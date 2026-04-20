Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Dịch vụ nghỉ dưỡng – trị liệu gần Hà Nội hút khách
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài đang khiến nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng của người dân tăng mạnh. Thay vì những chuyến đi xa đông đúc, xu hướng “nghỉ dưỡng tại chỗ” kết hợp chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi, đặc biệt tại các điểm đến quanh Thủ đô Hà Nội.
Nghỉ dưỡng gần – trải nghiệm sâu
Khảo sát thị trường trước kỳ nghỉ lễ cho thấy, các dịch vụ như tắm khoáng nóng, xông hơi thảo dược, massage trị liệu, thiền – yoga… đang nhận được sự quan tâm lớn. Đặc biệt, nhóm khách hàng trung niên, dân văn phòng và gia đình có trẻ nhỏ ưu tiên lựa chọn những điểm đến không quá xa, thuận tiện di chuyển, tránh tình trạng quá tải.
Theo các chuyên gia, việc kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe mang lại nhiều lợi ích. Các liệu pháp như ngâm khoáng nóng giúp thư giãn cơ, cải thiện tuần hoàn máu; xông hơi hỗ trợ đào thải độc tố; trong khi thiền và yoga giúp cân bằng tinh thần, giảm stress hiệu quả.
Nắm bắt xu hướng này, nhiều khu nghỉ dưỡng và trung tâm chăm sóc sức khỏe đã tung ra các gói dịch vụ trọn gói dịp lễ 30/4 – 1/5. Các gói thường được thiết kế linh hoạt theo nhu cầu từng nhóm khách: cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn.
Một số sản phẩm nổi bật gồm: Gói nghỉ dưỡng kết hợp tắm khoáng nóng và xông hơi thảo dược; Gói chăm sóc sức khỏe toàn diện (massage trị liệu, ngâm chân, detox nhẹ); Gói trải nghiệm "1 ngày làm mới bản thân" với các hoạt động thiền, yoga, ăn uống lành mạnh…
Đáng chú ý, nhiều đơn vị còn chú trọng không gian xanh, yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên – yếu tố được đánh giá cao trong bối cảnh đô thị ngày càng ngột ngạt.
Cách trung tâm Thủ đô khoảng 40–60km, nhiều khu nghỉ dưỡng khoáng nóng và trị liệu đang trở thành lựa chọn ưu tiên của các gia đình. Chẳng hạn như Tản Đà Spa Resort – nơi nổi bật với dịch vụ tắm khoáng nóng tự nhiên giữa không gian làng quê Bắc Bộ. Hay Serena Resort Kim Bôi thu hút khách nhờ mô hình nghỉ dưỡng kết hợp Onsen kiểu Nhật và các liệu pháp trị liệu chuyên sâu.
Xa hơn một chút, khu vực Thanh Thủy (Phú Thọ) cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh với các tổ hợp khoáng nóng quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày của người dân Thủ đô.
Không chỉ dừng ở nghỉ ngơi, nhiều khu nghỉ dưỡng hiện nay đã phát triển các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu như ngâm khoáng, xông hơi thảo dược, massage trị liệu, thiền – yoga… Tại nội đô Hà Nội, các mô hình chăm sóc sức khỏe trong ngày cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Trong đó, Tắm khoáng Phương Đông là một trong những địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vị trí thuận tiện, không gian hiện đại và đa dạng dịch vụ từ tắm khoáng, xông hơi đến trị liệu thư giãn.
Hệ thống Onsen có bể khoáng nóng – lạnh, bể sục vi bọt, khu tắm thảo dược, cùng các phòng xông hơi khô – ướt. Nước khoáng nóng duy trì nhiệt độ ổn định giúp thư giãn cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn và giảm căng thẳng. Tại đây cũng có các dịch vụ trị liệu như spa, massage, khu xông hơi Jjim Jil Bang và không gian nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao, tạo thành một chu trình chăm sóc sức khỏe khép kín.
Chọn "đi gần" để nghỉ khỏe, tái tạo năng lượng
Là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chị Minh Anh (32 tuổi, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) cho biết năm nay gia đình không chọn đi du lịch xa như mọi năm.
"Các dịp nghỉ lễ thường rất đông, di chuyển vất vả nên tôi ưu tiên nghỉ ngơi đúng nghĩa. Năm nay, tôi đã đặt lịch cho cả gia đình trải nghiệm tại Tắm khoáng Phương Đông trong một ngày, kết hợp xông hơi và massage nhẹ. Hình thức nghỉ ngơi này vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, lại giúp cả gia đình thư giãn, đặc biệt phù hợp với gia đình có con nhỏ.
Chị Lý Hiền Minh (45 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Nghỉ lễ đông đúc nên gia đình tôi không đi xa. Tôi chọn gói nghỉ dưỡng qua đêm tại Thanh Thủy, Phú Thọ, có tắm khoáng và khu vui chơi cho trẻ. Vừa tiện, vừa giúp cả nhà thư giãn mà không mệt mỏi vì di chuyển quá dài".
Thực tế cho thấy, các gia đình trẻ ngày càng ưu tiên những chuyến đi ngắn ngày, ít di chuyển. Không gian xanh, yên tĩnh, dịch vụ trọn gói và yếu tố chăm sóc sức khỏe là những tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Xu hướng này cũng khiến các khu nghỉ dưỡng ven đô và các trung tâm trị liệu tại Hà Nội liên tục kín lịch vào dịp cao điểm như 30/4 – 1/5.
Dù thị trường sôi động, người dân nên đặt dịch vụ sớm, lựa chọn cơ sở uy tín và phù hợp thể trạng. Với các liệu pháp như tắm khoáng nóng, xông hơi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.
Có thể thấy, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 không chỉ là dịp để vui chơi mà còn trở thành cơ hội để chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Xu hướng nghỉ dưỡng – trị liệu gần Hà Nội đang phản ánh rõ lối sống mới: nghỉ ngơi có chọn lọc, ưu tiên chất lượng và sự cân bằng lâu dài.
Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượngXu hướng
GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.