Đốt pháo ở đám cưới, 5 thanh niên bị tạm giữ

Ngày 19/10, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đồng thời, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào trưa ngày 12/10, thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (SN 1971, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.

Phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng xác định có 5 đối tượng liên quan tuổi từ 18 đến 38 trú tại thị xã Hoàng Mai và huyện Anh Sơn.

Công an thị xã Hoàng Mai tạm giữ hình sự 5 đối tượng nói trên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"; đồng thời, củng cố hồ sơ, tài liệu để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nhằm răn đe, phòng ngừa chung, nhất là hạn chế tối đa việc sử dụng pháo trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, mọi người dân hãy nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về pháo. Tuyệt đối không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ.

Đối với các sản phẩm pháo hoa được phép sử dụng, phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự, sử dụng khi được phép, bảo đảm an toàn và chỉ mua tại các cửa hàng được phép kinh doanh theo quy định. Đặc biệt, khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng, chống pháo nổ, người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đốt pháo nổ tự chế, nam thanh niên Hải Dương bị phạt 7,5 triệu đồng GĐXH - Chủ tịch UBND huyện Bình Giang (Hải Dương) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nam thanh niên khi có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép.