3 con giáp đón vận may bất ngờ, sự nghiệp bứt tốc, tài lộc đổ về ào ào sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo.

1. Con giáp Tỵ

Xem tử vi tuần mới từ 5-11/1/2026 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sự nghiệp bứt tốc, tiến độ dự án diễn ra suôn sẻ nhờ có cát thần soi sáng. Những ý tưởng trong tuần của con giáp này dễ được khen ngợi, thậm chí có cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Khuyên con giáp này trong tuần nên chăm chỉ, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và tránh thái độ khiêm nhường thái quá, vì năng lực của bạn đang lên hương hơn bao giờ hết.

Về tài lộc của con giáp Tỵ cũng cho thấy đây là thời điểm vận may đến nhiều, tài lộc đổ về ào ào. Tài chính nở rộ giúp Tỵ an tâm hơn. Tuy trong tuần có một số khoản chi phí phát sinh bất ngờ cho gia đình nhưng nhìn chung thu nhập và chi tiêu sẽ cân bằng. Đầu tư cho việc học kỹ năng, ăn mặc hay về sức khỏe đều đem lại những lợi ích cho con giáp Tỵ.

Về tình cảm theo tử vi tuần mới từ 5-11/1/2026 hội tuổi Tỵ độc thân có cơ hội gặp được một người bạn đời lãng mạn phù hợp thông qua bạn bè hoặc các sự kiện xã hội. Với những người đang trong mối quan hệ, sự tương tác và ổn định giữa hai người sẽ khơi dậy tình cảm mặn nồng. Gia đạo của tuổi Tỵ rất tốt.

2. Con giáp Tuất

Trong tuần mới này, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tuất khá vui vẻ trong công việc, sự nghiệp. Dù phải thường xuyên đi lại, di chuyển nhưng thành quả cũng không hề nhỏ, giúp con giáp Tuất ấm ví trong thời gian tới. Con giáp này hãy tranh thủ thời điểm này để thực hiện các dự án của mình.

Tuần mới sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, người tuổi Tuất ăn nên làm ra, sớm có tiền và còn có được lộc ăn uống. Vào cuối tuần có cát tinh Chính Tài, Thiên Tài xuất hiện là thời điểm vàng để kiếm tiền, lộc vào như nước với con giáp Tuất.

Tuy vậy, Thiên Nguyệt nhắc Tuất thời gian này nên để ý tới sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình, thấy không khỏe thì nên đi khám sớm để tránh bị tăng nặng.

Tuần này khuyên con giáp Tuất hãy tập trung vào gia đình là đủ. Bạn vẫn cần ưu tiên chăm sóc bản thân chu đáo hơn chạy theo các mối quan hệ bên ngoài.

3. Con giáp Mão

Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch với con giáp Mão là tuần khá may mắn. Con giáp này có sự thành công vang dội, công danh xán lạn hơn người do ảnh hưởng tích cực từ Thiên Đức. Bạn đã xây dựng được nền tảng vững chắc và đạt được những kết quả nhất định trong công việc, các nhiệm vụ của bạn đang diễn ra suôn sẻ.

Vận may tiền bạc của con giáp Mão tốt sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Vận may về tiền bạc của con giáp Mão cũng tốt. Càng cuối tuần sẽ mang lại lợi ích tích cực cho cả tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân, và con giáp Mão sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Mão có Tam Hợp soi sáng nên cả hai người đều sẵn sàng và mong muốn cùng nhau nỗ lực. Với người đang trong mối quan hệ có sự thấu hiểu lẫn nhau và một nền tảng vững chắc. Đối với người độc thân, bạn sống chậm mà chắc, muốn xây dựng một nền tảng xã hội và kinh tế ổn định trước khi nghĩ đến chuyện tình cảm nên không ai có thể làm phiền Mão trong tuần này.

