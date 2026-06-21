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Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?

Chủ nhật, 07:31 21/06/2026 | Đời sống
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
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GĐXH - Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho hay, từ 25/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ và xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.


Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to? - Ảnh 1.
Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to? - Ảnh 2.Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 20/6, thời tiết cả nước nắng đến nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.

 

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