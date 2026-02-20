Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm du lịch miền núi, sinh thái và tâm linh phía Bắc. Không ít cơ sở lưu trú kín phòng từ sớm, trong khi giá tour tăng theo chu kỳ cao điểm nhưng vẫn giữ được mặt bằng đa dạng nhờ các chương trình kích cầu.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường du lịch Tết khu vực phía Bắc đang sôi động trở lại, đặc biệt ở các tuyến Sa Pa – Lào Cai, Mộc Châu, Cao Bằng – Ba Bể, Yên Tử (Đông Yên Tử – Tây Yên Tử – Am Ngọa Vân), Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An, Tây Thiên – Tam Đảo… Bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S cho biết, các điểm đến này thu hút đông khách nhờ đáp ứng được xu hướng "không quá đông, không quá ồn ào, không di chuyển phức tạp, đồng thời có yếu tố tâm linh và thiên nhiên".
Trong đó, dòng tour du xuân lễ chùa – hành hương – tâm linh vẫn là sản phẩm chủ đạo dịp Tết, đặc biệt với khách trung niên, gia đình và người làm kinh doanh.
Về giá cả, bà Diễm phân tích, dịp Tết luôn có phụ thu cao điểm do nhu cầu tăng mạnh, kéo theo giá phòng khách sạn, vận chuyển và chi phí nhân sự đều tăng. Mức giá tour có thể cao hơn từ 1,5–2 lần so với ngày thường.
Tuy nhiên, để kích cầu và giữ chân khách, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã linh hoạt chính sách giá, thậm chí giảm hoặc không áp dụng phụ thu Tết trong một số khung ngày. Các công ty lữ hành cũng thiết kế tour ngắn ngày, tối ưu dịch vụ, xây dựng combo nghỉ dưỡng và trải nghiệm để đảm bảo mức giá hợp lý hơn.
"Hiện nay thị trường có đủ phân khúc: tour cao cấp giá cao, tour trung cấp giá hợp lý và tour trải nghiệm tối ưu chi phí. Khách không còn chỉ quan tâm đến giá rẻ mà chú trọng mức độ đáng tiền và giá trị tinh thần chuyến đi mang lại", bà Diễm nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Việt Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt cũng cho biết thêm, nhiều khu nghỉ dưỡng khoáng nóng và homestay tại các điểm như Trạm Tấu, Văn Chấn, Tú Lệ đã được đặt kín từ sớm trong các ngày cao điểm.
Thị trường du lịch Tết năm nay cho thấy xu hướng phục hồi bền vững, với sự chuyển dịch rõ rệt sang nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du xuân tâm linh, thay vì du lịch đại trà như trước đây.
Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.
Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH - Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng mua sắm trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Vậy loại hoa nào đang được chị em thi nhau “săn đón” những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026?
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 20/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.
Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.
Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 TếtSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Mùng 3 Tết – ngày hóa vàng tiễn gia tiên – không khí tại nhiều khu chợ ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, người dân đã tất bật sắm gà luộc, chân giò, xôi nếp… chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất, gửi gắm ước vọng một năm mới đủ đầy, thuận hòa.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.