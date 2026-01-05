Mới nhất
3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Thứ hai, 15:53 05/01/2026 | Đời sống
Hà My
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào.

Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo.

1. Con giáp Tỵ

Xem tử vi tuần mới từ 5-11/1/2026 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sự nghiệp bứt tốc, tiến độ dự án diễn ra suôn sẻ nhờ có cát thần soi sáng. Những ý tưởng trong tuần của con giáp này dễ được khen ngợi, thậm chí có cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Khuyên con giáp này trong tuần nên chăm chỉ, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và tránh thái độ khiêm nhường thái quá, vì năng lực của bạn đang lên hương hơn bao giờ hết.

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 2.

Con giáp Tỵ có tuần mới thuận lợi

Về tài lộc của con giáp Tỵ cũng cho thấy đây là thời điểm vận may đến nhiều, tài lộc đổ về ào ào. Tài chính nở rộ giúp Tỵ an tâm hơn. Tuy trong tuần có một số khoản chi phí phát sinh bất ngờ cho gia đình nhưng nhìn chung thu nhập và chi tiêu sẽ cân bằng. Đầu tư cho việc học kỹ năng, ăn mặc hay về sức khỏe đều đem lại những lợi ích cho con giáp Tỵ.

Về tình cảm theo tử vi tuần mới từ 5-11/1/2026 hội tuổi Tỵ độc thân có cơ hội gặp được một người bạn đời lãng mạn phù hợp thông qua bạn bè hoặc các sự kiện xã hội. Với những người đang trong mối quan hệ, sự tương tác và ổn định giữa hai người sẽ khơi dậy tình cảm mặn nồng. Gia đạo của tuổi Tỵ rất tốt.

2. Con giáp Tuất

Trong tuần mới này, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tuất khá vui vẻ trong công việc, sự nghiệp. Dù phải thường xuyên đi lại, di chuyển nhưng thành quả cũng không hề nhỏ, giúp con giáp Tuất ấm ví trong thời gian tới. Con giáp này hãy tranh thủ thời điểm này để thực hiện các dự án của mình.

Tuần mới sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, người tuổi Tuất ăn nên làm ra, sớm có tiền và còn có được lộc ăn uống. Vào cuối tuần có cát tinh Chính Tài, Thiên Tài xuất hiện là thời điểm vàng để kiếm tiền, lộc vào như nước với con giáp Tuất.

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 3.

Con giáp Tuất khá vui vẻ trong công việc, sự nghiệp

Tuy vậy, Thiên Nguyệt nhắc Tuất thời gian này nên để ý tới sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình, thấy không khỏe thì nên đi khám sớm để tránh bị tăng nặng.

Tuần này khuyên con giáp Tuất hãy tập trung vào gia đình là đủ. Bạn vẫn cần ưu tiên chăm sóc bản thân chu đáo hơn chạy theo các mối quan hệ bên ngoài.

3. Con giáp Mão

Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch với con giáp Mão là tuần khá may mắn. Con giáp này có sự thành công vang dội, công danh xán lạn hơn người do ảnh hưởng tích cực từ Thiên Đức. Bạn đã xây dựng được nền tảng vững chắc và đạt được những kết quả nhất định trong công việc, các nhiệm vụ của bạn đang diễn ra suôn sẻ.

3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 4.

Vận may tiền bạc của con giáp Mão tốt sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Vận may về tiền bạc của con giáp Mão cũng tốt. Càng cuối tuần sẽ mang lại lợi ích tích cực cho cả tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân, và con giáp Mão sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Mão có Tam Hợp soi sáng nên cả hai người đều sẵn sàng và mong muốn cùng nhau nỗ lực. Với người đang trong mối quan hệ có sự thấu hiểu lẫn nhau và một nền tảng vững chắc. Đối với người độc thân, bạn sống chậm mà chắc, muốn xây dựng một nền tảng xã hội và kinh tế ổn định trước khi nghĩ đến chuyện tình cảm nên không ai có thể làm phiền Mão trong tuần này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Trước ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đóTrước ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đó

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đó. Bạn nên tham khảo để đón nhận những tin vui.

Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nay

Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nay

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026.

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu trực giác nhạy bén đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Không phải mê tín, đó là sự kết hợp giữa quan sát, trải nghiệm và khả năng thấu cảm.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 4 triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 4 triệu đồng.

Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tới

Một câu hỏi người nghèo luôn đặt ra, người giàu tuyệt đối tránh nhắc tới

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở câu hỏi họ đặt ra cho cuộc đời mình.

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: 'Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý'

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Trong kho tàng tri thức phương Đông, giờ sinh từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố có liên hệ mật thiết đến số mệnh con người.

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 10 khoản tiền khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào các ngày Âm lịch này dù thời trẻ vất vả, lận đận đủ đường nhưng khi bước sang tuổi 35, cuộc sống bỗng chuyển mình rõ rệt, bình yên gõ cửa, phúc lành dần hiện hữu.

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Đời sống - 1 ngày trước

Quán tạp hóa cũ trên phố Quan Nhân (Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm dừng chân của nhiều người trẻ tìm đến chụp ảnh, như một cách chạm lại ký ức tuổi thơ và những năm tháng học sinh giản dị giữa nhịp sống đô thị đổi thay.

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 1/7/2026 khi luật này chính thức có hiệu lực nhiều khoản thu nhập sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống
10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

Đời sống
Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Những con giáp 'nhìn thấu lòng người': Càng tiếp xúc lâu càng sợ

Đời sống
Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: 'Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý'

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Đời sống

Tòa soạn Quảng cáo
Top