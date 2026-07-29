Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

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Dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn ở Bắc Bộ duy trì trong sáng nay. Trong khi tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa còn kéo dài đến ngày 30/7.

Tại Bắc Bộ mưa tập trung đêm qua và sáng nay với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 150mm.

Đến trưa và chiều trời tạnh ráo, hửng nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày tại Thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ từ 31-33 độ.

Dự báo mưa dông chỉ còn xảy ra vài nơi ở khu vực vùng Bắc Bộ đến ngày 30/7. Mưa diện rộng, mưa vừa, mưa to có thể quay lại hầu khắp khu vực Bắc Bộ từ ngày 4/8 trở đi.

Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay có mưa rào, có nơi mưa to. Còn những nơi khác trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, chiều tối có mưa rào.

Từ nay đến ngày 30/7, Nam Bộ sẽ là vùng mưa to nhất. Nguyên nhân là do vùng hội tụ gió dịch chuyển xuống khu vực này và kết hợp với gió mùa Tây Nam khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh.

Lượng mưa phổ biến từ 50-110mm, cảnh báo có những điểm mưa rất to với lượng trên 170mm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dông kéo dài. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 29/7 đến ngày 30/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/7 đến ngày 7/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 1/8 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm 30-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng ngày 2/8 có nắng nóng cục bộ.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Miền Bắc vẫn còn tiếp diễn mưa dông, Thủ đô có mưa to? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần tuy nhiên vẫn còn một số điểm mưa to. Trong khi đó thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.