Quy định mới nhất tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2027

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Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự 2027

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư Số: 173/2026/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 28/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; tuyển chọn, tuyến dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan.

Trong đó Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự: Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP.

Tại Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự cũng quy định, ngoài tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP.

Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

Quy định cũng nêu rõ, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Công dân phải đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định được nhập ngũ. Ảnh minh họa: TL

Thời gian khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

Căn cứ theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, thời gian sơ tuyển sức khỏe; khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ được quy định như sau:

- Thời gian khám sức khoẻ từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Kết quả sơ tuyển sức khỏe, phân loại sức khỏe phải được công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Theo đó, thời gian khám sức khoẻ cho công dân đi nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Phương pháp phân loại sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự được quy định thế nào?

Theo Văn bản hợp nhất Số: 36/VBHN-BQP năm 2025, tuyển chọn những công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP.

1. Phương pháp cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột "Điểm", cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

2. Phương pháp phân loại sức khỏe

Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

a) Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Theo Mục I, Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP, các bệnh với mức độ được chấm điểm 4, 5, 6 - không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Danh sách các bệnh không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2027 GĐXH - Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là bước bắt buộc nhằm sàng lọc, đánh giá và tuyển chọn những công dân đủ điều kiện về thể lực và tâm sinh lý để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Công dân mắc những bệnh nào không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự?