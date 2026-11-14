Nhà thờ đổ Hải Lý thoát cảnh hàng quán bủa vây, lộ diện chứng tích biến đổi khí hậu

Ngày 12/11, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của Việt Nam không còn các công trình xây dựng trái phép. Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh nhiều năm qua, khi khu vực nhà thờ bị hàng quán bủa vây.

Theo ghi nhận, công trình duy nhất còn lại tại khu vực Nhà thờ đổ là lán dựng tạm của đơn vị thi công. Các công nhân đang sử dụng máy xúc để thu dọn gạch, những mảng tường vỡ còn sót lại từ các công trình trước đó. Một số công nhân khác đang thi công các hạng mục kè chắn sóng, tường rào bảo vệ xung quanh nhằm hạn chế tình trạng biển xâm thực, bào mòn phần móng của di tích.

Hiện nay, dù công trình đang trong quá trình thi công, nhiều người dân và du khách vẫn tìm đến đây tham quan, chụp ảnh.

Nhà thờ đổ Hải Lý xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đã sạch bóng các quán ăn sau hơn 1 tháng tháo dỡ - (ảnh Nhật Tân).

Trước đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết, qua rà soát, dọc bờ biển Hải Tiến có 23 công trình xây dựng trái phép. Trong đó, 12 công trình là nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, chủ yếu tập trung quanh Nhà thờ đổ Hải Lý; số còn lại phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Các công trình này do người dân tự phát xây dựng, lắp đặt để phục vụ kinh doanh, dịch vụ, không phù hợp với yêu cầu quản lý, sử dụng không gian ven biển.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định công nhận Khu chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ biển Hải Lý là điểm du lịch, đồng thời yêu cầu UBND xã Hải Tiến tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã Hải Tiến đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép xung quanh khu chứng tích, trả lại mặt bằng khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, tạo điều kiện phát triển điểm du lịch.

Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh nhiều năm qua, khi khu vực nhà thờ bị hàng quán bủa vây - (ảnh Nhật Tân).



Nhà thờ đổ Hải Lý nằm trong quần thể gồm nhiều nhà thờ lớn, nhỏ tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình. Ngôi thánh đường cổ có tên Nhà thờ Trái Tim Chúa, được xây dựng lần đầu vào năm 1877. Đến năm 1917, nhà thờ được xây dựng lại tại vị trí hiện nay và hoàn thành vào năm 1927.

Tuy nhiên, theo thời gian, nước biển dần xâm lấn đất liền, gây ảnh hưởng lớn đến các công trình. Để tránh sự xâm thực của biển, giáo dân trong vùng đã 3 lần di chuyển nhà thờ vào sâu trong đất liền. Công trình bị bỏ hoang từ năm 1996.

Theo ghi nhận, công trình duy nhất còn lại tại khu vực Nhà thờ đổ là lán dựng tạm của đơn vị thi công - (ảnh Nhật Tân).

Nhà thờ do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo phong cách Gothic, được xây bằng gạch đỏ trên khuôn viên rộng 9.300m². Tháp chuông cao 27m, nổi bật với hệ thống cửa vòm và hoa văn trang trí mang phong cách châu Âu.

Công trình có tuổi đời gần một thế kỷ này nằm trên bãi biển, phía ngoài tuyến đê hiện nay. Những phần còn lại của nhà thờ và tháp chuông vẫn đứng sừng sững sát mép sóng, trở thành dấu tích rõ nét về sự xâm thực của biển.

