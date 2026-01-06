Dự báo những thay đổi tuần đầu năm 2026 của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi
GĐXH - Trong tuần đầu năm 2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn.... sẽ có những thay đổi thú vị. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những điều này. Hãy cùng khám phá vận may và tài lộc của từng con giáp.
1. Con giáp Tý
Xem tử vi từ 5/1/2026 đến 11/1/2026 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, do ảnh hưởng của Thái Tuế nên Tý có thể gặp một số áp lực trong công việc. Gánh nhiều dự án cùng lúc, phải cố gắng tự xoay sở nên con giáp Tý sẽ dễ thấy mệt mỏi.
Tài lộc tuần này của con giáp Tý ở mức trung bình. Con giáp này nên ưu tiên các khoản chi tiêu thiết yếu và hoãn các khoản chi tiêu không cần thiết coi chừng cháy túi. Nửa đầu tuần có Thiên Tài và Chính Tài xuất hiện nên con giáp Tý có thu nhập khá tốt, cả thu nhập chính lẫn phụ đều dồi dào hơn cả mong đợi.
Về tình cảm, những người tuổi Tý đang trong mối quan hệ yêu đương dễ nảy sinh tranh cãi không cần thiết. Thử thách trong tình cảm tuần này nằm ở việc giải tỏa sự lo lắng và bất an thái quá, Tý nên học cách tin tưởng đối phương và tránh để cảm xúc làm lu mờ phán đoán của mình.
2. Con giáp Sửu
Đây là một tuần may mắn với con giáp Sửu, đặc biệt là ở nửa đầu tuần. Năng lượng của năm mới tiếp thêm sức sống cho con giáp Sửu trong công việc. Đây là thời điểm tốt để con giáp Sửu khởi động các dự án mới hoặc thay đổi hướng đi. Nhờ năng động, khéo léo trong giao tiếp mà Sửu đón nhận những cơ hội tốt, gặp được những quý nhân hỗ trợ trong công việc.
Về tiền bạc trong tuần này của con giáp Sửu nên biết tiết kiệm chi tiêu. Dù không quá khó khăn, nhưng Sửu dễ phải chi tiêu cho vấn đề sức khỏe.
Đường tình duyên có Bách Việt tác động rất tốt cho những bạn tuổi Sửu độc thân, muốn tìm người yêu thì khả năng cao sẽ có người nhận lời tỏ tình hoặc mai mối thành công trong thời gian này. Những người đã có gia đình cần tiết chế ham chơi, ham vui của bản thân kẻo lại có bóng dáng người thứ 3 chen chân vào hôn nhân.
3. Con giáp Dần
Trong tuần này, con giáp Dần dễ gặp phải chuyện thị phi. Ngồi không cũng bị mang tiếng xấu, bị đổ oan trong công việc. Dần là con giáp giỏi giang, đa tài, quyết đoán nhưng cũng dễ khiến người khác ghen ăn tức ở.
Ở nơi làm việc, Dần cũng sẽ được đảm nhận những trách nhiệm rất quan trọng. Công việc hoặc dự án bạn đảm nhiệm sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây nên nếu không cẩn thận mà để sai sót xảy ra sẽ tốn nhiều tiền để đền bù.
Về tài lộc, nửa đầu tuần có Chính Tài xuất hiện nên khá may mắn cho những người làm công ăn lương, kiếm tiền chậm mà chắc.
Trong chuyện tình cảm, người độc thân khó tìm được người hợp ý, hẹn hò chẳng đi đến đâu. Nếu bạn muốn phát triển một mối quan hệ bền lâu thì sẽ cần một thời gian dài nỗ lực.
4. Con giáp Thìn
Lời khuyên cho con giáp Thìn tuần này là hãy tạo cho mình nhiều cơ hội hơn để suy nghĩ tích cực và nhận ra điểm mạnh của bản thân, có như thế công việc mới khá lên được.
Về tài lộc, do ảnh hưởng của Bạch Hổ, tuần mới Thìn tốn khá nhiều tiền cho sức khỏe, ốm đau lâu ngày không khỏi hoặc gia đình có người sức khỏe không tốt.
Trong chuyện tình duyên của Thìn trong tuần này không đến nỗi tệ. Nhờ Tam Hợp giúp đỡ mà mối quan hệ của con giáp này với những người xung quanh ngày càng hòa thuận, vui vẻ hơn. Những người đang trong mối quan hệ sẽ cảm nhận được sự nở rộ của tình yêu, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
5. Con giáp Ngọ
Tuần mới, Tuổi Ngọ khá đa nghi, hay lo nghĩ nhiều vì công việc, phiền não vô ích, thường tưởng tượng ra những việc không có khả năng xảy ra. Con giáp này quá hiền và cả tin vào bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên mà dễ bị lợi dụng, rơi vào tình cảnh khốn khó, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và sự nghiệp.
Về tài lộc ở mức vừa phải. Khuyên con giáp Ngọ làm gì trong thời gian tới cũng cần hỏi ý kiến người thân, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Đầu tư làm ăn không thuận lợi, kiếm tiền khó khăn, tình hình kinh tế đi xuống, nên sống theo quan điểm ''năng nhặt thì chặt bị" sẽ tốt hơn tuần này.
May mắn thay, tuần này con giáp Ngọ tránh xa được hạn đường tình cảm do tính cách hiền lành, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, thích hành thiện, hay thương người, đi đâu cũng được người ta yêu thương, quý mến, giúp đỡ. Gia đạo rất tốt trong tuần.
6. Con giáp Mùi
Trong tuần này, con giáp Mùi lao đao vì công việc. Những việc sắp tới sẽ đòi hỏi bạn phải xử lý chúng một cách thận trọng, ẩu là sẽ bay hết công sức cố gắng trong thời gian qua. Về tài lộc, con giáp Mùi khó tích tụ. Trong tuần chi tiêu khá nhiều, tiền vào tiền ra liên tục, lương thưởng về ví chưa kịp ổn định đã phải chi gần hết.
Bạn có xu hướng chủ quan và cực đoan trong cách nhìn nhận và đánh giá con cái, vì thế mà giữa bạn và con thường xuyên có xích mích nhỏ trong tuần mới.
Tình cảm anh chị em, họ hàng có những hiểu lầm, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chuyện tình cảm đôi lứa căng thẳng, hờn dỗi nhau vì những vấn đề rất nhỏ. Mùi phải chịu vết thương tâm lý sâu sắc kéo dài, khó lòng quên đi và sống tiếp một cách bình thường.
7. Con giáp Thân
Trong công việc, con giáp Thân lưu ý để tránh bị tiểu nhân hãm hại. Thân dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc do thiếu hiểu biết hoặc bị lôi cuốn vào những hành động mê muội.
Thời điểm tốt nhất cho tài lộc của người tuổi Thân nửa đầu tuần. Càng về sau tiền bạc càng có dấu hiệu hao hụt rõ ràng, làm ăn khó khăn, dễ mất tiền.
Trong chuyện tình cảm, vợ chồng dễ lục đục, gặp nhiều tai họa nguy hiểm, bất ngờ, phải đến cuối tuần thì mới đỡ dần. Bản mệnh nên tu tâm, chăm hành thiện và hạn chế nói những chuyện không vui trong gia đình. Các cặp đôi đang yêu nhau cũng cần tăng các hoạt động gắn kết tình cảm.
8. Tử vi tuần mới tuổi Dậu
Thái Âm nhập mệnh giúp cho con giáp Dậu tuần này có đường công danh sớm đạt. Việc gì cũng làm tốt, được ghi nhận giúp con giáp Dậu tinh thần thoải càng tạo động lực cho Dậu phấn đấu trong công việc.
Về tài lộc của tuổi Dậu cũng rất tốt. Con giáp này dễ kiếm tiền nhưng phải tiết kiệm tiền, không được tiêu xài hoang phí vì thời gian tới trong nhà dễ phải dùng đến khoản tiền lớn để lo liệu công việc. Dậu cũng dễ gặp được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc dồi dào hơn.
Đầu tuần ảnh hưởng của Tương Xung nhắc nhở con giáp Dậu hạn chế nóng nảy, dễ sứt mẻ tình cảm. Khi ở bên những người khó tính, Dậu cần cẩn thận với lời nói và hành động của mình để tránh phật lòng.
9. Tử vi tuần mới tuổi Hợi
Con giáp Hợi tuần này công việc khá vất vả, công danh hay thay đổi, một số việc bị trì hoãn. Lịch trình công việc cũng bận rộn khiến Hợi cần chú ý sức khỏe.
Tài lộc ra vào thất thường, nên khuyên trong tuần này Hợi không nên quyết định vội vàng trong việc đầu tư. Gia đạo không tốt, con giáp Hợi nên nhẹ nhàng, hạn chế nặng lời để tránh những xích mích không đáng có.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
