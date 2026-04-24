Du lịch 30/4- 1/5, du khách chuộng đi chơi tự túc, tour trọn gói kém sôi động

Công ty du lịch tung ra nhiều tour du lịch hấp dẫn phục vụ du khách dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 hằng năm luôn là một trong những khoảng thời gian được mong chờ nhất để nghỉ ngơi và du lịch. Sau những ngày làm việc bận rộn, nhu cầu "đi trốn" của nhiều người tăng cao, đặc biệt là các gia đình, nhóm bạn trẻ và dân văn phòng. Đây là dịp lý tưởng để mọi người tận hưởng không khí mới mẻ, khám phá những vùng đất khác nhau và tái tạo năng lượng cho bản thân.

Nắm bắt nhu cầu đó, các công ty du lịch đã tung ra nhiều tour hấp dẫn với đa dạng điểm đến. Du khách có thể lựa chọn tour biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng để tận hưởng làn nước mát và không khí trong lành; hoặc các tour nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, Sa Pa dành cho những ai yêu thích khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Bên cạnh đó, các tour du lịch nước ngoài ngắn ngày đến Trung Quốc, Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc cũng rất được ưa chuộng nhờ lịch trình hợp lý và nhiều trải nghiệm mới lạ. Việc lựa chọn một tour du lịch phù hợp sẽ giúp kỳ nghỉ trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

Du lịch 30/4- 1/5, du khách chuộng tự túc

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng du lịch của người Việt. Theo thông tin từ bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S, thị trường tour truyền thống đang có dấu hiệu chững lại, trong khi hình thức du lịch tự túc ngày càng lên ngôi.

Một trong những điểm nổi bật là sự suy giảm rõ rệt của các tour nước ngoài đường dài. Những tuyến xa như châu Âu gần như không có khách trong dịp này. Thay vào đó, các hành trình quốc tế ngắn ngày, chi phí hợp lý như Trung Quốc lại thu hút sự quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là các điểm đến như Phượng Hoàng cổ trấn hay Vân Nam.

Ở thị trường nội địa, xu hướng "tự đi" đang chiếm ưu thế. Du khách có xu hướng chủ động lên kế hoạch, tự đặt phòng và phương tiện di chuyển thay vì mua tour trọn gói. Điều này khiến vai trò của các công ty lữ hành chuyển dịch sang cung cấp dịch vụ lẻ như đặt phòng khách sạn, vé máy bay.

Các điểm đến vùng núi đang "lên ngôi" trong dịp lễ năm nay. Hà Giang được nhắc đến như một trong những điểm thu hút đông đảo du khách, bên cạnh Sa Pa nơi hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện. Dù lượng khách tăng cao, nhiều khách sạn vẫn kín phòng nhưng không đi theo tour mà chủ yếu là khách tự lái xe đến.

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Cúc Phương cũng trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ mùa bướm, một hiện tượng thiên nhiên đặc trưng thu hút đông đảo người yêu khám phá. Tuy nhiên, phần lớn du khách vẫn lựa chọn đi tự túc thay vì thông qua các công ty du lịch.

Ở chiều ngược lại, du lịch biển có phần kém sôi động hơn. Dù vậy, Đà Nẵng vẫn là điểm sáng khi thu hút lượng khách ổn định nhờ đường bay ngắn, giá vé hợp lý và phù hợp với các chuyến đi gia đình. Nhiều du khách lựa chọn bay vào Đà Nẵng hoặc kết hợp tự lái xe, tiếp tục cho thấy xu hướng linh hoạt trong cách tổ chức chuyến đi.

Tổng thể, thị trường du lịch dịp 30/4 năm nay đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét: từ phụ thuộc vào tour trọn gói sang chủ động trải nghiệm cá nhân. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

