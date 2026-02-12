Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Ngày càng nhiều người chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân tâm linh dịp đầu năm 2026

Thứ năm, 12:10 12/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thay vì đón Tết theo cách truyền thống, ngày càng nhiều gia đình và người trung niên tại khu vực phía Bắc lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân lễ chùa đầu năm để cầu an, tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần.

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy xu hướng du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026 đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu trước đây du lịch Tết chủ yếu là tham quan, vui chơi đơn thuần thì nay du khách ưu tiên những hành trình "tĩnh – chậm – sâu", gắn với nghỉ dưỡng, tâm linh và thiên nhiên.

Bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S nhận định, người dân khu vực phía Bắc không còn quá chuộng các chuyến đi xa, đông đúc hay di chuyển phức tạp. Thay vào đó là những điểm đến không quá ồn ào, có yếu tố văn hóa tâm linh - sinh thái.

" Du lịch Tết giờ không chỉ là đi chơi mà là nhu cầu tinh thần. Khách đi để tịnh tâm, cầu an, cầu lộc, hồi phục năng lượng sau một năm nhiều áp lực", bà Diễm chia sẻ.

Ngày càng nhiều người chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân tâm linh dịp đầu năm - Ảnh 1.

Bà Ngô Thu Diễm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch 5S.

Các dòng sản phẩm được ưa chuộng gồm  du xuân lễ chùa đầu năm như Yên Tử, Ngọa Vân, Bái Đính, Tam Chúc, Tây Thiên; du lịch núi rừng sinh thái tại Sa Pa, Mộc Châu, Cao Bằng – Ba Bể; hoặc nghỉ dưỡng kết hợp thiền, tĩnh tâm, trải nghiệm chữa lành.

Đặc biệt, nhóm khách trung niên, gia đình đa thế hệ và người làm kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn trong mùa Tết. Nhiều người kết hợp nghỉ dưỡng với hành trình cầu an – cầu tài – cầu sức khỏe đầu năm.

Năm nay du khách ưu tiên những hành trình "tĩnh – chậm – sâu", gắn với nghỉ dưỡng, tâm linh và thiên nhiên.

Về giá cả, theo bà Diễm, tour Tết truyền thống thường có phụ thu cao điểm do giá vận chuyển, khách sạn và chi phí nhân sự tăng. Mức giá có thể cao hơn từ 1,5–2 lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, vài năm gần đây thị trường xuất hiện xu hướng kích cầu. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm hoặc không áp dụng phụ thu Tết; doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour ngắn ngày, tối ưu chi phí để giữ giá hợp lý.

Nhờ đó, mặt bằng giá tour khá đa dạng: từ dòng cao cấp với dịch vụ nghỉ dưỡng chuẩn 4–5 sao, đến các tour trung cấp, tour trải nghiệm tối ưu chi phí cho gia đình. Theo các doanh nghiệp, khách hiện nay không chỉ quan tâm giá rẻ mà chú trọng chất lượng dịch vụ và giá trị tinh thần nhận được sau chuyến đi.

Du lịch đầu năm vì thế không còn là lựa chọn mang tính trào lưu mà đang dần trở thành một "thói quen văn hóa mới".

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt cho biết xu hướng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại các điểm có khoáng nóng tự nhiên như Trạm Tấu, Văn Chấn, Tú Lệ… tiếp tục tăng trưởng tích cực trong dịp Tết năm nay, đặc biệt vào giai đoạn trước và sau Tết với các chuyến đi ngắn ngày 2–3 ngày phù hợp cho gia đình và nhóm nhỏ.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, với sự thay đổi trong tư duy hưởng thụ và chăm sóc đời sống tinh thần, du lịch dịp Tết được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Khi thu nhập và chất lượng sống ngày càng nâng cao, người dân sẵn sàng chi tiêu cho những chuyến đi mang giá trị trải nghiệm và ý nghĩa tinh thần thay vì chỉ tiêu dùng vật chất. Du lịch đầu năm vì thế không còn là lựa chọn mang tính trào lưu mà đang dần trở thành một "thói quen văn hóa mới" của nhiều gia đình Việt, nơi kỳ nghỉ Tết không chỉ là sum họp mà còn là hành trình tái tạo năng lượng, hướng tới sự cân bằng và khởi đầu tích cực cho năm mới.

Cuộc sống bán nhà đi du lịch: Sự thật trần trụi đằng sau những bức ảnh triệu likeCuộc sống bán nhà đi du lịch: Sự thật trần trụi đằng sau những bức ảnh triệu like

GĐXH - Bán nhà, nghỉ việc và xách ba lô đi du lịch, cảm giác cuộc sống như một giấc mơ. Nhưng phía sau những bức ảnh lung linh là sự thật ít ai nói đến.

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

GĐXH - Theo Báo cáo thị trường Bất động sản năm 2025 của VARS, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn hồi phục rõ nét sau thời gian dài trầm lắng. Tuy nhiên, sự phục hồi này không diễn ra đại trà mà mang tính cục bộ, tập trung chủ yếu tại các đại dự án đô thị biển do các chủ đầu tư lớn phát triển.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026

Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Vào mùa du lịch quốc tế, Hà Nội xử nghiêm tình trạng ép giá, lừa đảo, gian lận

Vào mùa du lịch quốc tế, Hà Nội xử nghiêm tình trạng ép giá, lừa đảo, gian lận

Tour Nhật Bản tối ưu: Trải nghiệm du lịch chất lượng cùng J Travel

Tour Nhật Bản tối ưu: Trải nghiệm du lịch chất lượng cùng J Travel

Cùng chuyên mục

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Giá cả thị trường - 44 phút trước

GĐXH - Chiều 12/2, Bộ Công thương chính thức công bố giá xăng dầu bán lẻ mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá cả thị trường - 45 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra trong nước lên vùng 85,6 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Giá cả thị trường - 47 phút trước

GĐXH - Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A được cho là có khả năng về Việt Nam nhằm dễ dàng chinh phục những cung đường dốc cao.

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.

Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều khoản thu nhập cuối năm đồng loạt chuyển về tài khoản cá nhân, không ít người băn khoăn liệu mọi khoản tiền “chạy” qua tài khoản có phải nộp thuế.

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.

Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô

Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 2 thập kỷ gắn bó với cây đào, anh Trung Hào chủ một nhà vườn đào thế tại Hà Đông (Hà Nội) nay đã trở thành một trong những thợ buôn đào kỳ cựu của đất Thủ đô. Sở hữu hơn 1.000 gốc đào thế, đào cổ, anh không chỉ cung cấp cho thị trường Hà Nội mà còn đưa đào đi khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Cận Tết, khi sắc xuân bắt đầu lan khắp phố phường, thợ cắm hoa lan thuê cũng bước vào mùa tất bật nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối mịt, nghề thời vụ này mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày, đặc biệt ngày cao điểm có thể bỏ túi 4-5 triệu đồng.

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường
Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Giá cả thị trường
Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top