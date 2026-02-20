Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao

Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường du lịch Tết khu vực phía Bắc đang sôi động trở lại, đặc biệt ở các tuyến Sa Pa – Lào Cai, Mộc Châu, Cao Bằng – Ba Bể, Yên Tử (Đông Yên Tử – Tây Yên Tử – Am Ngọa Vân), Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An, Tây Thiên – Tam Đảo… Bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S cho biết, các điểm đến này thu hút đông khách nhờ đáp ứng được xu hướng "không quá đông, không quá ồn ào, không di chuyển phức tạp, đồng thời có yếu tố tâm linh và thiên nhiên".

Tour du xuân lễ chùa – hành hương – tâm linh vẫn là sản phẩm chủ đạo dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong đó, dòng tour du xuân lễ chùa – hành hương – tâm linh vẫn là sản phẩm chủ đạo dịp Tết, đặc biệt với khách trung niên, gia đình và người làm kinh doanh.

Về giá cả, bà Diễm phân tích, dịp Tết luôn có phụ thu cao điểm do nhu cầu tăng mạnh, kéo theo giá phòng khách sạn, vận chuyển và chi phí nhân sự đều tăng. Mức giá tour có thể cao hơn từ 1,5–2 lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, để kích cầu và giữ chân khách, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã linh hoạt chính sách giá, thậm chí giảm hoặc không áp dụng phụ thu Tết trong một số khung ngày. Các công ty lữ hành cũng thiết kế tour ngắn ngày, tối ưu dịch vụ, xây dựng combo nghỉ dưỡng và trải nghiệm để đảm bảo mức giá hợp lý hơn.

"Hiện nay thị trường có đủ phân khúc: tour cao cấp giá cao, tour trung cấp giá hợp lý và tour trải nghiệm tối ưu chi phí. Khách không còn chỉ quan tâm đến giá rẻ mà chú trọng mức độ đáng tiền và giá trị tinh thần chuyến đi mang lại", bà Diễm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt cũng cho biết thêm, nhiều khu nghỉ dưỡng khoáng nóng và homestay tại các điểm như Trạm Tấu, Văn Chấn, Tú Lệ đã được đặt kín từ sớm trong các ngày cao điểm.

Thị trường du lịch Tết năm nay cho thấy xu hướng phục hồi bền vững, với sự chuyển dịch rõ rệt sang nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du xuân tâm linh, thay vì du lịch đại trà như trước đây.

