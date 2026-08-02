Dự báo thời tiết 2/8: Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày

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Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
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GĐXH - Dự báo, đợt mưa giông, mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, ngày và đêm nay 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 90mm/3h.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ ngày 3-7/8, miền Bắc sẽ đón mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết 2/8: Miền Bắc sẽ đón mưa lớn diện rộng - Ảnh 1.

Ngày và đêm nay 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 90mm. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 2/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết 2/8: Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày - Ảnh 2.Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn diễn ra trong nốt sáng nay. Đến trưa và chiều trời tạnh ráo, hửng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31-33 độ.

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