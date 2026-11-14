Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh nhanh chóng, thuận tiện nhất hiện nay

Bị lợi dụng thông tin cá nhân đứng tên doanh nghiệp, người phụ nữ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ 12 tỷ đồng tiền thuế

Theo Page Công an tỉnh Hưng Yên, một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An bị từ chối xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do liên quan đến khoản nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng của một doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên, mặc dù bản thân không biết đến sự tồn tại của doanh nghiệp này.

Ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà B.T.C (SN 1980, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An).

Theo trình báo, ngày 18/10/2026, khi làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bà B.T.C bị từ chối xuất cảnh do có liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua làm việc với cơ quan Thuế, bà được thông báo mình đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bà B.T.C khẳng định không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của doanh nghiệp. Bà nghi ngờ thông tin cá nhân của mình đã bị thu thập, sử dụng trái phép để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết theo quy định.

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, 5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Ảnh minh họa: AI

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định mới nhất?

Tại Điều 28 của Nghị định 252/2026/NĐ-CP, quy định cụ thể các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế như sau:

1. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên;

2. Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên;

3. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ để xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định;

4. Cá nhân là người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;

5. Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cách tra cứu thông báo tạm hoãn xuất cảnh qua eTax Mobile

Dưới đây là cách tra cứu thông báo tạm hoãn xuất cảnh online nhanh chóng, thuận tiện nhất hiện nay:

Bước 1: Đăng nhập app eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID mức 2.

Bước 2: Chọn "Tra cứu thông báo" tại nút danh sách chức năng, hoặc tại màn hình chính.

Bước 3: Người nộp thuế kiểm tra tại mục "Thông báo hành chính của cơ quan thuế" và "Thông báo khác"

- Nếu bị tạm hoãn xuất cảnh Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

- Nếu không tìm thấy dữ liệu, người nộp thuế không thuộc trường hợp tạm hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế cần lưu ý gì để không bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Theo Báo điện tử Chính phủ, để không bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế người dân cần lưu ý những điều sau:

- Thường xuyên tra cứu tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng Etax Mobile.

- Người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã cần chủ động rà soát tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp mình đứng tên, kể cả doanh nghiệp không còn hoạt động thực tế, để tránh bị liên đới khi doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế hoặc thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử và kịp thời thông báo cho cơ quan thuế khi có thay đổi.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn.

- Chủ động kiểm tra, xử lý ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế.

- Chủ động tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước khi ra nước ngoài.

- Tuyệt đối không cho người khác mượn, sử dụng thẻ CCCD để đứng tên thành lập, làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế cách hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh GĐXH - Nếu rơi vào trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế có thể làm theo hướng dẫn sau để hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.