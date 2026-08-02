Hợp vía Thần Tài nên 3 con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời

Con giáp Mão: Đón nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp

Theo tử vi, con giáp Mão là một trong những con giáp hợp vía Thần Tài. Ảnh minh họa

Mão vốn nổi tiếng là con giáp hiền hòa, cư xử khéo léo và luôn tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh. Nhờ tính cách chân thành, lịch sự và biết lắng nghe, họ thường nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp cũng như đối tác.

Trong công việc, con giáp Mão không ngại khó khăn. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng thay vì dễ dàng bỏ cuộc. Chính sự bền bỉ ấy giúp họ từng bước khẳng định năng lực của mình.

Theo tử vi, con giáp Mão là một trong những con giáp hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh có thể đón nhiều đơn hàng, mở rộng thị trường hoặc gặp được đối tác tiềm năng. Với người làm công ăn lương, đây cũng là thời điểm thuận lợi để thể hiện năng lực, tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp và đón nhận những cơ hội phát triển mới.

Tuy nhiên, con giáp này cần mạnh dạn hơn khi đứng trước những cơ hội lớn. Đồng thời, hãy cẩn trọng trong từng chi tiết công việc để hạn chế sai sót không đáng có.

Con giáp Sửu: Gặp quý nhân, tài vận ngày càng khởi sắc

Với sự chăm chỉ vốn có, con giáp Sửu hoàn toàn có thể tích lũy tài chính tốt hơn và tận hưởng cuộc sống dư dả hơn trước. Ảnh minh họa

Trong số 12 con giáp, Sửu được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ, trung thực và tinh thần trách nhiệm. Họ luôn sống độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác và sẵn sàng nỗ lực để đạt được thành quả bằng chính khả năng của mình.

Nhờ tính cách điềm tĩnh và bền bỉ, con giáp Sửu thường vượt qua thử thách một cách vững vàng. Dù gặp khó khăn, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không ngừng tìm cách cải thiện bản thân.

Thời gian tới, vận trình của con giáp này có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp công việc thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập.

Với sự chăm chỉ vốn có, con giáp Sửu hoàn toàn có thể tích lũy tài chính tốt hơn và tận hưởng cuộc sống dư dả hơn trước.

Con giáp Tuất: Được Thần Tài nâng đỡ, tài lộc dồi dào

Theo tử vi, Tuất là con giáp có vận tài lộc khá sáng nhờ được Thần Tài chiếu cố. Ảnh minh họa

Con giáp Tuất luôn được yêu mến bởi sự chân thành, thẳng thắn và giàu tinh thần nghĩa hiệp. Họ sống tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không quá đặt nặng chuyện được mất.

Chính sự chính trực và trách nhiệm giúp con giáp Tuất xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, họ cũng dễ nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Theo tử vi, Tuất là con giáp có vận tài lộc khá sáng nhờ được Thần Tài chiếu cố. Người làm công ăn lương có cơ hội đạt thành tích nổi bật, được cấp trên ghi nhận hoặc cân nhắc thăng chức, tăng thu nhập. Trong khi đó, người kinh doanh dễ gặp khách hàng lớn, các kế hoạch hợp tác diễn ra thuận lợi, lợi nhuận cũng có chiều hướng tăng lên.

Dẫu vậy, con giáp Tuất cũng không nên hài lòng với những gì đang có. Nếu dám bước ra khỏi vùng an toàn và chủ động tìm kiếm cơ hội mới, họ sẽ còn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và tài chính.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Theo Sohu