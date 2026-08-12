Đừng tùy tiện giúp anh chị em 3 việc này, thân đến mấy cũng nên biết giới hạn

Máu mủ ruột rà – bốn chữ nghe thì ấm áp, nhưng bước qua nửa đời người mới thấy ranh giới mong manh vô cùng. Nhiều người vì hai chữ "anh em ruột thịt" mà vắt óc, dốc túi đứng ra gánh vác hộ. Kết cục nhiều trường hợp nhà mình thì tan tác, mà tình máu mủ cũng vỡ theo.

Tình thân càng gần càng cần sự rõ ràng, nhất là khi liên quan đến tiền bạc và những cam kết lâu dài. Ảnh minh họa: iStock

Người khôn ngoan giúp anh chị em đúng cách, tuyệt đối né 3 cái bẫy này

1. Đem tài sản, uy tín đi bảo lãnh vay vốn

Nhiều người khi gặp khó khăn đã tìm đến anh chị em ruột để nhờ sự giúp đỡ. Anh em mở quán, làm ăn hay mua nhà, thiếu vốn lại chạy đến nhờ bạn đứng tên vay hộ, lấy sổ đỏ thế chấp...

Cho vay dăm ba chục triệu, cùng lắm là mất tiền, nhưng một khi bạn cầm bút ký tên bảo lãnh hoặc đứng ra vay hộ, bạn đã gom hết vốn liếng và tương lai của gia đình đem ra đặt cược. Khi làm ăn thất bát, đổ vỡ, người đứng tên khoản vay là bạn sẽ phải gánh hết toàn bộ rủi ro mà không thể kêu ai.

Giúp người thân đúng lúc là điều đáng trân trọng, nhưng không nên biến sự giúp đỡ thành trách nhiệm phải gánh thay. Ảnh minh họa: iStock

2. Nhảy vào giữa "mớ bòng bòng" hôn nhân của em mình

Nhiều người có thói quen thích làm "thẩm phán" gia đình. Thấy vợ chồng em mình cãi nhau, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn là nhảy vào phân xử, đề xuất ly hôn hay trách mắng, dạy bảo bên kia.

Tuy nhiên, các cụ có câu "vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường giảng hòa". Lúc gia đình em xáo xào, bạn nhảy vào đòi công bằng, dăm bữa nửa tháng họ ôm nhau thắm thiết, bạn bỗng nhiên thành kẻ phá đám, chọc ngoáy. Trong những chuyện này, bạn lắng nghe thì được, còn quyết định hộ thì tuyệt đối không!

3. "Cứu nghèo" vô đáy và gánh hậu quả hộ

"Cứu ngặt chứ không cứu nghèo", nếu người thân mắc bệnh hiểm nghèo hay gặp chuyện bất ngờ cần tiền gấp, dù có phải rút sạch tiền tiết kiệm ra giúp đỡ cũng là điều nên làm.

Nhưng nếu họ là kiểu lười lao động, thích chơi lô đề, cờ bạc, tiêu xài quá tay rồi chạy sang vay tiền lấp nợ... thì việc bạn xòe tay cho mượn chính là đang hại mình và hại họ. Sự tốt bụng này chỉ nuôi ra những "kẻ hút máu", biến bạn thành cái máy rút tiền không hơn không kém.

Biết giúp đúng cách và biết dừng đúng lúc là cách giữ cả tình thân lẫn sự bình yên cho gia đình mình. Ảnh minh họa: iStock

Câu chuyện của anh họ tôi là ví dụ xương máu. Năm kia cậu em chú bác mở quán lẩu dưới quê, thiếu 500 triệu tiền mặt. Cậu em sang khóc sụt sùi, anh tôi mềm lòng rút sạch sổ tiết kiệm, lại còn mang căn cưới công dân ra ký bảo lãnh thuê mặt bằng hộ.

Quán trụ chưa đầy nửa năm thì sập. Cậu em tắt máy lặn mất tăm lên thành phố làm thuê. Thế là chủ nhà, chủ nợ ngày ngày đến tận cửa nhà anh tôi đòi tiền. Chị dâu tôi tức quá xách vali dắt con về ngoại. Gia đình đổ vỡ, đến giờ vẫn chưa hàn gắn được như xưa.

Sau khi lập gia đình, mỗi anh chị em đều có một mái nhà riêng. Trách nhiệm của bạn là lo cho vợ/chồng, con cái, giữ cho mái ấm của mình êm đẹp. Đó không phải ích kỷ, đó là sự trưởng thành.

Tình anh em bền vững không phải là sự hy sinh vô lý. Tình thân ấy cần được vun đắp bằng tính tự lập, tôn trọng ranh giới của nhau và biết nói từ chối đúng lúc.