Ngày càng nhiều người chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân tâm linh dịp đầu năm 2026

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy xu hướng du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026 đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu trước đây du lịch Tết chủ yếu là tham quan, vui chơi đơn thuần thì nay du khách ưu tiên những hành trình "tĩnh – chậm – sâu", gắn với nghỉ dưỡng, tâm linh và thiên nhiên.

Bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S nhận định, người dân khu vực phía Bắc không còn quá chuộng các chuyến đi xa, đông đúc hay di chuyển phức tạp. Thay vào đó là những điểm đến không quá ồn ào, có yếu tố văn hóa tâm linh - sinh thái.

" Du lịch Tết giờ không chỉ là đi chơi mà là nhu cầu tinh thần. Khách đi để tịnh tâm, cầu an, cầu lộc, hồi phục năng lượng sau một năm nhiều áp lực", bà Diễm chia sẻ.

Bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S.

Các dòng sản phẩm được ưa chuộng gồm du xuân lễ chùa đầu năm như Yên Tử, Ngọa Vân, Bái Đính, Tam Chúc, Tây Thiên; du lịch núi rừng sinh thái tại Sa Pa, Mộc Châu, Cao Bằng – Ba Bể; hoặc nghỉ dưỡng kết hợp thiền, tĩnh tâm, trải nghiệm chữa lành.

Đặc biệt, nhóm khách trung niên, gia đình đa thế hệ và người làm kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn trong mùa Tết. Nhiều người kết hợp nghỉ dưỡng với hành trình cầu an – cầu tài – cầu sức khỏe đầu năm.

Năm nay du khách ưu tiên những hành trình "tĩnh – chậm – sâu", gắn với nghỉ dưỡng, tâm linh và thiên nhiên.

Về giá cả, theo bà Diễm, tour Tết truyền thống thường có phụ thu cao điểm do giá vận chuyển, khách sạn và chi phí nhân sự tăng. Mức giá có thể cao hơn từ 1,5–2 lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, vài năm gần đây thị trường xuất hiện xu hướng kích cầu. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm hoặc không áp dụng phụ thu Tết; doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour ngắn ngày, tối ưu chi phí để giữ giá hợp lý.

Nhờ đó, mặt bằng giá tour khá đa dạng: từ dòng cao cấp với dịch vụ nghỉ dưỡng chuẩn 4–5 sao, đến các tour trung cấp, tour trải nghiệm tối ưu chi phí cho gia đình. Theo các doanh nghiệp, khách hiện nay không chỉ quan tâm giá rẻ mà chú trọng chất lượng dịch vụ và giá trị tinh thần nhận được sau chuyến đi.

Du lịch đầu năm vì thế không còn là lựa chọn mang tính trào lưu mà đang dần trở thành một "thói quen văn hóa mới".

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt cho biết xu hướng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại các điểm có khoáng nóng tự nhiên như Trạm Tấu, Văn Chấn, Tú Lệ… tiếp tục tăng trưởng tích cực trong dịp Tết năm nay, đặc biệt vào giai đoạn trước và sau Tết với các chuyến đi ngắn ngày 2–3 ngày phù hợp cho gia đình và nhóm nhỏ.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, với sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chăm sóc đời sống tinh thần, du lịch dịp Tết được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Khi thu nhập và chất lượng sống ngày càng nâng cao, người dân sẵn sàng chi tiêu cho những chuyến đi mang giá trị trải nghiệm và ý nghĩa tinh thần thay vì chỉ tiêu dùng vật chất. Du lịch đầu năm vì thế không còn là lựa chọn mang tính trào lưu mà đang dần trở thành một "thói quen văn hóa mới" của nhiều gia đình Việt, nơi kỳ nghỉ Tết không chỉ là sum họp mà còn là hành trình tái tạo năng lượng, hướng tới sự cân bằng và khởi đầu tích cực cho năm mới.

