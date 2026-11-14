Hà Nội: Công an làm việc với người phụ nữ đẩy ngã mẹ chồng 81 tuổi

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó vào ngày 12/11, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng, Công an xã Hồng Sơn phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh xô xát, trong đó một người phụ nữ có hành vi thô bạo, xô đẩy khiến một cụ bà lớn tuổi ngã xuống đất. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ các nhân vật xuất hiện trong đoạn clip để ổn định tình hình an ninh trật tự.

Hình ảnh từ video trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 10/11/2025 tại khu vực thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Danh tính hai người xuất hiện trong video là bà N.T.Đ. (sinh năm 1967) và cụ N.T.L. (sinh năm 1943). Cả hai cùng trú tại xã Hồng Sơn và có quan hệ mẹ chồng - con dâu. Người phụ nữ có hành vi đẩy ngã cụ L. chính là con dâu N.T.Đ.

Tại cơ quan Công an, bà Đ. đã thành khẩn thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát của bản thân trong lúc nóng giận và nhận thức rõ sai phạm. Bà Đ. cho biết đã trực tiếp nói lời xin lỗi cụ L. trong một cuộc họp nội bộ gia đình, đồng thời viết cam kết sẽ tuyệt đối không để hành vi xô xát tương tự tái diễn.

Bà Đ. tại trụ sở công an xã Hồng Sơn. Ảnh: CAHN

Hiện tại, Công an xã Hồng Sơn vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để có biện pháp xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc này, cơ quan Công an cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dùng mạng xã hội: Cần hết sức thận trọng khi tiếp nhận thông tin, tuyệt đối không tự ý phát tán, chia sẻ trái phép hình ảnh cá nhân của người khác lên Internet nhằm tránh vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống riêng tư của các gia đình.

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