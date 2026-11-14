Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 ở các phương diện cho con giáp Hợi, Mão, Mùi

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho con giáp Thân, Tý, Thìn GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội tài lộc và tình duyên.

1. Con giáp Mùi

Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Mùi có Tam Hợp hỗ trợ nên vận trình tháng mới hanh thông, thuận lợi hơn bao giờ hết.

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, những người độc thân sẽ gặp may mắn tuyệt vời trong tình yêu và các mối quan hệ xã hội, và có khả năng gặp gỡ những người bạn mới.

Quan đới nhập Mệnh mang tới tinh thần lạc quan, độc lập, tươi vui cho người tuổi Mùi. Năng lượng này của người tuổi Mùi hợp với làm việc nhóm, đàm phán và triển khai dự án. Có nhiều người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ và chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội một cách quyết đoán, bạn có thể đạt được kết quả tốt.

Vận trình tài lộc trong tháng 10 âm lịch của con giáp Mùi ổn định. Bạn không nên lo lắng quá và nên giữ niềm tin về việc sẽ đạt mục tiêu tài chính mà mình đã đặt da.

Tuy nhiên, người tuổi Mùi thời điểm này dễ nhạy cảm và dễ tự ái hơn thường lệ trước những lời góp ý. Một nhận xét thẳng thắn từ đồng nghiệp có thể bị bạn hiểu lầm là sự công kích.

Bằng cách duy trì tâm thế ổn định, tránh kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn và không tham vọng quá mức, bạn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách suôn sẻ và tiết kiệm năng lượng.

2. Con giáp Hợi

Chuyên gia dự báo, tháng 10 âm lịch 2026 nhắc nhở tuổi Hợi cần học cách yêu thương bản thân hơn, đừng tạo áp lực cho mình.

Người tuổi Hợi cũng có xu hướng mơ mộng nhiều hơn. Bạn thường để cho vấn đề cảm xúc lấn át lý trí nên những nhận định không được khách quan. Bởi vậy trong thời gian này, Hợi nên tránh các quyết định quan trọng.

Người tuổi Hợi thể hiện được khiếu hài hước, vui vẻ của mình nên dễ dàng thu hút mọi người, được họ yêu mến. Nhưng đừng vì thế mà sa đà quá vào các cuộc vui, nên dành nhiều thời gian cho việc cải thiện các kỹ năng còn yếu của mình.

Vận trình công danh của con giáp Hợi tháng này tốt. Tinh thần trách nhiệm cao cùng sự nghiêm túc trong công việc giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy cứ tiến bước vững chắc theo kế hoạch ban đầu, bạn không cần thiết phải đột ngột thay đổi hướng đi để chứng tỏ bản thân.

Tài chính của con giáp Hợi trong tháng 10 âm lịch 2026 không quá rực rỡ như mong đợi. Bản mệnh cần xem xét lại các tài khoản, đặc biệt nếu gần đây chi tiêu nhiều khoản không phù hợp.

Khi phải di chuyển xa, lưu ý với người tuổi Hợi cần phải thận trọng để tránh những rủi ro không đáng có trong tháng này.

Trong các mối quan hệ, sai lầm lớn nhất là suy nghĩ quá nhiều và tuổi Hợi tháng này đang vướng vào rắc rối vì lý do này. Trong chuyện gia đình, bớt nóng tính sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

3. Con giáp Mão

Dự báo tháng 10 âm lịch của con giáp Mão, Thiên Ấn mang lại tín hiệu tích cực cho phần lớn thời gian trong tháng này. Điều này có nghĩa là có vô số cơ hội cho sự nghiệp, cho tương lai của mình.

Giai đoạn này, tuổi Mão cũng có xu hướng ủy mị hơn. Bạn dễ buồn phiền chỉ vì một lời nhận xét tiêu cực nào đó nhắm vào mình. Chính những lúc như thế, tuổi Mão dễ đánh mất sự tự tin vốn có, cho phép người khác gây tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn.

Đại Hao tác động cho thấy người tuổi Mão thường xuyên phải chi tiền trong tháng này, đó thường là những khoản lớn. Đây là thời điểm, tuổi Mão cần xem lại các mục tiêu tiết kiệm, thận trọng khi chi tiêu theo cảm xúc hoặc cho bạn bè vay.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mão thời gian đang đi xuống. Mối quan hệ đang có rạn nứt vì chính sự thờ ơ của bạn nhưng bạn lại nghĩ rằng mình vô tội. Bạn chỉ dành thời gian cho công việc và không muốn hẹn hò nên cũng không có cơ hội mới nào mở ra.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới từ 9/11 đến 15/11/2026: 3 ngày đẹp nên chọn để khởi sự, cầu tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm trong từng ngày để mọi người tham khảo.



