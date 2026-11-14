Lào Cai: Khoảnh khắc đất đá sạt lở trên quốc lộ 4D đè trúng nữ giáo viên đi xe máy

Sáng 14/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đá khiến một người đi đường bị thương và giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 6h25 cùng ngày tại Km182+300 trên tuyến quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương. Từ đoạn video do camera hành trình của một chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại, thời điểm trên, một nữ giáo viên đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường thì bất ngờ bị một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương trượt lở, đổ ụp xuống mặt đường và đè trúng người.

Đất đá sạt lở đổ ụp xuống quốc lộ 4D đè trúng nữ giáo viên đi xe máy.

Rất may mắn, khối đất đá không vùi lấp hoàn toàn nạn nhân. Vụ sạt lở khiến cô giáo bị thương nhẹ ở phần lưng và tay. Ngay sau sự việc, nạn nhân đã được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi sơ cứu y tế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức giăng dây, phân luồng điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn để hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, đồng thời phối hợp với các đơn vị bảo trì đường bộ triển khai máy móc dọn dẹp khối lượng đất đá sạt lở.

Sự việc khiến nữ giáo viên bị thương nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến khoảng 8h sáng, các phương tiện đã có thể lưu thông bước đầu qua khu vực trên. Dự kiến từ 8h30 đến 9h sáng cùng ngày, công tác giải phóng mặt đường sẽ được hoàn thành cơ bản, trả lại sự thông suốt cho toàn tuyến.

Quốc lộ 4D là tuyến đường huyết mạch, đặc biệt có lưu lượng phương tiện vận tải, xe khách chở khách du lịch đi từ Hà Nội và các tỉnh miền xuôi lên tham quan Lào Cai - Sa Pa rất lớn.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ sạt lở cao, tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của CSGT để bảo đảm an toàn tính mạng.