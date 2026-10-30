Ninh Bình: Xã Xuân Giang chỉ đạo giải tỏa bến bãi trước 27/8, xử lý xe tải thực tế ra sao?

Ninh Bình: Bến bãi, trạm trộn bê tông tại xã Xuân Giang vẫn bụi mịt mù GĐXH - Cùng nằm dọc tuyến đê hữu Hồng, giáp ranh nhau nhưng xã Giao Thủy và xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, lại ghi nhận hai thực trạng trái ngược trong quản lý bến bãi. Trong khi nhiều bãi tập kết vật liệu tại Giao Thủy đã được rào chắn thì tại Xuân Giang, hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông sát sông Hồng vẫn hoạt động, kéo theo những lo ngại về bụi và hành lang thoát lũ.

Xã Xuân Giang từng ra "tối hậu thư" xử lý

Liên quan đến tình trạng xe tải chở vật liệu hoạt động rầm rộ, hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông nằm dọc bờ sông Hồng, ven đê hữu Hồng, thuộc địa phận xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình mà phóng viên phản ánh trước đó, theo tài liệu chúng tôi có được, UBND xã Xuân Giang từng ban hành văn bản yêu cầu xử lý, giải tỏa các vi phạm về đê điều. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên trong các ngày 23 và 24/10 cho thấy, tại một số vị trí ở ven sông Hồng vẫn diễn ra nhiều hoạt động tập kết, vận chuyển vật liệu và sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, ngày 24/8/2026, UBND xã Xuân Giang ban hành Văn bản số 609/UBND-NNMT về việc giải tỏa các vi phạm về đê điều ngoài vùng bãi sông Hồng.

Văn bản nêu rõ, ngày 19/8/2026, Đoàn công tác liên ngành theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 3/8/2026 của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức rà soát, kiểm tra các bến, bãi ven sông trên địa bàn xã.

Bến bãi hoạt động rầm rộ ở ven sông Hồng, xã Xuân Giang - (ảnh Nhật Tân).

Qua kiểm tra, Đoàn công tác liên ngành chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, có cơ sở chưa được cấp phép hoạt động về đê điều, xây dựng; hoạt động sai giấy phép được cấp; chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa; chất tải vật liệu quá cao, tập kết vật liệu trong hành lang bảo vệ đê điều... Những tồn tại này được xác định có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ và an toàn hệ thống đê điều.

Trước những tồn tại, vi phạm được chỉ ra, UBND xã Xuân Giang yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài bãi sông Hồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều và các quy định của địa phương đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài bãi sông.

Đáng chú ý, UBND xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê, bãi sông đã được Đoàn công tác liên ngành chỉ ra tại buổi làm việc ngày 19/8/2026, bảo đảm hoàn thành trước ngày 27/8/2026.

Đồng thời, các cơ sở không được tự ý xây dựng, lắp dựng, cơi nới công trình trái phép; không tập kết vật liệu, hàng hóa gây cản trở thoát lũ; không sử dụng xe quá trọng tải lưu thông trên đê, bãi sông, ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Nhiều vật liệu vẫn tập kết rầm rộ ngay sát sông Hồng - (ảnh Nhật Tân).

Đặc biệt, văn bản nhấn mạnh: "Các cơ sở chưa được nhà nước cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đang sử dụng đất sai mục đích chủ động dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo dỡ, di dời tài sản trên đất trước ngày 27/8/2026 để bàn giao mặt bằng đất sạch cho UBND xã quản lý. Các cơ sở đã được thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp phép hoạt động chủ động liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp phép hoạt động theo quy định".

Để thực hiện chỉ đạo trên, UBND xã Xuân Giang giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND-UBND và Công an xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài bãi sông Hồng tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê, bãi sông, hoàn thành trước ngày 28/8/2026. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả về Đoàn công tác liên ngành và UBND tỉnh.

UBND xã cũng yêu cầu lực lượng quản lý đê và nhân dân thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về đê điều; kịp thời phát hiện vi phạm ngay từ giờ đầu, phối hợp với Hạt Quản lý đê Xuân Trường lập biên bản, ngăn chặn và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

Đối với Công an xã, UBND xã Xuân Giang giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải không được phép lưu thông trên đê theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh trạm trộn bê tông ngay sát sông Hồng - (ảnh Nhật Tân).

Chỉ đạo một đằng, hiện trường vẫn hoạt động?

Văn bản chỉ đạo của UBND xã Xuân Giang đã nêu rõ các yêu cầu, thời hạn xử lý đối với những tồn tại, vi phạm được Đoàn công tác liên ngành phát hiện. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong các ngày 23 và 24/10, tức gần 2 tháng sau thời hạn yêu cầu tự tháo dỡ, di dời, hoạt động tại khu vực này vẫn diễn ra với nhiều diễn biến đáng chú ý.

Trên tuyến đê hữu Hồng, hàng loạt xe ô tô tải chở vật liệu vẫn lưu thông liên tục, kéo theo bụi bặm, khói bụi bao phủ một số khu vực.

Ninh Bình: Bụi mù mịt trên đê, dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng ở Xuân Giang GĐXH - Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đê hữu Hồng, đoạn qua xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, hàng loạt bến bãi, trạm trộn bê tông hoạt động, kéo theo nhiều xe tải chở vật liệu qua lại. Tình trạng bụi bặm ảnh hưởng đến khu vực dân cư, trong khi hoạt động bơm cát và dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng đặt ra những vấn đề cần được kiểm tra, làm rõ.

Tại các bãi ven sông Hồng, xe ô tô tải ra vào nhận vật liệu liên tục. Dưới bãi sông, máy xúc hoạt động, xúc và vận chuyển vật liệu. Nhiều sà lan neo đậu để bơm cát lên các bãi tập kết. Trong quá trình bơm, nước đi kèm chảy tràn trở lại sông. Đáng chú ý, tại một số vị trí, vật liệu được tập kết thành những đống cao ngay sát bờ sông Hồng.

Không chỉ có hoạt động tập kết, vận chuyển vật liệu, trong khu vực các bến bãi còn có một trạm trộn bê tông được dựng sát sông Hồng. Tại thời điểm ghi nhận, phóng viên quan sát thấy dòng nước màu trắng đục chảy từ khu vực trạm trộn ra sông, khiến màu nước tại vị trí tiếp nhận thay đổi trước khi hòa vào dòng chảy.

Khói bụi mù mịt mỗi lần xe tải chở vật liệu chạy qua - (ảnh Nhật Tân).

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường đặt ra vấn đề về việc thực hiện các yêu cầu mà UBND xã Xuân Giang đã ban hành tại Văn bản số 609/UBND-NNMT ngày 24/8/2026?

Đặc biệt, UBND xã từng yêu cầu các cơ sở chưa được Nhà nước cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất sai mục đích phải dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tháo dỡ và di dời tài sản trước ngày 27/8/2026. Các cơ sở chưa được cấp phép hoạt động cũng phải chủ động liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Vậy những yêu cầu này đã được thực hiện đến đâu? Những công trình, bến bãi từng được Đoàn công tác liên ngành chỉ ra tồn tại, vi phạm đã được tháo dỡ, giải tỏa hay chưa? Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sau thời hạn UBND xã yêu cầu được triển khai như thế nào?

Đây là những vấn đề cần được UBND xã Xuân Giang và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, làm rõ, đồng thời thông tin kết quả thực hiện các nội dung đã chỉ đạo nhằm bảo đảm an toàn đê điều, hành lang thoát lũ và môi trường khu vực sông Hồng.

Video bụi mù mịt trên đê, dòng nước trắng đục chảy ra sông Hồng ở Xuân Giang: