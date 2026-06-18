Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm này
GĐXH - Theo nhiều chuyên gia tâm lý, tính cách, phẩm chất và thói quen của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ.
Dưới đây là những thói quen của mẹ có thể tác động sâu sắc đến tính cách, tư duy và cách ứng xử của những đứa trẻ trong tương lai.
Những đứa trẻ sau này dễ thành công thường có 3 'tật xấu' lúc nhỏ, nhiều cha mẹ đang cố sửa bằng mọi giáNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít đứa trẻ từng bị cha mẹ nhận xét là bướng bỉnh, lắm lời hay quá cứng đầu. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người trưởng thành thành công lại từng sở hữu chính những đặc điểm ấy khi còn nhỏ. Điều quan trọng không phải là tìm cách loại bỏ, mà là biết cách đồng hành và dẫn dắt con.
3 phẩm chất của người phụ nữ có ảnh hưởng tích cực đến tương lai con cái, gia đình nào cũng nên trân trọngNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng điều cha mẹ để lại cho con là vật chất, nhưng các chuyên gia cho rằng những giá trị về nhân cách, cách sống và môi trường gia đình mới là nền tảng ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của trẻ. Dưới đây là 3 kiểu phụ nữ được xem là đang trao cho con món quà quý giá nhất.
Cha càng mắc 4 sai lầm này, con gái càng dễ tự ti và thiếu cảm giác an toàn khi trưởng thànhNuôi dạy con - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy vai trò của người cha có ảnh hưởng sâu sắc đến sự tự tin, cảm giác an toàn và các mối quan hệ của con gái khi trưởng thành. Các chuyên gia cho rằng có 4 nguyên tắc quan trọng mà người cha cần lưu ý để giúp con phát triển lành mạnh về cảm xúc và nhân cách.
7 điều bố mẹ EQ cao tuyệt đối không làm trước mặt trẻNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Những bố mẹ có EQ cao luôn ý thức rằng mọi hành động của mình đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của con.
Cha mẹ thông minh luôn chú trọng rèn AQ cho con từ sớm: Lớn lên trẻ dễ thành công hơn bạn bèNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Không chỉ IQ hay EQ, AQ – chỉ số vượt khó đang được xem là yếu tố quan trọng quyết định khả năng thành công của trẻ.
Đi chơi nhà người khác vào mùa hè mà làm 4 điều này: Coi chừng bạn đang bị 'trừ điểm EQ'Nuôi dạy con - 6 ngày trước
GĐXH - Khi đến nhà người khác, đặc biệt vào mùa hè, nhiều người vô tình mắc phải những hành vi nhỏ nhưng lại gây mất thiện cảm. Dưới đây là 4 điều nên tránh để giữ sự tinh tế, lịch sự và tránh bị đánh giá là thiếu EQ trong giao tiếp xã hội.
Cách giáo dục cháu trai làm vỡ trứng của bà nội khiến nhân viên siêu thị cũng phải thay đổi thái độNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Thay vì nổi nóng hay bao che cho cháu, người bà đã có cách xử lý khéo léo, biến sự cố thành bài học giáo dục trẻ đầy ý nghĩa.
Con sau 10 tuổi bỗng thay đổi như thành người khác: 90% cha mẹ đều mắc phải 3 sai lầm nàyNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ từng thắc mắc vì sao đứa trẻ từng quấn quýt bên mình lại bỗng trở nên ít nói, khó gần sau tuổi 10. Theo các chuyên gia tâm lý, đây là giai đoạn trẻ bước vào quá trình "cai sữa tâm lý", đồng thời cũng là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu đối mặt với những xung đột đầu tiên.
Tâm thư giáo sư gửi con gái trước kỳ thi đại học gây bão mạng: 8 bài học đáng giá hơn mọi điểm sốNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Trước thời khắc con gái bước vào ngưỡng cửa đại học, vị giáo sư đã viết bức tâm thư chứa đựng những bài học sâu sắc về học tập, nhân cách, tình yêu và cuộc sống.
Trẻ xem điện thoại từ nhỏ và trẻ không xem điện thoại: 10 năm sau khác biệt rõ rệtNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Việc trẻ sử dụng điện thoại quá sớm và quá thường xuyên không chỉ tác động đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện khi trưởng thành.
Trẻ có EQ cao thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ hay nói 3 câu nàyNuôi dạy con
GĐXH - EQ cao không phải năng lực bẩm sinh mà được hình thành từ những tương tác hằng ngày trong gia đình.