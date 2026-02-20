Mới nhất
Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao

Thứ sáu, 09:27 20/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm du lịch miền núi, sinh thái và tâm linh phía Bắc. Không ít cơ sở lưu trú kín phòng từ sớm, trong khi giá tour tăng theo chu kỳ cao điểm nhưng vẫn giữ được mặt bằng đa dạng nhờ các chương trình kích cầu.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường  du lịch Tết khu vực phía Bắc đang sôi động trở lại, đặc biệt ở các tuyến Sa Pa – Lào Cai, Mộc Châu, Cao Bằng – Ba Bể, Yên Tử (Đông Yên Tử – Tây Yên Tử – Am Ngọa Vân), Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An, Tây Thiên – Tam Đảo… Bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S cho biết, các điểm đến này thu hút đông khách nhờ đáp ứng được xu hướng "không quá đông, không quá ồn ào, không di chuyển phức tạp, đồng thời có yếu tố tâm linh và thiên nhiên".

Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao - Ảnh 1.

Tour du xuân lễ chùa – hành hương – tâm linh vẫn là sản phẩm chủ đạo dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong đó, dòng tour du xuân lễ chùa – hành hương – tâm linh vẫn là sản phẩm chủ đạo dịp Tết, đặc biệt với khách trung niên, gia đình và người làm kinh doanh.

Về giá cả, bà Diễm phân tích, dịp Tết luôn có phụ thu cao điểm do nhu cầu tăng mạnh, kéo theo giá phòng khách sạn, vận chuyển và chi phí nhân sự đều tăng. Mức giá tour có thể cao hơn từ 1,5–2 lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, để kích cầu và giữ chân khách, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã linh hoạt chính sách giá, thậm chí giảm hoặc không áp dụng phụ thu Tết trong một số khung ngày. Các công ty lữ hành cũng thiết kế tour ngắn ngày, tối ưu dịch vụ, xây dựng combo nghỉ dưỡng và trải nghiệm để đảm bảo mức giá hợp lý hơn.

"Hiện nay thị trường có đủ phân khúc: tour cao cấp giá cao, tour trung cấp giá hợp lý và tour trải nghiệm tối ưu chi phí. Khách không còn chỉ quan tâm đến giá rẻ mà chú trọng mức độ đáng tiền và giá trị tinh thần chuyến đi mang lại", bà Diễm nhấn mạnh.

Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao - Ảnh 2.

Dịp Tết, giá tour có thể cao hơn từ 1,5–2 lần so với ngày thường.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt cũng cho biết thêm, nhiều khu nghỉ dưỡng khoáng nóng và homestay tại các điểm như Trạm Tấu, Văn Chấn, Tú Lệ đã được đặt kín từ sớm trong các ngày cao điểm. 

Thị trường du lịch Tết năm nay cho thấy xu hướng phục hồi bền vững, với sự chuyển dịch rõ rệt sang nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du xuân tâm linh, thay vì du lịch đại trà như trước đây.

Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai mở ra hành trình “đại ngàn chạm biển xanh”Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai mở ra hành trình “đại ngàn chạm biển xanh”

GĐXH – Chiều 2/2/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức Họp báo giới thiệu về Năm Du lich quốc gia - Gia Lai 2026. Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra.

Chồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu "gây sốt" mạng xã hộiChồng Đỗ Mỹ Linh dẫn vợ du lịch trời Tây, nói một câu 'gây sốt' mạng xã hội

GĐXH - Chồng Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với hình ảnh lãng mạn ở London và câu nói ngọt ngào. Vòng eo thon gọn của nàng hậu họ Đỗ cũng khiến fan tò mò về tin đồn mang thai.

