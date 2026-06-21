Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?

1 ngày trước

GĐXH - Bất chấp biển báo phân làn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Nhật Tân. Hậu quả, chiếc xe này đã va chạm và cán tử vong tại chỗ một người đi xe máy vào chiều nay (19/6).