuyến đê hữu Hồng thuộc xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, nhiều bãi tập kết vật liệu đã được chính quyền địa phương rào chắn, gắn biển "cấm các hoạt động tập kết trung chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, cũng dọc tuyến đê hữu Hồng, tại địa bàn xã Xuân Giang, giáp ranh với xã Giao Thủy, hàng loạt bến bãi và trạm trộn bê tông nằm sát sông Hồng vẫn hoạt động rầm rộ.

Ngày 1/7, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên phạm vi toàn tỉnh này - (ảnh Nhật Tân).

Cụ thể, trong các ngày 23 và 24/10, tại khu vực gần cầu Ngô Đồng, giáp ranh giữa xã Giao Thủy và xã Xuân Giang, phóng viên ghi nhận hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông nằm dọc bờ sông Hồng, kéo dài hơn 1km. Các cổng ra vào bến bãi nằm ven đê hữu Hồng, trên đoạn từ cầu Ngô Đồng đến ngã ba đường Sông Láng, thuộc địa phận xã Xuân Giang.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển vật liệu bằng xe tải diễn ra trên tuyến đê, khiến khu vực này thường xuyên xuất hiện bụi. Qua quan sát của phóng viên, nhiều cây cối ven đê hữu Hồng bám đầy bụi từ hoạt động của các phương tiện chở vật liệu.

Tình trạng này không chỉ gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với sức khỏe khi thường xuyên tiếp xúc với bụi.

Không chỉ có tình trạng bụi bặm và vận chuyển vật liệu, ghi nhận tại khu vực này còn cho thấy hoạt động bơm cát từ sà lan, tàu lên các bãi tập kết nằm sát sông Hồng. Theo quan sát của phóng viên, trong quá trình bơm vật liệu lên bãi, nước đi kèm chảy ngược trở lại sông. Tại một số vị trí, dòng nước có màu đục, khác biệt rõ rệt so với vùng nước xung quanh.

Cùng nằm dọc tuyến đê hữu Hồng, giáp ranh nhau nhưng xã Giao Thủy và xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, lại ghi nhận hai thực trạng trái ngược trong quản lý bến bãi - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, trong khu vực các bến bãi có một trạm trộn bê tông được dựng sát sông Hồng. Tại thời điểm ghi nhận, phóng viên quan sát thấy dòng nước màu trắng đục chảy từ khu vực này ra sông, khiến màu nước tại vị trí tiếp nhận thay đổi trước khi hòa vào dòng chảy.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh vẫn đang là mùa mưa bão, việc trạm trộn bê tông và các bãi vật liệu tập kết hàng hóa ngay sát sông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mà còn đặt ra lo ngại về ảnh hưởng đến hành lang an toàn thoát lũ.

Cùng nằm dọc tuyến đê hữu Hồng, giáp ranh nhau nhưng thực trạng tại hai địa bàn xã Giao Thủy và xã Xuân Giang lại cho thấy sự tương phản rõ nét. Nếu tại xã Giao Thủy, nhiều bãi tập kết vật liệu đã được rào chắn, gắn biển cấm hoạt động thì ở phía xã Xuân Giang, hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông sát sông Hồng vẫn hoạt động. Sự tương phản này đặt ra câu hỏi về hiệu quả triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình trong công tác quản lý bến bãi, bảo vệ hành lang đê điều và hành lang thoát lũ tại cơ sở.

Trước đó, trong bài viết có tiêu đề "Ninh Bình: Bụi mù mịt trên đê, dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng ở Xuân Giang", phóng viên đã thông tin những ghi nhận tại hiện trường tới lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Video bụi mù mịt trên đê, dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng ở Xuân Giang: