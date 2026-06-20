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Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?

Thứ bảy, 10:13 20/06/2026 | Đời sống
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
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GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 20/6, thời tiết cả nước nắng đến nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào và giông rải rác ở vùng núi phía Bắc, ngày và đêm nay (20/6), lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%; chiều tối và đêm vẫn có thể mưa giông vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn giông.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, phía Nam có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to? - Ảnh 1.Dự báo thời tiết 6/6: Bắc và Trung Bộ nhiều nơi nắng gay gắt, cao nhất trên 39°C

Ngày 6/6, hai miền Bắc và Trung trời nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 39°C.

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