Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Đưa robot xuống 4.000m dưới đáy biển, phát hiện hơn 3.000 "thứ rất đáng sợ"

Chủ nhật, 07:24 31/08/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đây là phát hiện gây chấn động giới hải dương học.

Một phát hiện gây sốc từ chiến dịch nghiên cứu quốc tế kéo dài 4 tuần vừa phơi bày 3.350 thùng chứa chất thải phóng xạ nằm rải rác dưới đáy Bắc Đại Tây Dương – tàn dư của giai đoạn xử lý chất thải hạt nhân đầy tranh cãi trong thế kỷ trước.

Đưa robot xuống 4.000m dưới đáy biển, phát hiện hơn 3.000

Thùng chứa chất thải phóng xạ nằm rải rác dưới đáy Bắc Đại Tây Dương được robot UlyX phát hiện. Ảnh:

Phát hiện chấn động này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động nguy hiểm của chất thải phóng xạ đối với hệ sinh thái biển sâu, nơi vẫn còn nhiều bí ẩn.

Trong gần năm thập kỷ, hơn 200.000 thùng chất thải phóng xạ đã bị đổ xuống vùng nước sâu băng giá của Đông Bắc Đại Tây Dương. Ngày nay, không ai biết chính xác những thùng này nằm ở đâu, hay tình trạng của chúng ra sao.

Vào ngày 15/6/2025, một nhóm các nhà khoa học do Pháp dẫn đầu đã khởi hành từ Brittany (tây bắc nước Pháp) để lập bản đồ các thùng và đánh giá tác động của chúng lên hệ sinh thái biển xung quanh. Chiến dịch này thuộc dự án NODSSUM.

Các nhà khoa học cho biết, chất thải phóng xạ tác động đến môi trường biển theo nhiều cách nghiêm trọng. Các thùng chứa chất thải phóng xạ, như những thùng được phát hiện ở Bắc Đại Tây Dương, có thể bị rò rỉ do ăn mòn hoặc hư hỏng theo thời gian. Các đồng vị phóng xạ như cesium-137, strontium-90 hay plutonium-239 có thể phát tán vào nước biển, gây ô nhiễm lâu dài do thời gian bán rã kéo dài hàng chục đến hàng nghìn năm.

Các chất phóng xạ có thể tích tụ trong chuỗi thức ăn biển, từ tảo và sinh vật phù du đến cá, động vật có vú biển và cuối cùng là con người. Ví dụ, cá hoặc hải sản nhiễm phóng xạ có thể gây nguy cơ sức khỏe khi được tiêu thụ.

Do đó, dự án NODSSUM có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường biển sâu và sức khỏe con người.

Đưa robot xuống 4.000m dưới đáy biển, phát hiện hơn 3.000

Robot tự hành UlyX chuẩn bị ra khơi. Ảnh: Ifremer, Olivier Dugornay

Chiến dịch này thuộc dự án NODSSUM doTrung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) dẫn đầu, diễn ra từ ngày 15/6 đến 10/7/2025 tại vùng biển sâu ngoài khơi Iberia.

Từ những năm 1950 đến đầu thập niên 1990, các quốc gia châu Âu như Bỉ, Pháp, Anh và Đức đã bí mật thải khoảng 200.000 thùng chất thải hạt nhân xuống biển sâu Bắc Đại Tây Dương, nằm ở độ sâu từ 3.000 đến 5.000 mét.

Khi đó, việc chôn rác phóng xạ dưới đáy biển được coi là giải pháp khả thi do thiếu các phương án xử lý an toàn. Tuy nhiên, trước những rủi ro môi trường ngày càng rõ rệt, hành động này đã bị cấm hoàn toàn từ năm 1993 theo các công ước quốc tế.

Dự án NODSSUM thực hiện hai chiến dịch hải dương học, chiến dịch đầu tiên sẽ kéo dài một tháng và bắt đầu vào tháng 6/2025. Trong chiến dịch này, robot tự hành UlyX của Hạm đội Hải dương học Pháp thực hiện những chuyến lặn khoa học đầu tiên. Kết quả, UlyX đã có phát hiện chấn động trên.

Sau những chuyến lặn sâu, UlyX sẽ lập bản đồ các thùng phuy, chụp ảnh và xác định các khu vực lấy mẫu nước, trầm tích và động vật.

Dựa trên kết quả của nhiệm vụ đầu tiên trên biển này, chiến dịch NODSSUM thứ hai sẽ triển khai một robot điều khiển từ xa hoặc một tàu ngầm có người lái (VICTOR hoặc Nautile) để thực hiện các nghiên cứu và lấy mẫu ở khu vực lân cận các thùng phuy.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Số phận mỹ nhân robot Sophia từng tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người' hiện ra sao sau gần 10 năm?

Số phận mỹ nhân robot Sophia từng tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người' hiện ra sao sau gần 10 năm?

Tiêu điểm - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đời cách đây gần 10 năm, Sophia nhiều lần khiến con người cảm thấy "khiếp sợ" bởi tuyên bố 'sẽ hủy diệt loài người'.

Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cm

Bàng hoàng bắt được con chuột khổng lồ dài tới hơn 55cm

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một con chuột to “gần bằng một con mèo” đã được tìm thấy tại một khu dân cư ở Anh.

Bắt được tín hiệu lạ từ "mắt xích còn thiếu của vũ trụ"

Bắt được tín hiệu lạ từ "mắt xích còn thiếu của vũ trụ"

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một tia sáng chói lòa đã đánh thức các đài quan sát tia X của người Trái Đất và làm lộ hành tung của một loại "quái vật vũ trụ" hiếm gặp.

Cà chua "kết đôi" một loài bí ẩn, sinh ra... khoai tây

Cà chua "kết đôi" một loài bí ẩn, sinh ra... khoai tây

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy chi Petota mà các củ khoai tây thuộc về vốn tiến hóa từ cà chua dại và một loài thuộc chi Etuberosum.

Vệ tinh NASA phát hiện "đảo ma" kỳ lạ giữa biển Caspi

Vệ tinh NASA phát hiện "đảo ma" kỳ lạ giữa biển Caspi

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, "đảo ma" đã hiện ra rồi biến mất chỉ trong vòng 2 năm.

Báo động khủng hoảng nước ngọt toàn cầu

Báo động khủng hoảng nước ngọt toàn cầu

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Nghiên cứu mới cho thấy các lục địa đang khô kiệt nhanh chóng, khi nước ngầm bị khai thác quá mức, đe dọa an ninh nước và lương thực toàn cầu.

Cuộc đời nam sinh từng cố tình để bị điểm 0 thi đại học hiện ra sao sau 17 năm gây chấn động?

Cuộc đời nam sinh từng cố tình để bị điểm 0 thi đại học hiện ra sao sau 17 năm gây chấn động?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

GĐXH - Vào ngày thi đại học, nam sinh này đã cố tình viết những dòng sai phạm trên bài thi và nhận điểm 0.

Số phận người mẹ 'vừa ôm con vừa gánh cả thế giới' hiện ra sao sau 15 năm?

Số phận người mẹ 'vừa ôm con vừa gánh cả thế giới' hiện ra sao sau 15 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - 15 năm trước, hình ảnh người mẹ tay phải ôm đứa con sơ sinh, tay trái xách balo, sau lưng cõng một chiếc bao tải khổng lồ từng làm xôn xao dư luận .

Siêu lừa Ấn Độ dựng đại sứ quán giả để chiếm đoạt tiền tỷ

Siêu lừa Ấn Độ dựng đại sứ quán giả để chiếm đoạt tiền tỷ

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Siêu lừa đảo bị bắt vì giả danh đại sứ quán của các nước ít được biết tới, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với chiêu trò hứa hẹn công việc và hợp đồng hấp dẫn.

Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày

Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.

Xem nhiều

Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày

Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày

Tiêu điểm

GĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.

Số phận người mẹ 'vừa ôm con vừa gánh cả thế giới' hiện ra sao sau 15 năm?

Số phận người mẹ 'vừa ôm con vừa gánh cả thế giới' hiện ra sao sau 15 năm?

Tiêu điểm
Cuộc đời nam sinh từng cố tình để bị điểm 0 thi đại học hiện ra sao sau 17 năm gây chấn động?

Cuộc đời nam sinh từng cố tình để bị điểm 0 thi đại học hiện ra sao sau 17 năm gây chấn động?

Tiêu điểm
Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trời

Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trời

Tiêu điểm
Lý do đáng sợ khiến bãi biển đẹp như mơ bỗng vắng khách giữa mùa hè

Lý do đáng sợ khiến bãi biển đẹp như mơ bỗng vắng khách giữa mùa hè

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top