Du lịch 30/4- 1/5, du khách chuộng đi chơi tự túc, tour trọn gói kém sôi động

Thứ sáu, 16:00 24/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng du lịch của người Việt, thị trường tour truyền thống đang có dấu hiệu chững lại, trong khi hình thức du lịch tự túc ngày càng lên ngôi.

Công ty du lịch tung ra nhiều tour du lịch hấp dẫn phục vụ du khách dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 hằng năm luôn là một trong những khoảng thời gian được mong chờ nhất để nghỉ ngơi và du lịch. Sau những ngày làm việc bận rộn, nhu cầu "đi trốn" của nhiều người tăng cao, đặc biệt là các gia đình, nhóm bạn trẻ và dân văn phòng. Đây là dịp lý tưởng để mọi người tận hưởng không khí mới mẻ, khám phá những vùng đất khác nhau và tái tạo năng lượng cho bản thân.

Nắm bắt nhu cầu đó, các công ty du lịch đã tung ra nhiều tour hấp dẫn với đa dạng điểm đến. Du khách có thể lựa chọn tour biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng để tận hưởng làn nước mát và không khí trong lành; hoặc các tour nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, Sa Pa dành cho những ai yêu thích khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Bên cạnh đó, các tour du lịch nước ngoài ngắn ngày đến Trung Quốc, Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc cũng rất được ưa chuộng nhờ lịch trình hợp lý và nhiều trải nghiệm mới lạ. Việc lựa chọn một tour du lịch phù hợp sẽ giúp kỳ nghỉ trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng du lịch của người Việt. Theo thông tin từ bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S, thị trường tour truyền thống đang có dấu hiệu chững lại, trong khi hình thức du lịch tự túc ngày càng lên ngôi.

Một trong những điểm nổi bật là sự suy giảm rõ rệt của các tour nước ngoài đường dài. Những tuyến xa như châu Âu gần như không có khách trong dịp này. Thay vào đó, các hành trình quốc tế ngắn ngày, chi phí hợp lý như Trung Quốc lại thu hút sự quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là các điểm đến như Phượng Hoàng cổ trấn hay Vân Nam.

Ở thị trường nội địa, xu hướng "tự đi" đang chiếm ưu thế. Du khách có xu hướng chủ động lên kế hoạch, tự đặt phòng và phương tiện di chuyển thay vì mua tour trọn gói. Điều này khiến vai trò của các công ty lữ hành chuyển dịch sang cung cấp dịch vụ lẻ như đặt phòng khách sạn, vé máy bay.

Các điểm đến vùng núi đang "lên ngôi" trong dịp lễ năm nay. Hà Giang được nhắc đến như một trong những điểm thu hút đông đảo du khách, bên cạnh Sa Pa nơi hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện. Dù lượng khách tăng cao, nhiều khách sạn vẫn kín phòng nhưng không đi theo tour mà chủ yếu là khách tự lái xe đến.

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Cúc Phương cũng trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ mùa bướm, một hiện tượng thiên nhiên đặc trưng thu hút đông đảo người yêu khám phá. Tuy nhiên, phần lớn du khách vẫn lựa chọn đi tự túc thay vì thông qua các công ty du lịch.

Ở chiều ngược lại, du lịch biển có phần kém sôi động hơn. Dù vậy, Đà Nẵng vẫn là điểm sáng khi thu hút lượng khách ổn định nhờ đường bay ngắn, giá vé hợp lý và phù hợp với các chuyến đi gia đình. Nhiều du khách lựa chọn bay vào Đà Nẵng hoặc kết hợp tự lái xe, tiếp tục cho thấy xu hướng linh hoạt trong cách tổ chức chuyến đi.

Tổng thể, thị trường du lịch dịp 30/4 năm nay đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét: từ phụ thuộc vào tour trọn gói sang chủ động trải nghiệm cá nhân. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Dịch vụ nghỉ dưỡng – trị liệu gần Hà Nội hút khách

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài đang khiến nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng của người dân tăng mạnh. Thay vì những chuyến đi xa đông đúc, xu hướng “nghỉ dưỡng tại chỗ” kết hợp chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi, đặc biệt tại các điểm đến quanh Thủ đô Hà Nội.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đô

GĐXH - Ngày 15/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về phương án tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến hết 3/5/2026 nhằm giảm áp lực tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.

Đằng sau bước chuyển mình kỳ diệu của du lịch Việt Nam

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026: Những kỷ lục mới và những con số ấn tượng

Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao

Ngày càng nhiều người chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân tâm linh dịp đầu năm 2026

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

GĐXH - Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

GĐXH - Lãi suất Agribank đối với khách hàng cá nhân đang niêm yết ở mức 0,2-6%/năm.

GĐXH - SUV hạng C hybrid giá rẻ với phạm vi di chuyển hơn 2.100 km, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Mazda Cx-5.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn giảm tiếp 500 nghìn đồng/lượng.

GĐXH - Giá USD hôm nay 24/4 ghi nhận xu hướng tăng tại các ngân hàng thương mại, trong khi nhiều ngoại tệ chủ chốt như EUR và bảng Anh quay đầu giảm.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Ngày 24/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 24/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đà giảm, giá bán ra ghi nhận sáng nay dao động quang vùng 77 triệu đồng/kg.

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

