Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 20/6, thời tiết cả nước nắng đến nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào và giông rải rác ở vùng núi phía Bắc, ngày và đêm nay (20/6), lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%; chiều tối và đêm vẫn có thể mưa giông vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn giông.
Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông.
Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/6/2026
TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.
Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.
Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 37°C.
Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, phía Nam có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.
Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.
Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.
TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.
Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưuĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.
Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhườngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có tháng sinh Âm lịch dưới đây không thích phô trương, biết đối nhân xử thế và càng về sau càng gặt hái nhiều thành công.
Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, cách tính tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện theo Thông tư số 74/2026/TT-BQP.
Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết ngườiĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Bất chấp biển báo phân làn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Nhật Tân. Hậu quả, chiếc xe này đã va chạm và cán tử vong tại chỗ một người đi xe máy vào chiều nay (19/6).
Công an Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần liên hệ làm việc ngayĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày từ 27/5-10/6/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có nhiều phước lành: Càng lớn tuổi phúc càng lớnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ nhân có cuộc sống thuận lợi hơn khi bước vào hậu vận.
4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vâyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một số con giáp được cho là đặc biệt phù hợp với kim khí này, giúp gia tăng năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.
Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.
Thay đổi chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” từ ngày 1/7/2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể tham khảo.
Tin sáng 19/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng; Hà Nội và TP.HCM hôm nay công bố điểm thi vào lớp 10Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hôm nay (19/6), Hà Nội và TP.HCM chính thức thông báo điểm thi kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
5 con giáp vượng khí nhất 7 ngày tới: Vận đỏ như son, may mắn bủa vây mọi mặtĐời sống
GĐXH - 7 ngày tới, một số con giáp sẽ được vận may ghé thăm, giúp cuộc sống trở nên thuận lợi, vui vẻ và nhiều niềm vui hơn thường lệ.