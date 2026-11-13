Tin sáng 13/11: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh; giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít

Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 13/11, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 13/11, mưa giảm.

Từ đêm 14/11 đến ngày 22/11, Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi. Khoảng ngày 18-19/11, khu vực này chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi. Từ ngày 18/11, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở phía Nam.

Tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 19/11, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ đêm 14-16/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc tiếp tục duy trì trời rét trong những ngày tới. (Ảnh minh họa)

Giá xăng tiếp tục giảm, E10RON95 xuống dưới 20.000 đồng/lít

Theo SK&ĐS, liên bộ Công thương - Tài chính đã thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cụ thể, mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít, dầu mazut là 1.000 đồng/kg; dầu diesel không trích lập.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III: Không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg.

Mức giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu nêu trên được áp dụng từ 15 giờ 00 phút ngày 12/11/2026.

Giá xăng tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 12/11/2026. Ảnh: Nguyễn Khánh

Hành động đẹp của hai học sinh lớp 9 ở Cà Mau

Theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 12/11, Công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả chiếc nhẫn vàng 9999, trọng lượng 3,5 chỉ, cho ông Nguyễn Văn Đây (ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang), hành nghề chạy xe ôm. Người nhặt được tài sản và chủ động giao nộp cho công an là hai học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Đây chở khách qua khu vực ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc thì xảy ra va chạm giao thông. Ông vô tình làm rơi chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay nhưng không hay biết.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trên đường đi tập văn nghệ trở về, hai em Nguyễn Quốc Thái và Lâm Chí Hiền, học sinh lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc (phân hiệu Đoàn Thị Điểm), phát hiện chiếc nhẫn vàng bị đánh rơi. Hai em đã chủ động mang đến Công an xã Vĩnh Lộc trình báo và giao nộp.

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Vĩnh Lộc tiến hành xác minh, thông báo tìm chủ sở hữu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông Nguyễn Văn Đây là người đánh rơi chiếc nhẫn và tổ chức trao trả tài sản cho ông. Hành động trung thực, tự giác của hai học sinh Nguyễn Quốc Thái và Lâm Chí Hiền là việc làm đáng biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau cùng hai em học sinh trao trả chiếc nhẫn vàng cho ông Nguyễn Văn Đây. Ảnh: CACC

Phạt 1,2 triệu đồng người bán hàng rong chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa xác minh và ra quyết định xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng đối với người phụ nữ bán hàng rong có hành vi chèo kéo du khách và lăng mạ hướng dẫn viên tại khu vực tượng đài Cảm Tử.

Trước đó vào ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên đang dẫn đoàn khoảng 18 du khách tham quan thì bị một số người bán hàng rong bám theo chào mời mua quạt giấy. Trong đó, một người phụ nữ đưa ra mức giá 100.000 đồng/chiếc quạt nhưng du khách không đồng ý. Hướng dẫn viên đã khuyên đoàn khách chỉ nên mua với mức giá 50.000 đồng/2 chiếc quạt. Ngay lập tức, người phụ nữ bán hàng rong đã lớn tiếng chửi bới, lăng mạ hướng dẫn viên suốt hơn 5 phút.

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người phụ nữ trong đoạn clip là Hà Thị Thoa (sinh năm 1987, hiện tạm trú tại phố Phúc Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội). Tại trụ sở cơ quan công an, bà Thoa đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thị Thoa tổng số tiền 1,2 triệu đồng, bao gồm 2 lỗi: Phạt 750.000 đồng về hành vi gây mất trật tự tại nơi công cộng; Phạt 450.000 đồng về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong.

Người phụ nữ bị xử phạt 1,2 triệu đồng vì hành vi chèo kéo du khách và lăng mạ hướng dẫn viên. Ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm

Thu giữ 22 sổ tiết kiệm hơn 31 tỷ đồng tại nhà ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’

Báo Tiền Phong đưa thông tin, theo cơ quan điều tra, Tuấn thiết lập, sử dụng các tài khoản mạng xã hội như “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh” có hàng nghìn người theo dõi để thường xuyên livestream, đăng video xem tử vi trực tuyến.

Thông qua việc khai thác thông tin cá nhân, Tuấn đưa ra những lời phán đoán về quá khứ, hiện tại, tương lai, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Tuấn còn đưa ra những lời phán như “số phải chết”, “số phải cô độc”, rồi khẳng định phải dâng lễ để Tuấn cúng giải hạn, đổi cung số mới có thể hóa giải.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ một máy quay, 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 10 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng và 6 sổ sách. Ngoài ra, công an thu giữ 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, cùng 10 khẩu súng tự chế.

Tin sáng 7/11: Miền Bắc bước vào đợt rét; Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải việc học tạm sau vụ cháy trường THCS Kim Liên GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét.



