Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm này

2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng điều cha mẹ để lại cho con là vật chất, nhưng các chuyên gia cho rằng những giá trị về nhân cách, cách sống và môi trường gia đình mới là nền tảng ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của trẻ. Dưới đây là 3 kiểu phụ nữ được xem là đang trao cho con món quà quý giá nhất.