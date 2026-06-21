Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?
GĐXH - Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho hay, từ 25/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ và xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.
Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mớiĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Từng là điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ, Khu du lịch biển Quất Lâm, tỉnh Ninh Bình nay mang tên mới là Giao Ninh mở ra kỳ vọng mở ra một chương phát triển mới.
Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắnĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 5 âm lịch cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Các con giáp nên lưu ý những điều này để mang lại may mắn.
Bảng lương mới nhất của Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân Quốc phòng theo mức lương cơ sở mớiĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu và bảng lương công nhân quốc phòng được thực hiện theo Thông tư 74/2026/TT-BQP.
Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 20/6, thời tiết cả nước nắng đến nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.
Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.
Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhườngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có tháng sinh Âm lịch dưới đây không thích phô trương, biết đối nhân xử thế và càng về sau càng gặt hái nhiều thành công.
Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, cách tính tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện theo Thông tư số 74/2026/TT-BQP.
Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết ngườiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp biển báo phân làn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Nhật Tân. Hậu quả, chiếc xe này đã va chạm và cán tử vong tại chỗ một người đi xe máy vào chiều nay (19/6).
Công an Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần liên hệ làm việc ngayĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày từ 27/5-10/6/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có nhiều phước lành: Càng lớn tuổi phúc càng lớnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ nhân có cuộc sống thuận lợi hơn khi bước vào hậu vận.
Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưuĐời sống
GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.