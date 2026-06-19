4 cú sốc lớn nhất sau khi nghỉ hưu khiến tôi mất ngủ nhiều đêm

Ông Quách, 65 tuổi, từng là một lãnh đạo tại một cơ quan ở Trung Quốc, là một ví dụ điển hình. Dù không phải lo lắng về tiền bạc nhưng ông vẫn trải qua nhiều cảm xúc hụt hẫng trong những năm đầu nghỉ hưu.

Nghỉ hưu và sự xa cách từ những mối quan hệ từng thân thiết

Khi còn công tác, tôi có mối quan hệ khá tốt với đồng nghiệp ở nhiều cấp bậc khác nhau. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhiều chuyện khó nói với người thân, tôi lại tìm đến đồng nghiệp để tâm sự.

Tôi từng nghĩ rằng những mối quan hệ ấy sẽ được duy trì ngay cả khi nghỉ hưu. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Chỉ vài tháng sau khi rời vị trí công tác, tôi quay lại cơ quan cũ và cảm nhận rõ sự thay đổi. Những người từng thân thiết không còn nhiệt tình như trước. Tôi chủ động chào hỏi thì họ mới đáp lại.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là một người cấp dưới từng được tôi dìu dắt nhiều năm. Trước đây cậu ấy luôn kính trọng tôi, nhưng lần gặp lại lại tỏ ra khách sáo và xa cách.

Khi không còn giữ vai trò lãnh đạo, tôi nhận ra nhiều mối quan hệ vốn được xây dựng trên môi trường công việc cũng dần phai nhạt theo thời gian.

Chỉ vài tháng sau khi nghỉ hưu, tôi quay lại cơ quan cũ và cảm nhận rõ sự thay đổi. Những người từng thân thiết không còn nhiệt tình như trước. Ảnh minh họa

Cuộc sống gia đình phát sinh nhiều mâu thuẫn sau khi nghỉ hưu

Trước đây, phần lớn thời gian của tôi dành cho công việc. Ngay cả cuối tuần hay ngày nghỉ, tôi cũng bận tiếp khách, gặp gỡ đối tác hoặc tham gia các hoạt động xã hội.

Khi nghỉ hưu, tôi nghĩ mình sẽ có thêm thời gian để chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống bên người thân. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi.

Hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh tranh cãi vì những việc rất nhỏ như nấu ăn, dọn dẹp hay đi chợ.

Khi cả hai cùng ở nhà suốt ngày, những khác biệt trong thói quen sinh hoạt trở nên rõ ràng hơn. Những chuyện tưởng như không đáng kể đôi khi lại biến thành mâu thuẫn kéo dài.

Mối quan hệ với con trai cũng không dễ cải thiện. Vì trước đây tôi ít có thời gian đồng hành cùng con nên khi con trưởng thành, lập gia đình riêng, khoảng cách giữa hai cha con càng khó thu hẹp.

Các con có cuộc sống riêng nên cũng không thể dành nhiều thời gian cho bố mẹ như tôi từng kỳ vọng.

Có những ngày, tôi cảm thấy cuộc sống nghỉ hưu khá buồn tẻ và ngột ngạt khi những cuộc tranh luận với vợ xuất hiện thường xuyên.

Những sở thích từng yêu thích bỗng trở nên nhạt nhòa

Trước khi nghỉ hưu, du lịch là niềm đam mê lớn của tôi. Tôi thường tranh thủ những ngày nghỉ để khám phá nhiều nơi cùng vợ hoặc bạn bè. Khi ấy, tôi luôn mong có thêm thời gian để thực hiện những chuyến đi dài ngày.

Tôi từng nghĩ rằng khi nghỉ hưu, mình sẽ đi khắp nơi và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Thậm chí tôi còn mua máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mỗi hành trình.

Nhưng rồi thực tế lại khác.

Sau một vài chuyến đi, tôi không còn cảm thấy hào hứng như trước. Việc di chuyển liên tục khiến tôi mệt mỏi, trong khi ở nhà lại thấy dễ chịu hơn. Điều đó khiến chính tôi cũng bất ngờ.

Không chỉ du lịch, những chủ đề thời sự mà trước đây tôi rất quan tâm cũng dần mất sức hút. Tôi ít hứng thú xem tin tức, ít muốn tranh luận hay chia sẻ quan điểm với người khác.

Cuộc sống dần lặp lại với những hoạt động quen thuộc như xem phim, ăn uống rồi nghỉ ngơi.

Sức khỏe giảm sút là nỗi lo lớn nhất của tuổi nghỉ hưu

Khi còn trẻ, tôi gần như không phải lo lắng nhiều về sức khỏe. Công việc bận rộn nhưng tôi vẫn duy trì được nguồn năng lượng dồi dào và hiếm khi phải nhập viện.

Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Những cơn đau nhức xuất hiện thường xuyên hơn, sức bền giảm đi đáng kể và các bệnh tuổi già cũng lần lượt tìm đến.

Chỉ trong vòng hai năm, tôi đã phải nhập viện ba lần, trong đó có một lần phẫu thuật ruột thừa. Điều này khiến tôi nhận ra tuổi tác không chừa một ai.

Nhiều người bạn lâu ngày gặp lại còn nhận xét tôi gầy hơn trước, gương mặt cũng kém sắc và không còn sự nhanh nhẹn như thời còn làm việc.

Làm thế nào để vượt qua cú sốc nghỉ hưu?

Sau một thời gian dài rơi vào trạng thái chán nản, tôi nhận ra rằng nguyên nhân chính nằm ở việc chưa thích nghi với nhịp sống mới.

Nhiều người giống tôi, sau hàng chục năm bận rộn với công việc, khi đột ngột nghỉ hưu sẽ cảm thấy hụt hẫng vì mất đi mục tiêu và thói quen sinh hoạt quen thuộc.

Để thay đổi bản thân, tôi quyết định tìm một công việc bảo vệ bán thời gian. Thu nhập không đáng kể nhưng công việc giúp tôi duy trì lịch trình ổn định mỗi ngày, có cơ hội giao tiếp và vận động nhiều hơn.

Từ khi quay lại làm việc, sức khỏe và tinh thần của tôi cũng cải thiện rõ rệt. Tôi không còn dành cả ngày ở nhà mà chủ động tham gia các hoạt động xã hội, đi bộ và vận động thường xuyên.

Gia đình cũng dần hòa thuận hơn khi vợ chồng phân chia việc nhà hợp lý. Tôi chủ động liên lạc với con trai nhiều hơn, thường xuyên hỏi thăm và mời các con về ăn cơm khi có dịp.

Qua trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng nghỉ hưu không chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi mà còn là lúc mỗi người cần học cách xây dựng một cuộc sống mới. Đặc biệt, đừng đợi đến khi về già mới tìm cách gắn kết với gia đình. Những mối quan hệ thân thiết cần được vun đắp từ sớm, bởi thời gian đã qua sẽ rất khó lấy lại.

Dù nhận ra điều đó khá muộn, tôi vẫn tin rằng tuổi nghỉ hưu hoàn toàn có thể trở thành quãng thời gian ý nghĩa nếu biết điều chỉnh bản thân, duy trì hoạt động tích cực và trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình.