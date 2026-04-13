Đằng sau bước chuyển mình kỳ diệu của du lịch Việt Nam

Thứ hai, 08:39 13/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Từ một điểm đến từng được gắn mác "giá rẻ", Việt Nam đang vươn mình trở thành thiên đường du lịch hạng sang hàng đầu châu Á. Đằng sau bước chuyển mình kỳ diệu đó là dấu ấn đậm nét của kinh tế tư nhân, với hình mẫu điển hình là Sun Group – tập đoàn đã dành 19 năm miệt mài với sứ mệnh "làm đẹp những vùng đất".

Đánh thức những "vàng mười" ngủ quên

Cách đây hai thập kỷ, nhiều địa danh giàu tiềm năng của Việt Nam vẫn chỉ là những "viên ngọc thô". Đà Nẵng khi đó là điểm trung chuyển mờ nhạt, Sa Pa lặng lẽ trong sương sớm, còn Phú Quốc là hòn đảo hoang sơ thiếu vắng hạ tầng và sản phẩm cao cấp. Các tổ chức du lịch quốc tế như Lonely Planet từng xếp Việt Nam vào nhóm "best value destinations" của thế giới, gắn với hình ảnh một điểm đến hấp dẫn nhưng chi phí thấp.

Sự xuất hiện của các tập đoàn tư nhân như Sun Group đã tạo nên cú hích, thay đổi diện mạo du lịch theo hướng đẳng cấp và bền vững.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã đón nhận nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới cùng đám cưới của những tỷ phú đình đám.

Từ đỉnh Bà Nà hoang vu, Sun Group đã kiến tạo nên "chốn bồng lai tiên cảnh" Sun World Ba Na Hills với Cầu Vàng vang danh thế giới cùng thế giới giải trí đa dạng và đẳng cấp, mang đến niềm vui cho du khách từ sáng đến khuya. Cùng với InterContinental Danang –khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới đã được World Travel Awards vinh danh 4 năm liên tiếp và Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF), Đà Nẵng thăng hạng ngoạn mục. Năm 2025, thành phố đón 17,3 triệu lượt khách, doanh thu tăng gấp 100 lần so với năm 2007-thời điểm Sun Group vừa đặt chân đến Đà Nẵng.

Kể từ khi cáp treo Fansipan đi vào hoạt động (năm 2016), du lịch Sa Pa ngày càng khởi sắc và bùng nổ. Từ mốc hơn 1 triệu lượt khách năm 2016, đến năm 2025, lượng khách đã đạt khoảng 4,3 triệu lượt, tăng gấp nhiều lần chỉ sau chưa đầy một thập kỷ.

Khách sạn Hotel Dela Coupole là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên tại Sapa.

Quan trọng hơn, hàng loạt công trình, sản phẩm mới ra đời như: khách sạn Hotel Dela Coupole, tàu hoả leo núi Mường Hoa, Bản Mây, chuỗi show đậm sắc màu Tây Bắc cùng quần thể tâm linh Fansipan không chỉ giúp Sa Pa ngày đẹp hơn, hấp dẫn hơn, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa bản địa, cải thiện đời sống người dân, giúp tỷ lệ hộ nghèo tại đây giảm từ 50% xuống còn 13% trong vòng 1 thập kỷ (2015-2025).

Cầu Hôn- Kiệt tác kiến trúc của đảo Ngọc Phú Quốc

Từ "con số 0" về hạ tầng du lịch cao cấp cách đây hơn chục năm, đến nay, đảo Ngọc đã đĩnh đạc sánh ngang với Maldives và Bali. Với cáp treo hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn và siêu phẩm

Cầu Hôn cùng chuỗi show đẳng cấp và màn trình diễn pháo hoa 365 ngày trong năm, đảo Ngọc lọt Top 2 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 (theo Skyscanner). Quý I/2026, khách quốc tế đến đây tăng trưởng kỷ lục 72%. Tạp chí Travel+Leisure của Mỹ đã xếp Phú Quốc là hòn đảo hấp dẫn thứ hai thế giới, chỉ sau Maldives – vượt qua cả Bali.

Hành trình ấy vẫn đang tiếp nối tại Quảng Ninh, Tây Ninh và mới đây là Hà Nam, Cát Bà, Vũng Tàu, tạo ra những hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, thúc đẩy kinh tế địa phương khởi sắc.

Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng nhất

Hành trình "đánh thức" những vùng đất của Sun Group không đến từ sự rập khuôn. Mỗi vùng đất nơi mà tập đoàn này đặt chân đến đều được kể một câu chuyện riêng biệt và mang màu sắc văn hóa riêng.

Nếu Bà Nà là một "Châu Âu thu nhỏ" thì Fansipan là điểm đến tôn vinh văn hóa bản địa Tây Bắc đặc sắc nhất; nếu Phú Quốc rực rỡ sắc màu Địa Trung Hải thì các công trình tại Quảng Ninh lại đậm chất di sản….

Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không hiện thực hóa khát vọng của Sun Group trong việc hoàn thiện hệ sinh thái du lịch toàn diện từ bầu trời đến mặt đất.

Đặc biệt, triết lý phát triển bền vững cùng chiến lược đầu tư bài bản, hoàn chỉnh và sâu rộng vào một vùng đất đã giúp Sun Group xây dựng hệ sinh thái 4 trụ cột vững chắc: Sun World (Giải trí), Sun Hospitality (Nghỉ dưỡng), Sun Property (Bất động sản) và Sun PhuQuoc Airways (Hàng không). Việc ra mắt hãng hàng không SPA vào năm 2025 đã hiện thực hóa hành trình trải nghiệm du lịch hạng sang liền mạch "từ mặt đất đến bầu trời".

Những nỗ lực không mệt mỏi này không chỉ giúp làm đẹp những vùng đất suốt 19 năm qua, mà còn đưa Sun Group trở thành "Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á" trong 4 năm liên tiếp tại World Travel Awards. Vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng được nâng tầm rõ nét trên bản đồ du lịch thế giới. Chủ tịch World Travel Awards Graham Cooke nhận xét: "Những tập đoàn như Sun Group đã thực sự đi đầu trong việc tiên phong mở đường phát triển du lịch toàn diện không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới."

PGS.TS Phạm Trung Lương, Thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia, nhận định: "Nếu như trước đây, du lịch Việt Nam chủ yếu dựa vào các lợi thế tự nhiên sẵn có, thì chính các doanh nghiệp tư nhân đã mang đến những đổi thay mang tính cách mạng".

Nhìn rộng hơn, hành trình làm đẹp những vùng đất của Sun Group chính là minh chứng sống động cho tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW (ban hành ngày 4/5/2025). Nghị quyết lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia" và là "lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo". Thực tế, những doanh nghiệp như Sun Group đã "đi trước một bước" khi dũng cảm dấn thân vào những việc khó "không ai dám làm hoặc không thể làm được", xây dựng những công trình kỷ lục trên địa hình hiểm trở, đồng thời đưa chuẩn mực quốc tế về Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới.

Hành trình "Zero to Hero" của du lịch Việt Nam không chỉ là câu chuyện về những con số tăng trưởng hay những giải thưởng quốc tế. Đó là câu chuyện về khát vọng dân tộc, nơi nội lực của kinh tế tư nhân cộng hưởng cùng tầm nhìn chiến lược của Nhà nước.

Với những "cánh chim đầu đàn" như Sun Group cùng các doanh nghiệp tiên phong khác, Việt Nam đang tự tin tiến vào kỷ nguyên mới. Trong hành trình đó, du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là niềm tự hào, là biểu tượng cho sự thịnh vượng của quốc gia trên bản đồ thế giới.

Cùng chuyên mục

Xe ô tô Hyundai giá giảm hàng trăm triệu đồng, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent thấp hiếm thấy, rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô Hyundai giảm sốc lên tới 220 triệu đồng nhờ ưu đãi lớn, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 13 - 19/4/2026: Có khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 13 - 19/4/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy nhờ ưu đãi: Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Honda đồng loạt áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 4/2026, với mức ưu đãi lên tới 50%, giá lăn bánh của nhiều mẫu xe giảm đáng kể.

Các siêu thị ‘tung’ hàng loạt chương trình giảm giá sâu chào hè 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt mặt hàng đang giảm giá sâu tại các siêu thị lớn để kích cầu tiêu dùng, chào hè 2026 rực rỡ.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 12/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 12/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc sở hữu thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn cả SH và SH Mode nhờ giá bán hấp dẫn chỉ từ 46 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì ổn định quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện nổi bật với pin LFP, quãng đường tới 181 km mỗi lần sạc, động cơ 1.500W và thiết kế hiện đại cho người dùng đô thị.

Tháng 4/2026, nhà mặt phố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội chạm ngưỡng gần 500 triệu đồng/m2

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Kiến Hưng mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi. Giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 180 cho đến 500 triệu đồng/m2.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý, rẻ hiếm thấy, cơ hội tốt cho người mua

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý, rẻ hiếm thấy, cơ hội tốt cho người mua

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh ở đại lý tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.

Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như Vision

Thực tế xe máy điện giá 31,2 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, pin LFP, đi 181 km/lần sạc, động cơ siêu mạnh, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường
SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấy

SUV 7 chỗ hybrid giá 599 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, công nghệ tối tân cạnh tranh Toyota Corolla Cross, rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường
SUV hạng C giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại chẳng kém Honda CR-V, Mazda CX-5, rẻ ngang Kia Morning sẽ về Việt Nam?

SUV hạng C giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại chẳng kém Honda CR-V, Mazda CX-5, rẻ ngang Kia Morning sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường

