Đây là những gia đình được nhận quà tặng 12 triệu đồng dịp Quốc khánh 2/9

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HĐND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Mục đích của kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là quan tâm đến người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là NCC), đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Chủ động, tổ chức kịp thời thực hiện việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026) tới các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND Thành phố.

Theo Kế hoạch số 283/KH-UBND của UBND TP Hà Nội gia đình là người có công tiêu biểu được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh minh họa: TL

Tại Mục 2 Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2026 về đối tượng và mức tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu có nêu rõ:

- Ủy quyền Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã: Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc, Ứng Hòa tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tập thể có cơ sở cách mạng (là các đơn vị, tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến"); Mức quà tặng: 27.000.000 đồng/đơn vị (trong đó 25.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 2.000.000 đồng).

- Ủy quyền Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thăm, tặng quà gia đình là người có công tiêu biểu thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2026 (mỗi xã, phường chọn 02 gia đình). Mức quà tặng: 12.000.000 đồng/suất (trong đó 10.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 2.000.000 đồng).

Theo Kế hoạch nêu trên, gia đình là người có công tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội thuộc đối tượng được tặng quà dịp Quốc khánh 2/9/2026. Mỗi suất quà trị giá 12.000.000 đồng (trong đó10.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 2.000.000 đồng).

Lưu ý: Mỗi xã, phường được chọn 2 gia đình.

Cũng theo bản Kế hoạch, nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp Thành phố, cấp xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các đơn vị có trách nhiệm sử dụng kinh phí theo đúng quy định, chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách nêu trên, UBND các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào các nguồn quyên tặng, nguồn được phép huy động khác quyết định các mức tặng quà đối với NCC nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9/2026.

Bản kế hoạch yêu cầu, UBND các xã, phường xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tặng quà và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2026 trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm của Thành phố và cả nước.

Phổ biến tuyên truyền chính sách tặng quà của Thành phố tới nhân dân địa phương; niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà tặng.

UBND xã, phường chủ động bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, rà soát danh sách đối tượng, đảm bảo kinh phí và tổ chức thực hiện tặng quà theo quy định xong trước ngày 1/9/2026.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến tập thể và cá nhân gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn theo ủy quyền của UBND Thành phố.

Báo cáo kết quả việc thăm hỏi, tặng quà trên địa bàn, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 1/9/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Đây là những đối tượng được nhận quà 3.000.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Dưới đây là những đối tượng được nhận quà tặng mức 3.000.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 theo quy định Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.