Phụ nữ sinh những ngày Âm lịch này có số mang tài lộc đến cho chồng

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Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Theo tử vi, những người phụ nữ sinh vào một số ngày Âm lịch này được đánh giá là biết vun vén gia đình, trở thành chỗ dựa giúp chồng phát triển sự nghiệp.

Phụ nữ sinh ngày 2 Âm lịch: Khéo léo, chăm chỉ, mang vận may đến gia đình

Phụ nữ sinh những ngày Âm lịch này có số mang tài lộc đến cho chồng - Ảnh 1.

Không chỉ chu toàn việc nhà, phụ nữ sinh ngày 2 Âm lịch còn luôn động viên, sát cánh cùng chồng trong những giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Ảnh minh họa

Theo tử vi, phụ nữ sinh ngày 2 Âm lịch thường gây thiện cảm nhờ tính cách hiền hòa, chăm chỉ và luôn tràn đầy năng lượng. Dù ở môi trường nào, họ cũng biết cách tạo dựng các mối quan hệ tích cực và nhận được sự yêu mến từ mọi người.

Sau khi kết hôn, họ được xem là người vợ đảm đang, biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Không chỉ chu toàn việc nhà, họ còn luôn động viên, sát cánh cùng chồng trong những giai đoạn khó khăn của sự nghiệp.

Nhờ khả năng quán xuyến và suy nghĩ thực tế, người phụ nữ sinh ngày Âm lịch này thường góp phần giúp kinh tế gia đình ổn định, cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Phụ nữ sinh ngày 11 và 19 Âm lịch: Đức độ, tự lập, là hậu phương vững chắc

Phụ nữ sinh những ngày Âm lịch này có số mang tài lộc đến cho chồng - Ảnh 2.

Theo tử vi, người sinh ngày 11 hoặc 19 Âm lịch là mẫu phụ nữ có thể mang đến nhiều may mắn cho gia đình, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định và hạnh phúc lâu dài. Ảnh minh họa

Những người sinh ngày 11 hoặc 19 Âm lịch thường được nhận xét là hiền lành, sống có trách nhiệm và giàu lòng yêu thương. Họ vừa chăm lo tốt cho tổ ấm, vừa có khả năng xây dựng sự nghiệp riêng bằng chính năng lực của mình.

Điểm nổi bật của họ là sự tự lập và bản lĩnh. Khi chồng gặp thử thách trong công việc, họ không chỉ chia sẻ về mặt tinh thần mà còn sẵn sàng cùng tìm giải pháp để vượt qua khó khăn.

Theo tử vi, đây là mẫu phụ nữ có thể mang đến nhiều may mắn cho gia đình, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định và hạnh phúc lâu dài.

Phụ nữ sinh ngày 21 Âm lịch: Giỏi vun vén, gia đình ngày càng thịnh vượng

Phụ nữ sinh những ngày Âm lịch này có số mang tài lộc đến cho chồng - Ảnh 3.

Sau khi lập gia đình, phụ nữ sinh ngày 21 Âm lịch thường trở thành người giữ lửa cho tổ ấm, chú trọng giáo dục con cái và xây dựng nếp sống nền nếp. Ảnh minh họa

Theo tử vi, phụ nữ sinh ngày 21 Âm lịch có vẻ ngoài mềm mỏng nhưng nội tâm giàu tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Họ được cho là có vận trình tài lộc khá thuận lợi, biết nắm bắt cơ hội và quản lý tài chính hiệu quả.

Sau khi lập gia đình, họ thường trở thành người giữ lửa cho tổ ấm, chú trọng giáo dục con cái và xây dựng nếp sống nền nếp. Nhờ sự tận tâm đó, gia đình ngày càng ổn định, con cái có điều kiện phát triển tốt.

Ngoài ra, nhiều người sinh ngày Âm lịch này còn được đánh giá có duyên với kinh doanh hoặc đầu tư, biết tích lũy tài sản theo thời gian. Vì thế, trong quan niệm dân gian, việc kết hôn với họ được ví như "rước Thần Tài về nhà", giúp cuộc sống đủ đầy và ngày càng khấm khá.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ sinh những ngày Âm lịch này có số mang tài lộc đến cho chồng - Ảnh 4.Ngày sinh Âm lịch của người phát tài muộn, sau 50 tuổi Thần Tài ghé thăm liên tục

GĐXH - Những người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây được cho là càng trưởng thành càng dễ tích lũy của cải, tuổi già sống đủ đầy và có nhiều cơ hội đón tài lộc.

Theo Sina

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