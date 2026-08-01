Giờ sinh Âm lịch hé lộ người khéo đối nhân xử thế, dễ được trọng dụng nơi làm việc

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GĐXH - Những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường sở hữu khả năng giao tiếp khéo léo, dễ tạo thiện cảm với đồng nghiệp, được cấp trên ghi nhận và trọng dụng.

Người sinh giờ Dần Âm lịch: Khéo léo trong giao tiếp, giỏi tạo dựng niềm tin

Giờ sinh Âm lịch hé lộ người khéo đối nhân xử thế, dễ được trọng dụng nơi làm việc - Ảnh 1.

Nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt và biết lắng nghe, người sinh vào giờ Dần Âm lịch dễ xây dựng mạng lưới quan hệ tốt đẹp ở nơi làm việc. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Dần Âm lịch (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng) thường được đánh giá là chân thành, nhiệt tình và biết cách đối xử với mọi người. Họ không phải mẫu người thích thể hiện bản thân nhưng luôn tạo cảm giác đáng tin cậy trong mỗi lần hợp tác.

Nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt và biết lắng nghe, họ dễ xây dựng mạng lưới quan hệ tốt đẹp ở nơi làm việc. Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ khi cần, còn cấp trên cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc của họ.

Không chỉ vậy, người sinh vào giờ Dần Âm lịch còn có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp. Khi bắt tay vào một dự án hay công việc mới, họ biết cách quy tụ những người cùng chí hướng, phát huy sức mạnh tập thể để đạt hiệu quả cao. 

Chính điều đó giúp con đường phát triển của họ ngày càng thuận lợi và có nhiều cơ hội tạo nên những bước tiến đáng kể.

Người sinh giờ Ngọ Âm lịch: Nhân hậu, ham học hỏi, dễ gặp quý nhân

Giờ sinh Âm lịch hé lộ người khéo đối nhân xử thế, dễ được trọng dụng nơi làm việc - Ảnh 2.

Người sinh giờ Ngọ Âm lịch thường có môi trường làm việc hòa đồng và nhận được nhiều sự hỗ trợ. Ảnh minh họa

Những người chào đời vào giờ Ngọ Âm lịch (11 giờ đến 13 giờ) thường mang tính cách cởi mở, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ biết đặt mình vào vị trí của đối phương nên rất dễ nhận được thiện cảm từ những người xung quanh.

Dù đôi lúc còn thiếu quyết đoán hoặc dễ xúc động, điểm mạnh của họ nằm ở sự chân thành và cách ứng xử tinh tế. Đây cũng là lý do người sinh giờ Ngọ Âm lịch thường có môi trường làm việc hòa đồng và nhận được nhiều sự hỗ trợ.

Theo thời gian, năng lực của họ ngày càng được hoàn thiện nhờ tinh thần cầu tiến và ham học hỏi. Một khi đã xác định mục tiêu rõ ràng, họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. 

Không chỉ được đồng nghiệp tin tưởng, họ còn dễ gặp quý nhân giúp mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, từ đó củng cố vị trí trong công việc và cải thiện thu nhập.

Người sinh giờ Dậu Âm lịch: Thẳng thắn, trách nhiệm và trưởng thành theo thời gian

Giờ sinh Âm lịch hé lộ người khéo đối nhân xử thế, dễ được trọng dụng nơi làm việc - Ảnh 3.

Người sinh vào giờ Dậu Âm lịch học được cách cân bằng giữa sự thẳng thắn và khéo léo trong giao tiếp, từ đó tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp, cấp trên cũng như đối tác. Ảnh minh họa

Người sinh vào giờ Dậu Âm lịch (17 giờ đến 19 giờ) nổi bật bởi tính cách ngay thẳng và bộc trực. Ban đầu, sự thẳng thắn này có thể khiến họ vô tình làm mất lòng người khác, nhưng những ai tiếp xúc lâu đều hiểu rằng họ không hề có ý xấu.

Trong môi trường làm việc, sự bộc trực vừa là lợi thế vừa là thử thách. Một mặt, nó giúp họ nhanh chóng nhìn nhận vấn đề và mạnh dạn góp ý để cải thiện hiệu quả công việc. Mặt khác, nếu thiếu sự khéo léo, họ cũng có thể gặp những va chạm không đáng có.

Điểm đáng quý ở người sinh giờ Dậu Âm lịch là tinh thần dám nhận trách nhiệm. Khi tập thể gặp khó khăn, họ không né tránh mà sẵn sàng đứng ra cùng mọi người tìm cách tháo gỡ. 

Qua thời gian, họ học được cách cân bằng giữa sự thẳng thắn và khéo léo trong giao tiếp, từ đó tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp, cấp trên cũng như đối tác.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Giờ sinh Âm lịch hé lộ người khéo đối nhân xử thế, dễ được trọng dụng nơi làm việc - Ảnh 4.Ngày sinh Âm lịch của người phát tài muộn, sau 50 tuổi Thần Tài ghé thăm liên tục

GĐXH - Những người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây được cho là càng trưởng thành càng dễ tích lũy của cải, tuổi già sống đủ đầy và có nhiều cơ hội đón tài lộc.

Theo Sohu

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